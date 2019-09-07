北京：美国的“新疆谎言”蒙骗不了世人

（德国之声中文网）中国外交部周一回应美国国务卿蓬佩奥对其新疆政策的批评说，"美方政客的谎言蒙骗不了世人"。蓬佩奥上周称美国将利用本月召开联合国大会的机会，游说其他国家一起向中国喊话，要求停止迫害维吾尔人及其他少数民族。

联合国专家和人权活动人士说，至少有100万维吾尔人和其他穆斯林少数民族在新疆被关押在集中营。

9月6日，美国国务卿蓬佩奥在堪萨斯州立大学(Kansas State University)发表演讲后，一名观众问他美国将如何结束中国对维吾尔人的压迫，他回答说"做得还很不够"，将利用本月联合国大会游说其他国家，一起向中国喊话。

蓬佩奥说，"我们想要这些人获得自由。虽然我们与中国之间面临很多挑战，但这件事涉及到个体的基本人权，这是不可剥夺的权利。"

美国国务卿蓬佩奥

中国政府否认这些指控，声称通过职业培训中心成功地打击了极端主义和暴力活动。

中国外交部发言人华春莹说，"这已经不是美方有关官员第一次罔顾事实，对中国的治疆政策说三道四"。

"我们对此表示强烈不满和坚决反对。我们多次说过，新疆事务纯属中国内政，外国无权干涉。" 华春莹说，中国在新疆的做法跟其他许多国家打击极端主义和恐怖主义的行为没有本质的区别。

"美方政客的谎言蒙骗不了世人。"华春莹说。

尽管美国加大了对中国的新疆政策批评力度，但是并没有在贸易谈判中就此提出制裁措施。而去年以来，特朗普政府多次传出考虑制裁打压人权的中国官员，其中包括新疆自治区党委书记陈全国，但并没有付诸行动。

显然，特朗普倾向于认为，贸易谈判比人权问题更重要，这让一些美国议员和批评者感到沮丧。

张平/乐然（路透社）