北京立案调查阿里巴巴 官媒：加强反垄断

(德国之声中文网) 中国官媒《新华社》24日上午报导，中国国家市场监管总局根据举报，将对阿里巴巴集团控股有限公司实施「二选一」等涉嫌垄断行为立案调查。中国官媒《人民日报》在消息传出後发表评论，强调此举是中国在互联网领域加强反垄断的重要措施，这麽做也「有利于规范行业秩序丶促进平台经济长远健康发展」。

台湾《中央社》报导，阿里巴巴实施的「二选一」是指电商平台要求商家只能加入单一平台，以达到市场垄断效果。12月10日，中国市场监管总局也发布了「关於平台经济领域的反垄断指南」，并在指南中明确定义出什麽样的行为符合「二选一」的标准。

《人民日报》在24日发表的评论中表示，随着中国线上经济蓬勃发展，中国的线上经济也凭藉着数据丶技术与资本等优势让市场集中度越来越高。评论写道：「市场资源加速向头部平台集中，关于平台垄断问题的反映和举报日益增加，显示线上经济发展中存在一些风险和隐患。」

该评论称，在中国中央政治局会议和中央经济工作会议明确要求强化反垄断和防止资本无序扩张後，中国社会中出现热烈反响与广泛支持，所以由此可见「反垄断已成为关系全局的紧迫议题」。评论表示：「反垄断丶反不正当竞争，是完善社会主义市场经济体制丶推动高质量发展的内在要求。公平竞争是市场经济的核心，只有竞争环境公平，才能实现资源有效配置和企业优胜劣汰。」

此外，《人民日报》的评论还强调，在中国线上经济受惠於中国这个全球最大市场与中国政府「鼓励发展与创新」政策的同时，政府的鼓励应该与规范并重，线上经济必须依法依规进行创新发展。评论写道：「如果超越法律法规限制，放任市场垄断丶无序扩张丶野蛮生长，终将使整个行业无法实现健康可持续发展。」

《人民日报》还称，反垄断是国际惯例，有利于保护市场公平竞争和创新，维护消费者权益。文内指出美国是全球第一个颁布反垄断法的国家，而加强反垄断监管，保护消费者合法权益，维护公平竞争市场秩序，激发市场活力已是全球趋势。

《人民日报》透过该篇评论重申：「此次立案调查，并不意味着国家对平台经济鼓励丶支持的态度有所改变，恰恰是为了更好规范和发展平台经济，引导丶促进其健康发展，以期为中国经济高质量发展做出更大贡献。」

蚂蚁集团二度被约谈

同一天，中国央行与其他三家监管部门在一个声明中表示，将约谈阿里巴巴创办人马云的另一间公司蚂蚁集团。中国的《经济日报》称，此举显示「规范平台经济发展已刻不容缓，也再次表明监管部门加强监管丶促进平台经济健康发展的严肃态度和坚定决心」。

该报导表示约谈是为了更好发展，而平台经济也存在无序扩张丶泄露个人隐私丶损害中小企业和消费者权益等问题，累积了一定程度的风险隐患。报导写道：「以约谈的形式加强监管，就是为了督促指导平台企业按照市场化丶法治化原则，落实金融监管丶公平竞争和保护消费者合法权益等要求，规范金融业务经营与发展。」

这些消息传出後，阿里巴巴在美股收盘後，也下跌了3.7%。

政治评论员邓聿文22日在德国之声发表了一篇评论中写道，中共对网路金融加大反垄断力度和节制资本，重塑监管权威，决不仅仅针对过去金融科技在发展过程中缺乏监管丶盲目发展丶快速扩张所带来的风险防控的需要，同时也是防范网路巨头对中共权力的挑战，是有着政治考量在内的。

邓聿文表示：「马云对当局金融监管的攻击，让中共意识到在当下这种特殊时刻，若放任这些网路巨头以金融创新为名，挑战监管规则，绑架国家金融，『大到不能倒』，进而将它们的势力触角伸入到各方包括政治领域，将对中共统治构成大患。」

邓聿文评估，中共需要让商业精英认识到在中国谁才是真正的老大。他写道：「马云的言辞使当局有一种紧迫感，尤其在美中对抗的特殊时刻，再不借强化网路的数据平台监管来防范和敲打这些网路巨头，规范和约束资本的力量，恐怕就晚了。」

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