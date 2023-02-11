北京：美气球十余次飞过中国领空 美国否认

（德国之声中文网）在美国军方一再宣布击落进入美加领空的飞行物后，中国政府指出，美方的“气球”非法进入别国的领空，“并不是什么稀罕事”。

中国外交部发言人汪文斌在周一的例行记者会上指出，“仅去年以来，美方的高空气球未经中国相关部门批准，就10余次非法飞越中国的领空”。他表示，美方“应当改弦更张，反躬自省，而不是抹黑指责中方”。

不过白宫周一否认美国曾像中国投放侦察气球。美国国家安全委员会发言人沃特森（Adrienne Watson）发推称，“任何有关美国政府在中华人民共和国上空施放监控气球的指控都是错误的。”她还补充说，中国才拥有“以收集情报为目的的高空气球计划”。

华盛顿：已进行沟通

华盛顿也证实，正在就"气球事件"与北京沟通。美国国防部副部长梅丽莎·道尔顿（Melissa Dalton）周日（2月12日）对媒体表示，已"就高空气球事件与中国方面进行了接触"。但她没有说明双方哪些人员参与对话，以及沟通的具体内容。这是美国军方击落中国间谍气球之后，首次透露双方进行了对话。

美国发现疑似来自中国的侦察气球

此前，五角大楼上周曾表示，2月4日美国在东海岸水域首次击落气球后，国防部长奥斯汀向中方提出希望就高空气球事件与中国国防部长魏凤和通话，遭到中方拒绝。

中国国防部2月9日发表的一项声明，证实拒绝了美方的通话提议，强调"美方执意动用武力袭击中国民用无人飞艇，严重违反国际惯例，开启了恶劣先例。鉴于美方这种不负责任的严重错误做法没有为两军开展对话交流创造应有的氛围，中方不接受美方关于两国防长通话的提议。"

中国外交部发言人汪文斌周一则表示，中美双方保持着必要沟通，关键是要通过冷静、专业、克制的方式，妥善处理这次因不可抗力导致的意外情况。

4日在南卡罗莱纳州沿海水域击落一个来自中国的气球后，过去一周，美国空军又三次击落不明飞行物，分别在阿拉斯加沿海、加拿大北部和密歇根州的休伦湖上空。对于这三个飞行物的属性和来源，美国和加拿大尚未公布更多信息。

外星人也有可能？

在巨大的舆论关注和众说纷纭的猜测下，美国军方成为媒体追问的焦点。

在周日一场新闻发布会上，当有记者提问军方是否能排除飞行物来自外星的可能时，美军北方总司令格伦·范赫克（Glen VanHerck）说："这是情报部门和反间谍机构需要搞清楚的事。目前我不能排除任何可能。"

被问到是否还会击落更多的高空物体，范赫克表示："任何接近北美的不明物体，我们都会进行辨别和评估，看是否构成威胁。如果是威胁，我会将其击落。"但他补充说，目前北方司令部并未跟踪新的不明对象，"这并不表明未来不再出现，但目前我们没有看到"。

对于美国方面密集发现飞行物，还有另外一种解释。《华盛顿邮报》引述一位不愿具名的政府官员称，在第一个中国高空气球被曝光后，负责侦察导弹和敌方飞机的美国雷达监测系统调整了甄别标准，一些按迄今标准被认为可以忽略的飞行物，现在会被识别和报告。

（法新社、德新社）

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