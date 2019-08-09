北京称香港出现恐怖主义苗头

（德国之声中文网）在北京，中国港澳办新闻发言人杨光周一（8月12日）严厉谴责"香港极少数暴徒"，称其周日在多处向警察投掷汽油弹并导致警员烧伤。

杨光称，"连日来，香港激进示威者屡屡用极其危险的工具攻击警员，已经构成严重暴力犯罪，并开始出现恐怖主义的苗头"，这是对香港繁荣稳定的严重挑战。

这位港澳办新闻发言人还表示，"香港已经走到了一个重要关头，……止暴制乱、恢复秩序，是香港当前压倒一切的最重要最紧迫的任务！"

香港机场取消余下航班

网民在周日晚发起"百万人塞爆机场"集会活动，抗议周日发生的示威女子眼部遭射事件，集会从当时间周一下午1点开始。

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周一下午，香港机场管理局（机管局）表示，除了已经完成登机程序的航班及正前往香港的航班，今日（12日）所有其余航班全部取消。

此前机管局已经实施管制安排。从中午12时开始，持有效机票或24小时内离境登机证或有效护照的离境旅客，或持有相关证件的机场员工，才能进入一号客运大楼离境大堂。

据法新社援引香港警方报道称，周一有超过5000名示威者聚集在机场。

香港公共关系科高级警司江永祥在当天的一场新闻会上表示，尽管示威者没有拿到警方许可，但机场当局仍然准许示威者聚集在接机大厅，而一些活动人士堵住了登机口，导致旅客无法顺利登机。

王凡/石涛（综合报道）