北京称扰乱秩序　最大家庭教会遭取缔　

(德国之声中文网) 9月9日，北京当局向首都最大的基督教家庭教会--北京鍚安教会，發出「取缔决定书」。

决定书由北京市朝阳区民政局發放，指北京锡安教会未经登记，「擅自以社会团体名义开展活动」。违反《社会团体登记管理条例》等规定。因此决定即日「依法取缔」鍚安教会及其下设机构，并收缴非法宣传资料。

当局發出的通告指，鍚安教会「扰乱了社会组织管理秩序」，未经政府批准设立宗教场所，违反《宗教事务条例》。通告又称，国家尊重公民信仰自由及保护「正常宗教活动」，但强调附带条件。「广大信教群众要遵守法律法规的规定，到依法登记的宗教活动场所参加活动，既做好公民，又做好信徒。」

中国基督教会一直分为官方认为的「三自教会」和非官方的「家庭教会」（或地下教会）。今年2月实施新修订的《宗教事务条例》，要求宗教场所必须向政府登记，否则属于违法。

半年内赶尽杀绝

北京锡安教会成立于2007年，是中国首都最大型的家庭教会，会众超过1500人。教会原本拥有7家礼拜堂，从今年4月起至今已有6个被迫关闭。在刚过去的週日下午，当局派出几十人及一批警车到鍚安教会最后1个礼拜堂盘查，并把其关闭。

主任牧师金明日说﹕「恐怕没有办法跟官方解决这些问题。」中国宗教部门未有回应有关事件。

政府自3月起要求在礼拜堂内安装监控镜头 (CCTV) 但被他们拒绝。教会领袖和信众一一被约谈，当局又向房东施压要求强行中止租约，迫使教会关闭礼拜堂。甚至金明日自己的私人房产也被遭政府查封禁止交易。

金明日日前接受《德国之声》访问时表示﹕「这是从来没有过的，不让交易给我个人施加压力。教会的事应和教会讨论，为何要把我的个人合法财产查封呢？这是很恶毒的事。」被问及当局有否开出交换条件，他说﹕「有一些，但不便多谈。」

他说，虽然房东中止合同违反租约，但并不打算控告房东。礼拜堂被关以后，信众会以「打游击」和小组形式继续聚会。「教会的本质不是场地，信仰是内在的，谁都动不着我们信仰的内容。」

宗教成重点整治目标

金明日曾经在官方认可的三自教会担任牧师10年之久，目前中国政府的高压宗教政策令他忧虑，特别是大九大后的趋势。「不只是基督教，伊斯兰教、佛教、天主教也一样，整个宗教界再次被政治化，要表达政治忠诚。」

面对政府接连施压，加上近期再次大规模强拆十字架，家庭教会领袖罕有联署發声。截至週一为止，已经有超过300人加入，金明日也是其中之一。

「在政府默认下自己躲在裡面安安稳稳地存在，教会成长就很高兴，现在不行了。必须面对公权力和公共社会，包括政治问题。教会是和平之子，要成为这个时代的希望，愈是这样，愈要承担社会责任。」