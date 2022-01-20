 北京疫调意外发现“最辛苦的中国人” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.01.2022

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北京疫调意外发现“最辛苦的中国人”

北京朝阳区本周公布了一名无症状感染者的活动轨迹，意外揭示这名在北京打工寻子的男子的艰辛生活状况。由于该名确诊者18天内在不同地点打了20多份零工，被网民形容为“流调里最辛苦的中国人”。

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（德国之声中文网）北京本周三（1月19日）新增5例本土新冠病例，官方公布的一名无症状感染者岳荣贵的流行病学调查（简称"流调"）却意外揭示出其艰辛的生活状况，在社交媒体上引起广泛讨论及同情，也令人们再次关注到中国大城市中流动人口所面临的困境。

北京朝阳区周三在新闻发布会上公布了5例本土新冠病例，四人为同一个单位的冷库装卸工人，另一人为同住密切接触者。其中从事装修材料搬运工作的44岁男子岳荣贵（化名）18天内的活动轨迹竟遍布东城、西城、朝阳、海淀、顺义等多个区域，从1月1日到1月18日间在28个不同地点打零工，时间多为深夜和凌晨。中国社媒用户因此形容他是"流调中最辛苦的中国人"。

据《中国新闻周刊》报道，岳荣贵本在山东威海担任船员，其父亲瘫痪，母亲因为胳膊摔断需要治疗，两人生活都无法自理，家中还有妻子与两个儿子，一人必须养活一家六口。2020年曾在北京做过帮厨的长子岳跃仝失踪，如今他在北京打零工的主要原因是为了寻子。为了节省开支，他住在石各庄一个10平米左右的房间，每月租金为700元人民币。

岳荣贵对该报表示，他在北京主要是通过接零工的微信群联系装修包工老板，工作内容都是扛沙袋、扛水泥或把建筑垃圾搬运到指定地点，一次能赚200到300元人民币，白天上午睡四五个小时，中午再出门找活。他也解释多数在晚上干活的原因是因为拉建筑材料、建筑垃圾要用大货车，而白天大货车不能进城否则会被扣分、罚钱。

"我也不觉得自己可怜。我只是好好干活，我不偷不抢，靠自己的力气，靠自己的双手，挣点钱，挣了钱找孩子。就是为了生活，为了照顾这个家。"

岳荣贵的故事令中国网民不胜唏嘘："看了老岳的轨迹，才知道什么叫艰难的活着"；"最可悲的就在这，他们为什么这么拼呢？不是不能歇，是不敢歇。"；"看一个地方的富裕程度，不是看有多少人灯红酒绿，而是看有多少人披星戴月。" 。微博网民"十年砍柴"表示："一场流调将一位默默无闻的工友的人生轨迹呈现在国人的面前，我希望不要因热点过去，岳荣贵就被世人忘却。岳荣贵还有很多很多，他们的未来和下一代的命运，其实也是中国的命运"。

一些网民还注意到，岳荣贵的活动轨迹与另一名北京感染者流调所呈现的反差，后者在确诊前则曾去过滑雪度假村与珠宝店。路透社引述一名微博用户称："我不知道'共同富裕'是不是空话，但政府有责任确保每名工人都能有尊严的生活。"

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岳荣贵在北京打工的主要目的为寻子（资料图片）

警方调查称其子已死亡

据中国媒体报道，2019年，岳荣贵的长子岳跃仝在荣成市东山镇的一个汽车站候车厅失联，走失时年龄19岁，至今渺无音信。岳荣贵表示曾经到威海市公安局报案，但案子又被推回给荣成市公安局。岳荣贵表示曾希望警方通过监控或手机定位来寻找儿子，但被以儿子已是成年人为由而拒绝，警方在事情过了三个月后才立案。在岳荣贵的新闻被大量转载后，威海市公安局也作出回应称，岳跃仝已经死亡。

威海市公安局周五发布情况通报指出，在2018年岳荣贵妻子报案后，公安机关通过调取监控、轨迹追踪、走访调查、发布寻人启事等方式开展查找工作，经调查未查到其下落，将其列为失踪人口。2020年8月26日，荣成市公安接获报案，在水塘内发现高度腐败的男尸，采集岳荣贵夫妻血样进行DNA鉴定比对，认定为岳跃仝，但岳荣贵夫妻不接受DNA鉴定结果。2021年以来，两人先后到上级有关部门提出寻人诉求，公安机关多次对其进行解释安抚，但夫妻二人一直不接受此事实。

但据中国顶端新闻报道，岳荣贵表示在尸体8月份发现时他就专门到公安部门询问情况，"派出所说不是我的儿子，我又托熟人去问，他说不是"。

岳荣贵称："DNA做了，纸质报告我从来没见过，要是我儿子我早就认了，何必到北京干活找孩子。"其妻子则告诉该报记者，她曾要求查看DNA鉴定结果，但遭到了警方拒绝，也曾要求自行对尸体进行DNA鉴定，亦遭拒绝。

（综合报道)

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