北京「精準防控」回應抗議 警方調查抗爭者身分

（德國之聲中文網）美聯社報導，中國當局週一（11月28日）在各地一連串的反封控運動後連日放寬了一些防疫規定。

北京市人民政府28日宣布，「優化核酸檢測......就近就便的核酸檢測原則」，同時強調「對涉疫訴求接訴即辦」，保障群眾看病就醫、水電氣熱運等，「最大限度減少對人民群眾正常生產生活秩序的影響」。

27日，北京人民政府也強調，「嚴禁採用硬質圍擋封堵消防通道、單元門、小區門......對於看病就醫、緊急避險、救護救援等特殊情形，要確保外出渠道暢通。」這項措施被解讀為回應引發抗議的烏魯木齊火災事件。

此外，廣州也以節約資源為由，宣布不再要求一些居民接受大規模檢測。而發生致命火災的烏魯木齊和西北部新疆地區的另一個城市宣布，被認為感染風險低的地區的市場和其他企業將在本週重新開放，公共汽車服務將恢復。

目前中國的「清零」政策正在交叉點，雖然政府上個月承諾通過改變檢疫和其他規則來減少干擾， 但在感染率激增後，又促使各城市加強管控，最後引發民怨。

但中共中央機關報《人民日報》27日的評論指，「中國堅持動態清零不動搖，充分體現中國防控疫情的堅實實力、強大能力，彰顯社會主義制度的顯著優勢，證明中國的防控政策經得起歷史檢驗」。

截至目前為止，中國政府沒有對抗議活動或對習近平的批評發表評論，但為了平息眾怒放鬆一些限制。 然而，分析人士預計，北京不會放棄「清零」，並指出中國當局善於壓制異議。

抗議者遭警方關切

一名在北京女性抗議者28日告訴法新社，她和5個朋友在參加反封控抗議活動後都遭到警方關切，要求提供有關他們行動的資訊。其中一人拒絕接聽電話後，警察就直接登門查訪。

出於安全考慮要求匿名的她告訴法新社：「警察說了我的名字，問我昨晚是否去了亮馬河......他非常具體地問有多少人在那裡，我什麼時候去的，我是怎麼聽說......警察強調，昨晚的抗議活動是非法集會，如果我們有要求，那麼我們可以通過正常渠道提交。」

她說，在簡短的通話中，警察大多語氣平和地敦促她不要參加今後的活動。但她表示：「我之前已經做好了準備，當然我還是很激動。」她補充說自己會「盡力繼續」參加今後的類似抗議活動，並在下次做更好的準備。

另外兩名抗議者告訴法新社，他們聽說一個共同的朋友在28日晚上被警察帶走了，但不知道他們是被傳喚問話還是被拘留。

法新社分析，目前還不清楚警方是如何發現這些抗議者的身份，在27日的集會中，絕大多數人都沒有被警方檢查身份證件。

在上海，另一名法新社記者目睹了多起逮捕事件，並證實警方強行檢查了一名抗議者的手機，查看了在中國被封鎖的外國社交媒體。這些應用程序被認為用來傳播有關抗議活動的資訊。

根據法新社，在中國的社交媒體和加密資訊應用程序上，抗議者一直在分享各種有關抗爭的提示和法律建議，說明他們在被警察審問或逮捕時應該怎麼做。

反封控抗議活動目前蔓延到至少8個中國主要城市。大多數抗議者抱怨限制過多，也怒火轉移到中國領導人習近平身上，要求他下台。

抗議發生四天以來，已經有多人被逮捕，美聯社報導，這些抗議人士多半是在和平示威中遭到警方強力掃蕩。

而針對BBC記者被捕引發關注一事，根據美聯社，中國外交部發言人趙立堅說，該名記者沒有表明身份，沒有自願出示記者證。他強調，外國記者需要自覺遵守中國的法律和法規。無獨有偶，後續也陸續傳出瑞士廣播公司RTS和美聯社記者遭到拘留事件，這些記者後來都被釋放。

抗议严苛防疫 上海路人如何看待?

（美聯社、法新社）

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