北京祭出“组合拳”！稳定市场、重振楼市

（德国之声中文网）中国将为陷入困境的房地产行业注入“强心剂”，住房和城乡建设部本周五（1月26日）宣布，针对当前部分房地产项目融资难题，各地要以项目为对象，抓紧研究提出可以给予融资支持的房地产项目名单，协调本行政区域内金融机构发放贷款，精准有效支持合理融资需求。本月底前，第一批项目名单落地后即可争取贷款。

法新社指出，低迷房地产行业一直是这个世界第二大经济体面临的一大增长阻力，2020年政府对过度借贷进行打压，改变了房地产的金融格局，火热的楼市骤然遇冷，多家房地产巨头陷入困境。

根据第一财经，住建部还提到城市房地产融资协调机制，强调地级及以上城市人民政府要切实发挥牵头协调作用，把这一重要机制迅速建立和运转起来，协调解决好房地产融资中存在的困难和问题。

北京本周早些时候发出承诺采取新的措施刺激经济。外界预计，2024年，中国经济增长将会是数十年来的最低水平之一。中国人民银行本周三（1月24日）在一场新闻发布会上出人预料地宣布了降息降准的消息。

中国已经多次出手，试图重振陷入困境的房地产行业，从而推动整体经济复苏向上。北京本周表示，去年中国央行向房地产“输血”近10万亿元人民币的低成本借贷。

危机重重的中国房地产业 恒大债务重组计划告吹 恒大9月22日提交给证券监管机构的公告中称，由于房地产销售不如预期，该公司认为有必要重新审视350亿美元的债务重组的方案。2021年恒大陷入资不抵债，导致了一系列开发商违约，引发了中国的房地产泡沫崩解。如果恒大不能与债权人达成新协议，向其提供约150亿美元贷款的债券持有人可能会要求对该公司进行清算。8月中恒大已在美国纽约申请破产保护。华尔街日报分析称，恒大债务重组搁浅表明，中国目前的房地产危机仍有可能恶化。

危机重重的中国房地产业 房企接连爆雷 2023年8月，中国最大私营房地产商之一碧桂园、拥有国营资本背景的远洋集团也陷入违约危机。此前碧桂园是为数不多的没有出现资金问题的中国大型开发商之一，但今年上半年亏损达到了67亿美元。9月中，碧桂园获得债权人的批准，将六只境内债券的偿还期限延长三年。

危机重重的中国房地产业 金融信托巨头陷入财务危机 2023年8月，有报道称中国最大私人信托公司中融信托出现财务危机，无法完成信托产品的兑付，影响范围可能达到人民币3500亿元。其母公司中植集团也承认有流动性困难，计划债务重组。8月16日，约二十名抗议者在北京中融信托大楼前抗议要求还钱，他们购买了高收益的金融产品，却无法得到兑付。信托业历来是房地产商重要的资金来源，房地产业的爆雷也使信托业陷入危机。

危机重重的中国房地产业 放松限购刺激房市效果不彰 中国央行上个月宣布降低首次购房者现有抵押贷款利率，以及部分城市的购房首付款比例。从8月末到9月初，广州、深圳、北京、上海相继官宣实施"认房不认贷"政策，名下无房人群的购房门槛比之前降低，不少购房人将由二套房资格变为首套房资格，首付比例大幅下调。此后有报导指北京的房产交易出现小幅反弹。但更多的专家指出，这些措施可能会使房地产交易中产生短期反弹，但不足以稳定房地产市场。”

危机重重的中国房地产业 空置房屋“14亿人住不完” 据中新社发布的一段视频，中国国家统计局原副局长、全国人大财经委副主任的贺铿9月23日在2023中国实体经济发展大会上称，“现在房地产供应过剩，空置的房屋究竟有多少，各个专家估出来的数字相差很大，但是14亿人可能住不完。”他认为“房地产企业必须转型，早转型早主动”。

危机重重的中国房地产业 数百万套房屋未售出 资产管理集团思睿投资（Grow Investment）首席经济学家洪灏表示，调整中国的房地产行业可能需要多年甚至长达十年的时间。“原因是，我们为中国人建造了太多的住房。”中国国家统计局的最新数据显示，截至8月底，全国未售出房屋的总建筑面积为6.48亿平方米。根据路透社的计算，以平均房屋面积90平方米来算，中国未售出房屋的总建筑面积当于720万套房屋。这还不包括因现金流问题已售出但尚未竣工的大量住宅项目。



房地产行业长期占据中国全部经济活动的约四分之一，在过去20年楼市火爆，房地产行业也成为经济增长的一个重要引擎。但近年来，多个地产巨头陷入了不断恶化的债务危机。

恒大和碧桂园等大型企业的财务困境加深了购房者的不信任情绪，烂尾楼现象在中国各地比比皆是，房价不断地下跌。

香港高等法院将于下周一（1月29日）举行针对恒大集团的清盘呈请聆讯。

去年12月召开的中央经济工作会议强调，要积极稳妥化解房地产风险，一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。

中国同30年前的日本有哪些相似之处？

（法新社等）

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