北京约谈澳媒记者 外交官助撤离

(德国之声中文网) 根据《澳大利亚广播公司》 (后称澳广) 报导，其与《澳大利亚金融评论报》在周一 (9月7日)紧急撤离两名驻中国记者。此前他们已在澳洲大使馆避难数日，并曾遭中国国家安全部派来的公安要求面谈。消息一出，引起外界关注中澳是否因此再陷外交僵局。

上周，澳广驻北京记者博特尔斯 (Bill Birtles) 收到澳大利亚驻北京外交官的警告，说他应该立即离开中国。澳广高层也收到了这个通知。澳广的新闻部经理莫里斯 (Gaven Morris) 在新闻中表示，澳广遵循政府建议，安排博特尔斯在9月3日早上搭机离开返国。

计划生变

9月2晚间博特尔斯在位於北京的住处与朋友和同事举办离别聚餐。凌晨，7名中国公安突然於出现，并向博特尔斯表明他被禁止离开中国，并説他们9月3日会联系他，针对一国安相关案件约谈他。

博特尔斯紧急联系澳大利亚驻中国使馆，并等待使馆人员到住处接他。此外他在澳大利亚驻北京使馆住了4天。中国官员在那段期间仍不断联系他，要求与他面谈。然而，博特尔斯因担心自身安全，拒绝会面。澳广的报导表示，博特尔斯并未有任何可能受到中国官员质疑的行动。

最后，博特尔斯在澳大利亚驻中国大使的陪同下，於9月6日接受中国官员的讯问。澳大利亚外交官与中国官员达成协议，如果博特尔斯接受中国官员的讯问，他便可以离开中国。澳广报导，在面谈中，中国官员并未问到博特尔斯在中国期间的报导或其他相关事宜。

博特尔斯则是在会谈後向使馆人员证实，中国官员取消了原本对他实施的旅游禁令。于是9月7日他在澳大利亚外交人员的陪同下，搭机从北京抵达上海，等待搭乘当天稍晚飞往悉尼的班机。

报导中提到，《澳大利亚金融评论报》驻上海的记者史密斯也有同样的遭遇，他先是在澳大利亚驻上海领事馆避难，随后在外交人员陪同在9月7日晚间接受中国官员的讯问，并与博特尔斯搭乘同一班飞机离开。

中澳关系恶化

两名澳洲记者离开中国后，这是澳大利亚自1970年代中期，首次在中国没有政府认可的澳大利亚记者。《澳大利亚人报》的记者葛拉斯哥 (Will Glasgow) 目前也不在中国。中国也尚未发放新的记者签证给澳广或是澳大利亚的第九媒体集团的记者。

此前，中国政府才刚逮补了一名替中国央视工作的澳大利亚籍记者成蕾。今年7月，澳大利亚政府更改了至中国旅游的建议，警告澳大利亚公民到中国旅游可能面临被关押的风险。

这一连串的事件也让澳大利亚与中国关系持续恶化，两国此前已因贸易丶间谍案丶香港与新冠疫情产生诸多歧见。