 北京研拟「台独」份子名单? 台：适得其反 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.11.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

北京研拟「台独」份子名单? 台：适得其反

美国国务卿蓬佩奥「台湾非中国一部份」此言一出震撼北京。现在亲北京港媒表示，中国政府正拟定清单要严惩「台独份子」，不过「台独」是「份子」还是「趋势」?

Symbolbild China und Taiwan (Imago/Panthermedia)

根据美媒Axios报导，特朗普政府最后几个月内可能会推出一系列强压中国的政策，其中会不会与台湾相关引起外界关注。

(德国之声中文网)  中央社15日报导，台湾陆委会称，中国拟定「台独份子」之说为「对岸刻意操作此种极端偏激议题」，并说此举「意图恫吓台湾自我限缩审查、煽动两岸对立情绪，已破坏台海和平稳定，只会徒劳无功、适得其反。」

陆委会指:「中共是集权专制国家，始终运用武力霸凌与强制法律手段，来威胁对待与其意见不同的人士，以逼迫妥协。」

根据中联办控制的港媒大公报，中国有关单位正在研究制定「台独」顽固分子清单。目的是针对「涉『独』言论嚣张、谋『独』行径恶劣的顽固分子」及其金主等主要支持者，采取「严厉制裁」等有效措施。

大公报称，有上述情事者，依据中国《反分裂国家法》、《刑法》和《国家安全法》有关「分裂国家罪」等条款「绳之以法」，并终身追责。

观看视频 07:15

系列影片之七：该怎么办？

DW.COM

美国国务卿蓬佩奥11月12日接受美媒体访时说，“台湾一直不是中国的一部分。”对此，中国外交部发言人斥其“出于一己政治私利”“编造谎言”，台湾外交部发言人欧江安则说，“中华民国台湾是一个主权独立的国家，的确不是中华人民共和国的一部分。”

国际事务学者亚历山大·戈尔拉赫（Alexander Görlach）认为，美国与中国的关系将是乔·拜登未来总统任期内的核心议题。

台湾多少人支持台独?

美国国务卿蓬佩奥13日称，「台湾非中国一部份」。此话一出触动北京敏感神经。亲北京的《大公报》连日斗大标题先是批蓬佩奥「险恶居心」、又说「台独势力自取灭亡」，更表示「台胞力挺大陆拟定清单严惩台独」。

根据台湾政治大学选举研究中心自1992年起每半年的政治民意调查。2020年的最新数据显示，28.7%的民众选择「维持现状再决定」，虽然最多，但比例历年持续下降中。27.7%台湾人偏向「台湾独立」，支持度是历年最高。希望「永远维持现状」者占23.6%。7.4%的民众支持「尽快独立」。希望「两岸统一」则为5.1%，是历年最低。

虽然北京倾向将台湾的台独趋势归为民进党执政所导致，但这份研究数据显示，自2007年开始，「认同自己是台湾人」的比例就开始高于「两者皆是」，即便在2008年后，反对「台独」立场鲜明的马英九执政8年，「认同自己是台湾人」的比例仍持续上升。

邹宗翰/杨威廉 (综合报导) 

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

China | Demokratiebewegung in Hongkong geht an Neujahr auf die Straße

北京加强对港独台独的监视 16.03.2019

北京方面越发担心港台两地的独立势力联系越来越紧密。而这两地的活动人士也表示，他们的活动越来越多地受到北京方面的监视，并且遭到亲北京媒体的骚扰。

Symbolbild US Drohne

美国会即将批准无人机售台 03.11.2020

过去几周，美国陆续传出核准对台军售案的消息。周二，美国国务院宣布，已经正式通知国会，计划出售四架先进无人机给台湾 。若不出意外，国会将在30日内批准改军售案。此前，中国曾扬言要制裁参与军售案的美国公司。

Taiwan Han Kuang Militärübung Penghu

美对台军售不断 北京各部会齐炮轰 27.10.2020

美国10月26日公布今年第四波对台军售案，总价逾23亿美元。同一天，中国因美国对台军售案，宣布制裁三间美国企业。中国政府各部门也共同发生谴责。

广告

媒体看中国

Taiwan Chinesisches Militär zeigt Präsenz (Ministry of National Defense, Taiwan (R.O.C.))

墙外文摘：中国能找到“不攻台”的借口吗？

有评论指出，中共并不想因攻打台湾⽽使军⼒受损，因此台湾⼈抵御的决⼼及美国介入的意愿，使得中共长期以来只能装腔作势。  