 北京给伊万卡商标开绿灯 | 经济纵横 | DW | 22.01.2019

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经济纵横

北京给伊万卡商标开绿灯

正值特朗普政府推动与北京的贸易对话期间，中国政府本月批准了美国"第一女儿"伊万卡的5个商标申请。

Ivanka Trump Collection in New York (picture alliance/abaca/D. Van Tine)

2012年伊万卡在自己品牌的秀场上

（德国之声中文网）中国政府本月批准了伊万卡·特朗普(Ivanka Trump)的5个新商标注册申请。中美目前正处于贸易谈判之际，中国国务院副总理刘鹤将于1月30日至31日访美，与美方进行新一轮贸易谈判。

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伊万卡申请的儿童中心、太阳眼镜和结婚礼服的四个商标在上周日（1月20日）获得初步批准。根据中国商标局网站记录，第五个涉及中介交易、慈善捐款和艺术品估价服务的商标在1月6日获得初步批准。这些商标都是在2016年和2017年提交的申请。如果没有反对意见，这些商标将会在得到批准90天之后得到确认。

伊万卡在中国的律师并没有回应美联社的置评请求。

批评者认为，身为白宫官员向外国政府递交有价值的知识产权的申请，这种做法可能会让他们在政府间谈判时受到压力。

华盛顿公民责任和道德组织发言人利博维兹（Jordan Libowitz）表示："伊万卡在国外得到批准的商标数量多少会让白宫感到不安。"  

美国总统特朗普的女儿伊万卡去年7月宣布关闭自己的时装品牌，做好自己父亲的非正式顾问这一工作。自特朗普当选总统以来，伊万卡包括服装、鞋和配饰的时装品牌受到一些政治反对者的抵制。她目前依然拥有以自己名字命名的品牌，但已经不再亲身参与大部分管理工作。对于有关其品牌的中国代工厂涉嫌侵犯人权以及中国劳工状况，她保持沉默。她品牌旗下的大量产品均在中国生产。

Modemarke - Ivanka Trump (picture alliance/AP Photo/M. Lennihan)

伊万卡的发言人说，申请商标是一种正常的商业行为，目的是保护她的名字不会被别人利用牟利。

《纽约时报》去年5月曾报道，北京曾授予伊万卡7件新商标，涉及包括图书、家庭用品和座垫等广泛的商业领域。当时伊万卡在中国总共拥有34件商标。特朗普本人在中国拥有100多件商标。该媒体援引专家表示，伊万卡在中国获得的越来越多的商标系列，以及特朗普家族在中国的商业利益引发了一个问题：中国官员是否会给予特朗普家族一般人可能得不到的特殊考虑。

公司企业会出于各种原因申请商标，可能要凸显一家公司雄心壮志的决心，也有公司出于防御性目的申请商标注册，尤其是在抢注商标成风的中国。

北京表示，会按照法律法律规定对一切商标申请平等对待。

 

文木 / 苗子 （美联社等）

 

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