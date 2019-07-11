北京盯着 台湾总统「访美」学问多

(德国之声中文网) 台湾总统蔡英文出访加勒比海邦交国前，11日先过境美国纽约2晚，并在回程再过境丹佛2晚。她抵达美国后就直赴纽约驻美办事处，并高调公开与台湾17個邦交國的駐聯合國常任代表会面。 许多台媒形容，蔡英文这次过境获美方历来最高规格礼遇。

路透社引述美国在台协会台北办事处处长包道格（Douglas Paal）称，美国延长过境时间能强调华府支持蔡英文。包道格也认为，华府允许蔡英文延长过境时间，是认同蔡与北京打交道表现出的「谨慎克制」，也是美国给中国的一项讯息，即美方认为蔡英文在美中关系框架下负有责任感。

不过2018年蔡英文出访中南美洲时在过境美国访问受到欢迎。回到台湾隔天就传来80多年友邦萨尔瓦多与中国建交的消息。当时许多媒体解读，这是中方想要刻意给蔡英文难堪。这次蔡英文访美时机巧妙，正逢中美贸易战停火谈判，加上美国才刚批准20亿美元的对台军售案，中国反应格外引人瞩目。

蔡英文这次过境获美方历来最高规格礼遇

中国外交部发言人耿爽周五（7月12日）表示，中方将对参与售台武器的美国企业实施制裁。耿爽称，中方此举是为了维护国家利益。

李登辉--首次在美发表公开演说

李登辉是中华民国与美国断交后，首位进入美国的台湾总统。1994年，他出访中南美洲之际过境美国。美方虽然让他在夏威夷过境，但为了不触怒北京，只给了台湾专机加油和上厕所等服务。李登辉对此抗议，所以美方后来开始修改法令，让台湾总统得以「礼遇式过境」。

1995年，李登辉以私人行程名义访问美国康乃尔大学，5天专程访美，并以总统身份发表公开演说，被认为是台湾外交上的一大突破。其实这个安排费尽苦心。虽然美国参众两院投票通过，当时美国在台协会理事长也觉得没有问题，但美国国务院基于不想激怒中国而不支持。最后是在时任美国总统克林顿的批准下，让李登辉以私人身份到访美国，参加康乃尔大学校友会活动。

李登辉在康乃尔大学发表题为「民之所欲，长在我心」的公开演说，也首次提出「中华民国在台湾」的定位。但这次访问成两岸紧张关系升高。中国除了宣布召回驻美大使表达不满，也关闭对台湾沟通管道，将原定的两岸会谈全部推迟。其后中国展开多次军演，引发1996年台海飞弹危机。

陈水扁--首次过境纽约

陈水扁在八年两任总统任内出访友邦国家达15次之多，多次尝试以过境的方式访美，试图突破台湾外交困境。他是首位过境并两度造访纽约的台湾总统。他在第一次时还接受了人权组织颁奖，并在一千多名听众前发表了演说; 第二次更获准公开活动、演讲并开放媒体采访。

随后陈水扁开始在国际上与北京角力。美国官方只好在陈水扁要求过境时安排比较冷门的地点，像是夏威夷和西雅图，刻意冷处理。陈水扁甚至还曾被要求只待在机场和在饭店活动。美方后来也多次强调，允许陈水扁过境是出于旅途安全以及舒适方面的考虑，并没有政治因素在内，不希望在台湾问题上激怒中国。

北京对于台独理念坚定的陈水扁过境非常敏感，曾以召见美国驻北京最高外交官抗议，高调批评美国违背协议承诺，给「台独份子」鼓励。

马英九--低调、零意外原则

马英九以「九二共识、一中各表」，谨慎小心地处理两岸关系。他也积极与美方建立互信，并在政治议题上不触怒北京。这让他在多次出访和过境美国都相对顺利。自他开始，美方也放宽媒体采访台湾总统规定。

他曾以总统身份回母校纽约大学参观，但并当时没有公开的活动。之后有机会过境波士顿时，他则有机会在哈佛大学举行座谈会并演讲。当时是继前总统李登辉访问康乃尔大学之后，再次有台湾总统在美国大学发表公开演说。

相较于其他几任总统访美时的激烈反应，北京对于马英九访美较为低调。