北京研拟「台独」份子名单? 台：适得其反

(德国之声中文网) 中央社15日报导，台湾陆委会称，中国拟定「台独份子」之说为「对岸刻意操作此种极端偏激议题」，并说此举「意图恫吓台湾自我限缩审查、煽动两岸对立情绪，已破坏台海和平稳定，只会徒劳无功、适得其反。」

陆委会指:「中共是集权专制国家，始终运用武力霸凌与强制法律手段，来威胁对待与其意见不同的人士，以逼迫妥协。」

根据中联办控制的港媒大公报，中国有关单位正在研究制定「台独」顽固分子清单。目的是针对「涉『独』言论嚣张、谋『独』行径恶劣的顽固分子」及其金主等主要支持者，采取「严厉制裁」等有效措施。

大公报称，有上述情事者，依据中国《反分裂国家法》、《刑法》和《国家安全法》有关「分裂国家罪」等条款「绳之以法」，并终身追责。

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台湾多少人支持台独?

美国国务卿蓬佩奥13日称，「台湾非中国一部份」。此话一出触动北京敏感神经。亲北京的《大公报》连日斗大标题先是批蓬佩奥「险恶居心」、又说「台独势力自取灭亡」，更表示「台胞力挺大陆拟定清单严惩台独」。

根据台湾政治大学选举研究中心自1992年起每半年的政治民意调查。2020年的最新数据显示，28.7%的民众选择「维持现状再决定」，虽然最多，但比例历年持续下降中。27.7%台湾人偏向「台湾独立」，支持度是历年最高。希望「永远维持现状」者占23.6%。7.4%的民众支持「尽快独立」。希望「两岸统一」则为5.1%，是历年最低。

虽然北京倾向将台湾的台独趋势归为民进党执政所导致，但这份研究数据显示，自2007年开始，「认同自己是台湾人」的比例就开始高于「两者皆是」，即便在2008年后，反对「台独」立场鲜明的马英九执政8年，「认同自己是台湾人」的比例仍持续上升。

邹宗翰/杨威廉 (综合报导)

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