北京背书阿联酋岛屿诉求 再引德黑兰不满

伊朗外交部周日召见中国驻德黑兰大使，对中国在波斯湾三个有争议岛屿问题上的立场偏向阿联酋表达不满。这已是“三岛”问题第二次引起中国和伊朗之间的外交摩擦。

（德国之声中文网）上周在北京举行的中国—阿拉伯国家合作论坛期间，阿联酋总统穆罕默德对中国进行了国事访问，并会见了中国领导人习近平。在双方5月31日签署的一份联合声明中，中国表示支持阿联酋寻求“和平解决”波斯湾中三个岛屿的争议问题。

名为大通布岛（Greater Tunb）、小通布岛（Lesser Tunb）和阿布穆萨岛（Abu

Musa）的这三个岛屿，自1971年以来被伊朗所控制，而阿联酋也声称对其拥有主权。3个岛屿虽然面积很小，但处在霍尔木兹海峡的咽喉要道，地理位置尤其对石油海运十分重要。

中国外交部6月2日发布的《中阿联合声明》中称：“双方强调在涉及彼此主权、独立、领土完整、安全以及和平解决争端等问题上继续坚定相互支持，反对以任何形式干涉他国内政、侵犯他国主权；应尊重睦邻友好原则，照顾双方重大和共同利益。”

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声明还表示：“阿方强调继续坚定恪守一个中国原则，台湾是中国不可分割的一部分，支持中方在涉及自身主权和领土完整问题上所秉持的立场，支持实现中国统一，反对外部势力干涉中国内政。”

德黑兰：期待中国改变立场

德黑兰周日（6月2日）罕见地对其最大贸易伙伴中国表达了愤怒。伊朗外交部召见了中国驻伊朗大使，抗议中国 “一再支持 ”阿联酋“毫无根据的主张”。

伊朗外交部表示：“考虑到德黑兰和北京之间的战略合作，我们期待中国政府改变在这一问题上的立场。”

中国外交部周一则再次呼吁伊朗和阿联酋通过对话和协商“以和平方式化解分岐”。“中国和阿联酋联合声明的有关内容同中方这一立场是一致的”，外交部发言人毛宁表示，并称中国对此事的立场是“一贯”的。

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中国和伊朗之间因波斯湾岛屿主权问题发生龃龉，已不是第一次。2022年12月，在中国国家主席习近平访问沙特期间，中国与海湾国家合作委员会发布的联合声明提及了中国支持“进行双边谈判以和平解决三岛问题的倡议和努力”。

这份声明让德黑兰十分不满，认为北京间接承认阿联酋对3个争议岛屿的主权诉求，由此站到了阿拉伯国家一边。当时伊朗外交部也召见了中国大使表示抗议。

据伊朗新闻通讯社当时的报道，2022年12月14日，伊朗总统莱希在会晤到访的中国国务院副总理胡春华时，对中国在海湾争议领土问题上的立场表示了不满，并要求中国就其损害性立场给予"赔偿"。而胡春华也表示中国支持伊方反对外部干涉，维护国家主权、领土完整和民族尊严。

在本周一中国外交部的例行记者会上，发言人毛宁还强调，中国和伊朗“关系牢固”，中国“重视发展中伊全面战略伙伴关系”。

（综合报道）

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