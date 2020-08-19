 北京称中美将重启贸易对谈 白宫未回应 | 经济纵横 | DW | 21.08.2020

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经济纵横

北京称中美将重启贸易对谈 白宫未回应

虽然美国总统特朗普8月18日称他现在不想与中国对谈，但中国商务部周四却称两国近日会针对第一阶段贸易协议重启会谈，不过美国政府并未证实此消息。

USA und China unterzeichnen in Handelsstreit Teilabkommen (AFP/S. Loeb)

中美两国在一月签署了第一阶段贸易协议后，两国的争端便越演越烈。虽然中国商务部称两国近日将重启对谈，但美国政府并未对此作出正面回应。

(德国之声中文网) 中国商务部发言人高峰周四 (8月20日) 在例行记者会上表示，美中两国已同意将於近日举行通话。《华尔街日报》周四报导，两国官员都表示将於未来数日针对第一阶段贸易协议展开会谈，中国国务院副总理刘鹤将会向美国提起中国科技公司遭打压的问题。

虽然美国总统特朗普本周称他现在不想与中国对谈，但中国商务部周四在回应相关问题时，却说双方已商定近日举行通话，证实中美的第二阶段贸易协议仍会出现新发展。高峰并未提供更多会谈相关的细节。

不过，美国政府周四却拒绝证实中美双方否将针对第一阶段贸易协议展开会谈。路透社报导，两名消息人士表示，目前美国并未确认何日与中国针对贸易协议展开会谈。

白宫经济顾问库德洛 (Larry Kudlow) 虽未证实中美是否会展开新一轮的贸易会谈，但他表示美国政府持续与中国针对第一阶段贸易协议进行交流，而美国贸易谈判代表莱特希泽 (Robert Lighthizer) 也对目前为止的进展感到满意。

路透社报导，官方数据显示，虽然中国过去几周提升了购买美国农业产品的量，但目前为止，中国的美国商品进口总额仍与第一年的目标770亿美元相差甚远。特朗普周二对外表示，他下令延後与中国的贸易会谈，因为他现在不想跟中国对谈。

随着美国总统大选进入冲刺阶段，美国总统特朗普也开始对中国采取强硬的口吻与行动，包含对负责施行《港区国安法》的中国与香港官员进行制裁，并强迫字节跳动卖掉Tik Tok的美国业务。特朗普周四在宾州出席一场活动时向支持者表示，他将让把营运从中国转回美国的公司享有税收抵免的优惠。

他说：「如果美国公司不将工作机会从中国转移回美国，我们将对这些公司施加关税，那麽他们就会需要付给美国政府很多钱。」

杨威廉/邹宗翰 (综合报导) 

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