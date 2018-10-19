 北京：经济形势严峻 专家：实际或许更糟 | 经济纵横 | DW | 01.11.2018

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经济纵横

北京：经济形势严峻 专家：实际或许更糟

中国经济近期坏消息不断，不只数字会说话，最高领导层终于也罕有地开腔「唱衰」，然而中国经济专家预告实际情况或许更坏。

Symbolbild China Währung Yuan (Getty Images/AFP/F. Dufour)

(德国之声中文网) 10月31日，习近平主持中共中央政治局会议，分析当前经济形势并部署经济工作。中国官媒报导，会议对中国经济前景作出以下研判﹕「当前经济运行稳中有变，经济下行压力有所加大，部分企业经营困难较多，长期积累的风险隐患有所暴露。」

儘管会议总结今年首三季度，中国经济运行「总体平稳，稳中有进，继续保持在合理区间」；但相比7月份时形容经济「面临一些新问题新挑战」，中央最高层的口吻显然转向悲观，也是最近几年来的第一次。

安抚民企 激活股市

报导引述会议指，当前中国经济形势是长期和短期、内部和外部因素共同作用的结果，当局对此要「高度重视，增强预见性，及时采取对策」。核心领导层再次强调「六稳」，官媒描述依顺序分别是﹕稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

中国国内近期讨论最炽热的「国进民退」和股市连跌现象，会议也有所回应，称要研究解决民营企业、中小企业发展遇到的困难。资本市场改革方面，要加强制度建设，「激发市场活力」，并继续「积极有效利用外资」，维护在华外资企业的合法权益。

China Börsen rutschen weiter ab (picture-alliance/dpa/W. Wei)

中国股票市场近期跌势持续，中共最高层会议指要激发资本市场活力。

DW.COM

近期官方统计数据显示，随着国内需求的减弱，中国制造业增速跌至两年来的低谷。这对身处中美贸易战硝烟中的北京带来了压力。 (31.10.2018)

中国经济增长率来到九年半来的最缓慢，在今年第三季度進一步跌至6.5%。这是在股市、货币之后，又一个下跌的数字。 (19.10.2018)

由于新房产的需求急剧下降，一些中国城市的开发商已将价格下调了约30％。因为对楼盘降价不满，多个城市都发生了业主"房闹"事件。 (27.10.2018)

中美之间的贸易战，到底谁是赢家？谁是输家？这是一个众说纷纭的问题。而现在，国际货币基金组织从宏观经济角度给出了一个答案：都是输家，但是中国会比美国输得更惨。 (09.10.2018)

中国第三季度经济增长放缓引起《南德意志报》的注意，该报分析了这与中美贸易战的关联并对北京政府的应对措施进行预测。《新苏黎世报》则关注到中国在人工智能、移动支付在国际上占据的地位以及对西方国家产生的影响。 (20.10.2018)

分析﹕GDP增长料跌破6.5%

由稳中有「进」变成稳中有「变」，上海华东理工大学经济系宏观经济教研室主任沈凌向《德国之声》分析，领导层在此时此刻改变口风，触發点是第三季经济数据不如官方预期。「经济学界大概半年前已经觉得，中国经济并不如官方所说般乐观。这是第一次民间和官方判断一致，所以我们并不感到意外。」

上月出炉的GDP增长率跌至6.5%，创十年来新低；反映需求的製造业採购经理指数 (PMI) 亦下降至两年来的低点，凡此种种迹象都促使官方承认现实。沈凌指出﹕「最明显是股市反映出来，从前资优股增长都很稳定但第三季度也不及以往乐观。这是很好的指标，说明现在经济形势的确非常严峻。」

他预计，明年中国GDP增长率很有可能进一步跌破6.5%，唯一转机恐怕只有特习会。「明年走势完全取决于年底的中美谈判，中国经济短期内的最大波动因素就是美中贸易问题，如果中美达成妥协，明年走势会好一点，不然非常不乐观。」

他解释，在贸易战之下中美厂商因着对前景悲观，纷纷赶紧提前完成交易，以致中国对美国出口在前阵子提早消化，因此可以预期来年出口数据会恶化。

Peking Donald Trump Xi Jinping (Getty Images/AFP/N. Asfouri)

特朗普和习近平本月将于阿根廷G20峰会碰面洽商贸易问题，早前有美媒报导指，一旦谈判失败，华府就会在12月开打第三轮关税战。

经济下行有利国退民进？

观乎中央的定调，除了美中贸易战，当前另一个最迫切的难题是民营经济收缩。那会促使无形之手再度延伸吗？沈凌不认为会加剧国进民退，反而中央调整经济预判对民企是好事。

「过去上面没有意识到民企比国企经营承受更大压力，例如在去槓杆、环保和税务政策上，跟下面感觉不太合拍。如果上面现在觉得经济困难程度远超想像，可以预期未来政策会更大力度帮助民营经济復甦。」

他认为中央需要解禁，容许民企进入某些行业禁区和国企专属的融资渠道，才能令民间经济真正脱胎换骨。

李芊/杨威廉 (發自台北)

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