 北京“社区传播风险仍在” 天津要求全民“相对静止” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.05.2022

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新闻广角

北京“社区传播风险仍在” 天津要求全民“相对静止”

尽管中国官方强调疫情稳定下降，但是各地的严格封控措施似乎并未放松。另有网上消息显示，继北京高校后，天津大学也爆发了反对防疫措施的抗议活动。

China - COVID-Einschränkungen in Peking

核酸检测已成为中国老百姓的家常便饭

（德国之声中文网）"近几日，全国疫情继续稳定下降，全国每天新增本土感染者已降至600例以下"，中国国家卫健委疾控局副局长雷正龙周五（5月27日）在新闻发布会上如是表示。他介绍，上海市每日新增报告感染者数已连续4天降至500例以下，疫情继续处于稳中向好的可控状态，但相较全国其他城市仍处于较高风险水平。

针对北京和天津的疫情，雷正龙接着指出，北京近两日新增报告感染者数量显著降低，已有8个区县达到社会面稳定清零状态，但丰台、海淀等区近日仍发现社区感染者，疫情社区传播风险仍局部存在；天津目前呈现多点聚集性疫情，社区传播风险仍然存在。

猫捉老鼠？

尽管官方强调疫情稳定下降，但是中国实施的严格防疫措施似乎并没有放松。法新社周四报道称，其驻北京记者观察到，面对清零政策带来的封控措施，不少北京人正在与当局玩"猫捉老鼠的游戏"，钻空子寻找各种放松的方法，例如在无视警示牌的情况下在河边聚餐、嬉戏、喝啤酒等。

在严格封控的同时，中国也在努力促进提高老年人群新冠疫苗接种率。有些地方通过派发日常用品等方式，鼓励60岁以上民众接种新冠疫苗。北京银保监局周五宣布，推出60岁以上老年人新冠疫苗预防接种医疗意外保险方案，单项责任保额最高每人50万元，由政府财政支付保费、统一投保，消除老年人群及其家人接种顾虑。

天津：全体居民"保持原地相对静止"

26日晚，天津市疫情防控指挥部发布通告称，5月27日在全市范围继续开展新一轮全员核酸检测，当天19时起，凡是居住在天津市的全体居民，在当时居住地保持原地相对静止，根据安排有序到指定地点及时主动配合进行核酸检测。核酸结果出来前要继续保持静止。

该通告还强调，凡是未在规定时间内参加核酸检测的居民，"健康码"调整为"橙码"，完成核酸检测且结果呈阴性后转为"绿码"。

网传天津大学爆发抗议

另据网上消息，天津大学众多学生因不满严苛的封控政策于5月26日晚举行抗议。社交媒体上流传的影像资料显示，集会学生高喊"打倒形式主义"、"打倒官僚主义"。还有一份网传的海报呼吁5月28日再次举行抗议，要求校方明确期末考试方式和时间、回应线上上课线下考试政策、明确放假和返乡时间、解决考试周时间压缩等问题，并要求校方承诺"不追责，不约谈"。

截至发稿，德国之声尚无法核实上述网传内容的真实性。但是记者发现，关键词"天津大学"一度登上"自由微博"实时热搜榜榜首，缩写"天大"也出现在该热搜榜上。"自由微博"网站专门搜集被屏蔽或被删除的新浪微博博文。

此前，北京大学、中国政法大学和北京师范大学相继发生抗议活动。因为正值"六四"事件周年前夕，中国高校学生的此类活动尤其受到海内外的关注。同时也有网民呼吁，学生们提出的只是有关教学安排和后勤生活的合理诉求，"不要夸大事端"，"不要把大学生当棋子"。

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