北京肺鼠疫两确诊病例 一人稳定一人病危

(德国之声中文网) 12日晚上，内蒙古锡林郭勒盟卫生健康委、北京市朝阳区卫生健康委联合发布消息指出，内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特左旗2人为肺鼠疫确诊病例。

呼应时事，中国疾病控制中心在11月13日发表关于鼠疫的简介文章，说明「鼠疫可防可治，市民不必过度担心」。

中国官媒人民日报14日报导，北京市卫健系统已经做出多项措施: 及时对病例进行隔离治疗，对病例进京后活动情况开展了详细的流行病学调查，对可疑暴露人群进行了详细的排查，对接触者进行了医学观察和预防性服药，对相关场所进行了终末消毒，同时加强了发热病人监测，因此「此次疫情进一步扩散的风险极低」。报导说: 「市民可正常工作、生活和去医疗机构就医，不用担心感染风险。」

人民日报报道，鼠疫是自然疫源性疾病，携带鼠疫菌的宿主动物主要是鼠、旱獭等啮齿类动物。自然条件下，中国的带菌动物主要分布在特殊环境中。

报导称，北京不是自然疫源地，自然环境和鼠类中不存在鼠疫菌。

这一次的两个病人来自内蒙古： 内蒙古陷入长期旱灾，鼠类数量大增。新华社报导，去年夏天鼠疫曾经影响到相当于一个荷兰大小的地区，造成了6亿人民币的损失。

什么是肺鼠疫?

鼠疫分成好几种类型，包括肺鼠疫、腺鼠疫与败血型鼠疫三种。其中肺鼠疫因为起病急、病情进展快，如果没有及时得到治疗，病死率高。罹患肺鼠疫者的症状为高热、咳嗽、胸闷、呼吸困难、咳血。

肺鼠疫主要通过飞沫传染。由于患者呼吸道分泌物中含有大量鼠疫菌，病人在呼吸、咳嗽时释放出的病菌可以形成飞沫而短时间悬浮于空气中，他人若吸入便可造成感染。至于腺鼠疫或败血型鼠疫，主要是跳蚤叮咬带病鼠类之后再叮咬人，或是人类宰杀吃食染病的动物而感染。

鼠疫潛伏期較短，一般為1-6天，但個別病例可達8-9天。人类感染后如果没有获得妥善治疗，致死率接近100%。

肺鼠疫所具有的几项特征: 有几天潜伏期、症状与感冒类似导致容易被轻忽、透过飞沫传染、致死率高等，令人联想起2003年在全世界爆发的非典型肺炎(SARS)疫情。现在往回看，很可能是2002年在广东顺德出现SARS首例。尽管中国政府一再宣称疫情已经得到控制，却仍然难以阻止疫情扩散，数千名确诊，数百人死亡，死亡率大约11%，其中包括医护人员因公殉职。

罗法/文木(综合报导)