北京称进口原木有害虫 敦促加拿大调查

(德国之声中文网) 中国外交部在周二(6月16日)要求加拿大就进口加拿大原木检出有害生物一事进行调查，采取改进措施。

中国外交部发言人赵立坚在周二的例行记者会上表示，近期相关口岸海关在进口加拿大原木中检出天牛、小蠹等活体检疫性林木害虫。他表示，中方为防范这些害虫传入，按照中国相关检疫法律法规，中方对相关原木进行了除害处理。

加拿大商务部发言人尼伦(Ryan Nearing)周二稍晚证实，加拿大方面在6月9日收到16个来自中国的不合格通知，内容与在软木和硬木中发现害虫有关。他表示，加方已经按照标准程序展开调查，目前与中国之间的木材产品贸易尚未受到影响。

中国是加拿大木材出口的第二大海外市场，仅次于美国。

自从华为财务长孟晚舟被捕之后，中加关系就持续恶化至今。上个月，华为财务长孟晚舟被温哥华法院判定符合双重犯罪的要件，因此孟晚舟要继续留在加拿大，等待进一步审理。

当时专家分析认为，这个消息可能会让加拿大再度遭受中方的报复行动。

去年北京也曾以发现害虫为由，下令禁止进口加拿大油菜籽出口商理查森（Richardson Inc.）

和威特發(Viterra Inc)的油菜籽。另外，中国也在去年暂停从加拿大进口猪肉和牛肉。

张慈/邹宗翰(路透社等)