北京痛批蓬佩奥"肆意诽谤"

（德国之声中文网）周一（4月15日），中国谴责美国国务卿蓬佩奥针对北京在拉美的政策所作的批评是"蓄意诽谤"，称拉美国家会判断出"谁是真朋友"。

上周末，蓬佩奥在对智利、巴拉圭、秘鲁为期三天的访问中，指责中国对委内瑞拉总统马杜罗的资金支持是该国危机爆发和延长的原因之一。

美国正在向马杜罗施压让其下台，同时也敦促其他国家共同支持委内瑞拉反对党领袖瓜伊多。

蓬佩奥还表示，中国呼吁不干涉委内瑞拉内政是"虚伪"，中国自己的财政干预"帮助摧毁了那个国家"。

中国外交部发言人陆慷在例行发布会上表示："谎言就是谎言"。"美国国务卿蓬佩奥对中国和中拉关系肆意诽谤、蓄意挑拨，不负责任、毫无道理，我们对此强烈反对。"

陆慷说："长期以来，美国把拉美视为自己的'后院'，动辄施压、威胁甚至颠覆别国政权。"

美国在拉美的影响力日渐受到中国的挑战。中国经济近20年来的增长推高了对拉美原材料的需求。

目前，中国已经是拉美最大经济体巴西的头号贸易伙伴，该国也是全球最大的大豆出口国。巴西以及该地区一些其它国家在资金方面朝北京的转向令华盛顿警觉。

汉堡GIGA拉美研究所专家诺尔特（Detlef Nolte）向德国之声介绍说："在贸易方面，简单地说，拉美国家从北向南看，越往南，美国所占的贸易比重越低。在南部的拉美国家，我把巴西也算进去，以及阿根廷、智利、秘鲁，中国如今已经取代美国成为最重要的贸易伙伴国。不过，这并不是说中国是唯一的贸易伙伴，美国仍很重要，欧洲也是。在投资方面，要复杂一点，中国大概是最近15年才作为直接投资者在拉美活跃起来的。如果从累积的投资额来看，与美国以及欧洲相比，中国还远远落在后面。在个别的国家，可能新的投资方面，中国的力度更大。"

蓬佩奥强调拉美国家与美国的经贸合作所带来的收益，同时警告中国的贷款是"掠夺性"的"恶意行为"。此前，2017年12月，特朗普的国家安全战略曾称，中国寻求通过国家主导的投资和贷款将该地区"拉入自己的轨道"。