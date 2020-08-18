 北京约谈澳媒记者 外交官助撤离 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.09.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

北京约谈澳媒记者 外交官助撤离

根据澳媒报导，两名澳大利亚媒体驻中国的记者於9月7日晚间搭机紧急撤离中国。两人在过去一周内，都被中国政府因国安案件为由，要求进行面谈。

Symbolbild Australien China (Colourbox/A. Mijatovic)

两名澳大利亚媒体驻中记者于周一晚上紧急搭机撤离中国。此前，他们曾因遭中国国安部约谈，决定先到澳大利亚驻中国的使馆避难。

(德国之声中文网) 根据《澳大利亚广播公司》 (后称澳广) 报导，其与《澳大利亚金融评论报》在周一 (9月7日)紧急撤离两名驻中国记者。此前他们已在澳洲大使馆避难数日，并曾遭中国国家安全部派来的公安要求面谈。消息一出，引起外界关注中澳是否因此再陷外交僵局。

上周，澳广驻北京记者博特尔斯 (Bill Birtles) 收到澳大利亚驻北京外交官的警告，说他应该立即离开中国。澳广高层也收到了这个通知。澳广的新闻部经理莫里斯 (Gaven Morris) 在新闻中表示，澳广遵循政府建议，安排博特尔斯在9月3日早上搭机离开返国。

计划生变

9月2晚间博特尔斯在位於北京的住处与朋友和同事举办离别聚餐。凌晨，7名中国公安突然於出现，并向博特尔斯表明他被禁止离开中国，并説他们9月3日会联系他，针对一国安相关案件约谈他。

博特尔斯紧急联系澳大利亚驻中国使馆，并等待使馆人员到住处接他。此外他在澳大利亚驻北京使馆住了4天。中国官员在那段期间仍不断联系他，要求与他面谈。然而，博特尔斯因担心自身安全，拒绝会面。澳广的报导表示，博特尔斯并未有任何可能受到中国官员质疑的行动。

最后，博特尔斯在澳大利亚驻中国大使的陪同下，於9月6日接受中国官员的讯问。澳大利亚外交官与中国官员达成协议，如果博特尔斯接受中国官员的讯问，他便可以离开中国。澳广报导，在面谈中，中国官员并未问到博特尔斯在中国期间的报导或其他相关事宜。

博特尔斯则是在会谈後向使馆人员证实，中国官员取消了原本对他实施的旅游禁令。于是9月7日他在澳大利亚外交人员的陪同下，搭机从北京抵达上海，等待搭乘当天稍晚飞往悉尼的班机。

报导中提到，《澳大利亚金融评论报》驻上海的记者史密斯也有同样的遭遇，他先是在澳大利亚驻上海领事馆避难，随后在外交人员陪同在9月7日晚间接受中国官员的讯问，并与博特尔斯搭乘同一班飞机离开。

中澳关系恶化

Australien Cheng Lei Journalistin (picture-alliance/AP Photo/N.H. Guan)

此前，另一名替中国央视工作的澳大利亚籍记者成蕾已被中国当局逮捕。

两名澳洲记者离开中国后，这是澳大利亚自1970年代中期，首次在中国没有政府认可的澳大利亚记者。《澳大利亚人报》的记者葛拉斯哥 (Will Glasgow) 目前也不在中国。中国也尚未发放新的记者签证给澳广或是澳大利亚的第九媒体集团的记者。

此前，中国政府才刚逮补了一名替中国央视工作的澳大利亚籍记者成蕾。今年7月，澳大利亚政府更改了至中国旅游的建议，警告澳大利亚公民到中国旅游可能面临被关押的风险。

这一连串的事件也让澳大利亚与中国关系持续恶化，两国此前已因贸易丶间谍案丶香港与新冠疫情产生诸多歧见。

DW.COM

杨恒均首次见律师 否认当局间谍罪指控

去年7月正式遭中国政府以间谍罪起诉的澳大利亚作家杨恒均周四首次会见律师，他的律师尚宝军向德国之声透露，杨恒均否认犯罪，并透露自己关押期间曾多次遭长时间讯问。  

中国央视一华裔澳籍女主播被拘捕 原因不明

澳大利亚政府证实华裔央视女主播成蕾已被拘捕两星期。目前，她被捕的原因依然不明。今年以来，有数名澳籍公民在华被捕、被重判。  

北京监控延伸澳洲 警方命中国女删推特

过去一年，来自中国的Zoo都住在澳大利亚，也在当地参加与举办了多场反中国政府的示威活动。然而，今年4月她突然接到父亲拨来的电话，家乡国保在电话中要求她交出推特帐密，并命她立即返回中国。在家人屡次被国保施压後，她决定公开关键视频。  

相关内容

Peru Riesling im Restaurant «Populacho»

中澳关系再降温 澳洲葡萄酒“受伤” 18.08.2020

中国宣布对从澳大利亚进口的葡萄酒展开反倾销调查，令两国之间本已矛盾重重的双边关系进一步加剧紧张。

China Lianyungang | Wirtschaft | Handelshafen

德语媒体：中国经济政策将碰壁 05.09.2020

《新苏黎世报》访问了墨卡托中心的中国专家胡谧空，谈及欧洲如何调整应对中国的姿态。《法兰克福汇报》则质问，内蒙古是否将成为中国的下一个冲突根源？

Australien | Wang Xining | PK im National Press Club

中国驻澳公使：澳在新冠病毒问题上背叛了中国 26.08.2020

中国驻澳大利亚大使馆公使王晰宁周三发表讲话时对澳大利亚发出警告，不要给中澳关系蒙上阴影。他表示，澳洲监管部门没有批准一家中国公司对澳洲企业的收购，北京对此感到失望。此外，他还对堪培拉提出对新冠病毒展开国际性独立调查提出批评。

广告

媒体看中国

Taiwan Kampfjet (picture-alliance/AP Photo/Ministry of National Defense)

德语媒体：如果台湾陷落

美国大选进入最后阶段，《法兰克福汇报》的记者大胆分析了美国政治真空期期间，中国面对“千载难逢”的机会攻占台湾的可能性。同时，美国政府对抖音的打压究竟是否合理，也成为德语媒体关注的内容。  