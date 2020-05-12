 北京盼坚守贸协 中暂停对美79商品课税 | 经济纵横 | DW | 13.05.2020

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经济纵横

北京盼坚守贸协 中暂停对美79商品课税

美国总统特朗普对重谈贸易协议表示「没兴趣」之后，中国即公布排除加征关税的商品清单，时机之巧合仿佛是为了维持美方对第一阶段贸易协定的信心。

China Symbolbild Wirtschaftsentwicklung (Getty Images/AFP/N. Asfouri)

中国能否摆脱新冠阴影，与美国维持良好合作?

(德国之声中文网) 中国财政部在周二(5月12日)公布了排除加征关税的商品清单，宣布清单中79项商品自2020年5月19日至2021年5月18日一年之间，不再加征中国为反制美301措施所加征的关税。

此前，中国官媒《环球时报》传出共产党高层有意重谈一月的第一阶段贸易协议，美国总统特朗普被记者问及此事时说，他对于重新谈判完全没有兴趣

路透社采访到两名北京官员表示，中国官员这几个月在许多场合都积极讨论如何履行与美国的贸易协定。其中一名官员说: 「如果中美双方都是往同一个方向努力，就算有几个月没有达成约定购买数额，也可以在其他月份达成。」他说:「毕竟，这个协议中的承诺不是一笔交易就可以达成。疫情造成的影响也应该要纳入考虑。」

另一名官员认为，取消现有贸易协定重新谈判的可能性并不高：「至少现在双方谈判团队的沟通当中都没有出现这种倾向...毕竟第一阶段贸易协议得来不易。」

路透社另外采访到一名十分熟悉中国贸易决策内情的官员表示: 「鉴于中国的疫情得到控制，中国对海外商品的需求也会逐渐回升，补回过去落后的额度。」他说: 「疫情正在对中国的需求市场以及美国的供给能力施加考验。」

新冠疫情蔓延全球，美国现在是疫情最严重的国家，总统特朗普的执政能力受到考验。特朗普在公开场合表态，若中国没有履行其在第一阶段贸易协定中的承诺，可能考虑终止协议。中国虽然疫情回稳，但其第一季度数据也显现出疫情对其经济的影响。中国对美国出口增长2.2%，但对美国进口减少11%，反映出尽管当局放松与防疫有关的管制，中国工业与消费者的需求仍然降低。

专家认为，虽然随着中国疫情缓和，当局已经允许工厂复工，但是国际疫情严重，需求下跌，许多中国工厂仍然在挣扎着稳定事业。疫情对欧美经济的负面影响在五月之后才会显现，中国经济还会受到考验。

张慈(路透社等)

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