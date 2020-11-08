北京祝贺拜登当选 对中美关系谨慎乐观

（德国之声中文网）在美国大选结束一个多星期之后，中方向当选总统拜登表示祝贺。据中国官方媒体《人民日报》报道，外交部发言人汪文斌在周五的例行记者会上表示：“我们一直在关注美国国内和国际社会对这次美国总统选举的反应，我们尊重美国人民的选择，我们向拜登先生和哈里斯女士表示祝贺，同时我们理解美国大选的结果会按照美国的法律和程序作出确定。”

美国主要媒体几天前就已经宣布民主党候选人拜登赢得大选。但是现任美国总统特朗普称，计票远未结束，他打算在法庭维护自己的胜利。包括德国总理默克尔在内的多个西方盟国领导人都已经向拜登当选送去了祝贺，但是北京和莫斯科方面始终保持谨慎态度。目前中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京也尚未正式向拜登发去贺电。

胡锡进：对拜登的祝贺是蓬佩奥招来的

在特朗普任期之内，美中关系日益紧张化，甚至达到了两国建交数十年来的最低谷。《环球时报》主编胡锡进在微博上对外交部发言人祝贺拜登当选的消息评论道，支持外交部向拜登表示祝贺。

他还调侃道：“老胡个人认为，此时中国外交部发言人级别的祝贺就是蓬佩奥招来的。后者领导的美国国务院大选后对中国的态度太毒了，堪称最后的疯狂。中国人都愿意看到他被解雇，下一任国务卿找什么麻烦再说。”

蓬佩奥在本周四接受媒体采访时谈到台湾问题时，强调“台湾一直以来都不是中国的一部分，这是里根总统执政以来，就一直奉行的政策”。这位美国国务卿也多次就新疆、香港等问题向中国提出批评。胡锡进在之前的微博中也讽刺蓬佩奥“马上就要丢工作了，还在装腔作势操中国新疆、香港的心”。

中国前财长：拜登上任后中美关系仍然艰难

另据报道，在北京举行的“第11届财新峰会：重建全球信任”上，中国前财政部长楼继伟周五表示，即使拜登担任下届美国总统，未来中美之间的贸易摩擦短时间内仍难以得到缓和。他在谈到中美经贸关系展望时表示，美国新一届政府是否会对贸易政策作出改变仍然需要时间来观望。但无论如何，双方都应“回到常识，按规则出牌”。

现任全国政协常委的楼继伟强调：“即使拜登当选，美国对中国的打压也是不可避免的。”

雨涵/叶宣（法新社、路透社等）

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