北京称塔利班渴望与各国对话

（德国之声中文网）中国外长王毅在伊朗举行的第二次阿富汗邻国外长会议上发表的视频链讲话中表示，北京准备主持阿富汗与众邻国之间关于该国未来的下一轮会谈。在伊朗国家电视台直播的视频发言中，王毅称，塔利班渴望与国际社会举行对话。中国将在适当的时候主办第三次阿富汗邻国外长会议。

巴基斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦外长亲自出席了此次阿富汗邻国外长会议。中俄两国外长通过视频连线方式与会。

阿富汗邻国外长首场会议由巴基斯坦于9月主办，目的是在阿富汗建立持久和平。

自随着美军今年8月撤出、塔利班在阿富汗重新掌权，从未参与阿富汗战争的中国就一直向塔利班政权伸出橄榄枝。

美国和其它西方国家也寻求与塔利班接触，以确保人道主义援助进入该国的途径，但未给予其所希望的合法性。

学者称中国不会第一个承认塔利班政府

一位熟悉中国外交决策过程的专家日前对路透表示，中国不会带头承认阿富汗塔利班政府，而只会与巴基斯坦、俄罗斯和伊朗共同采取行动。

中国国家安全机构的官方智库--中国现代国际关系研究院（CICR）南亚所所长胡仕胜指出，一旦中、巴、俄、伊4国达成共识，情况便会有所不同，中国不会是第一个（承认塔利班政权的国家）。

此番发言是这位南亚问题专家在北京香山论坛上发表的。该论坛是一个由军方官方智库组织的旨在宣传中国安全观的安全论坛。胡仕胜此言罕见地让外界一窥北京在阿富汗问题上的算计。

胡教授表示，预期美国在从阿富汗撤军后会加强与印度的军事合作，而这可能会使印度在与中国打交道时更"冒险"，更愿承受风险。

几十年来，中国和印度一直因领土主权存在矛盾。去年 6 月，两国军队在喜马拉雅边界一有争议地区发生冲突，并处于对峙状态。胡仕胜称，不能完全排除再度发生新的小规模冲突的可能性。

他还指出，国际上，人们预计，塔利班将致力于阻止伊斯兰激进主义的蔓延，防止重新陷入会损害中国及其地区"一带一路"发展计划的乱局。

胡仕胜称，他担心美国可能将资源用于在南海、台湾和朝鲜半岛等地区对中国制造"麻烦"。他指出，过去20年，美国在阿富汗投入了2万亿美元，现在，即使它只转投500亿美元，中国也会感到很大压力。

撤出阿富汗后，美国正在与包括印度在内的地区国家磋商建立反恐基地。这也让北京担忧。

外交部下属的中国国际战略研究所一杜姓副所长对路透社表示，"美方称，这些基地旨在打击阿富汗恐怖分子，然而，它们可能有与中国和俄罗斯有关的其它动机。" 他强调，"中亚是俄罗斯的后院。我们不能让美国（在那里）立足。"

（路透社）

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