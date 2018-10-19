北京：经济形势严峻 专家：实际或许更糟

(德国之声中文网) 10月31日，习近平主持中共中央政治局会议，分析当前经济形势并部署经济工作。中国官媒报导，会议对中国经济前景作出以下研判﹕「当前经济运行稳中有变，经济下行压力有所加大，部分企业经营困难较多，长期积累的风险隐患有所暴露。」

儘管会议总结今年首三季度，中国经济运行「总体平稳，稳中有进，继续保持在合理区间」；但相比7月份时形容经济「面临一些新问题新挑战」，中央最高层的口吻显然转向悲观，也是最近几年来的第一次。

安抚民企 激活股市

报导引述会议指，当前中国经济形势是长期和短期、内部和外部因素共同作用的结果，当局对此要「高度重视，增强预见性，及时采取对策」。核心领导层再次强调「六稳」，官媒描述依顺序分别是﹕稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

中国国内近期讨论最炽热的「国进民退」和股市连跌现象，会议也有所回应，称要研究解决民营企业、中小企业发展遇到的困难。资本市场改革方面，要加强制度建设，「激发市场活力」，并继续「积极有效利用外资」，维护在华外资企业的合法权益。

分析﹕GDP增长料跌破6.5%

由稳中有「进」变成稳中有「变」，上海华东理工大学经济系宏观经济教研室主任沈凌向《德国之声》分析，领导层在此时此刻改变口风，触發点是第三季经济数据不如官方预期。「经济学界大概半年前已经觉得，中国经济并不如官方所说般乐观。这是第一次民间和官方判断一致，所以我们并不感到意外。」

上月出炉的GDP增长率跌至6.5%，创十年来新低；反映需求的製造业採购经理指数 (PMI) 亦下降至两年来的低点，凡此种种迹象都促使官方承认现实。沈凌指出﹕「最明显是股市反映出来，从前资优股增长都很稳定但第三季度也不及以往乐观。这是很好的指标，说明现在经济形势的确非常严峻。」

他预计，明年中国GDP增长率很有可能进一步跌破6.5%，唯一转机恐怕只有特习会。「明年走势完全取决于年底的中美谈判，中国经济短期内的最大波动因素就是美中贸易问题，如果中美达成妥协，明年走势会好一点，不然非常不乐观。」

他解释，在贸易战之下中美厂商因着对前景悲观，纷纷赶紧提前完成交易，以致中国对美国出口在前阵子提早消化，因此可以预期来年出口数据会恶化。

经济下行有利国退民进？

观乎中央的定调，除了美中贸易战，当前另一个最迫切的难题是民营经济收缩。那会促使无形之手再度延伸吗？沈凌不认为会加剧国进民退，反而中央调整经济预判对民企是好事。

「过去上面没有意识到民企比国企经营承受更大压力，例如在去槓杆、环保和税务政策上，跟下面感觉不太合拍。如果上面现在觉得经济困难程度远超想像，可以预期未来政策会更大力度帮助民营经济復甦。」

他认为中央需要解禁，容许民企进入某些行业禁区和国企专属的融资渠道，才能令民间经济真正脱胎换骨。

李芊/杨威廉 (發自台北)