北京疫情：没有上海就没有对比

（德国之声中文网）周六，上海谨慎地推进了恢复其部分交通网络的计划。这是为摆脱长达数周的新冠封锁迈出的重要一步。而北京则在持续了一个月的疫情中继续保持谨慎防疫状态。

自4月初以来，上海的封锁对中国人口最多的城市造成了沉重的经济打击，引发了对中国零清零政策可持续性的讨论，并激起了人们对未来封锁政策及其负面影响的担忧。

与上海这个金融中心不同，北京没有在全市范围内实行封锁，每天报告几十个新病例，而上海在高峰期有几万个病例。尽管如此，对中国首都实施的限制和无休止的大规模测试仍扰乱了经济和人民生活。

上海复苏

当北京仍然处于新冠焦虑中时，上海的工人正在对地铁站和列车进行消毒，准备周日恢复四条地铁线路。虽然服务时间有限，但它将使上海居民可以在各区之间移动，并满足乘坐地铁前往火车站和该市两个机场的需求。同时200多条公交线路也将重新开放。

在强调谨慎程度的同时，上海官员说通勤者将接受检查，看看他们是否有超出异常的体温。并需要出示48小时内PCR测试的阴性结果。

上海市卫生局周六表示，周五发现868个新的本地病例，而前一天是858例。与上个月的每日病例数高峰相比，相差甚远。卫生当局补充说，在隔离区外没有发现新的病例，比前一天的3例有所减少。

这座拥有2500万人口的城市已逐步重新开放商场、便利店和批发市场，并允许更多的人走出家门。最近几天基本消除了社区传播。周五，上海对其16个区中的两个区进行了严格限制。

上海市应急管理局副局长沈伟忠在周六的新闻发布会上表示：“推动安全责任落实。针对疫情防控条件下，复工复产所面临的新情况新问题，各地区和各行业部门要按照‘管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全’的要求，以‘一行业一规范、一企业一方案’的原则，分类制定行业领域安全生产工作要求和规范指引，督促企业严格落实安全生产主体责任”。

达美航空周五表示，它将从下周三开始恢复每天一次从上海经首尔飞往底特律的航班。

北京朝阳区一处核酸检测站

对比带来伤害

北京最近发生的大多数新冠感染病例都发生在已经封锁的地区。在中国的极端严格的封控措施下，当局仍处于紧张状态并迅速采取行动。

在丰台区，这个拥有200万人口的地区是北京抗疫工作的中心，公交车和地铁站从周五开始大部分关闭。居民被告知留在家中。

路透社周六采访了一位正在附近的家乐福超市购买日用品的丰台区居民，他不确定这些限制是否会继续下去。

“我不确定在接下来的一周里我是否能购物。所以我今天买了很多东西，甚至还为6月初的端午假期买了一些粽子”，接受路透社采访时，她要求不要透露其身份。

据官媒《中国青年报》报道，在发现一些病例后，北京人口最多的朝阳区的数千名居民被转移到酒店进行隔离治疗。

中国微博上的社交媒体用户迅速地将北京和上海的情况相对比。在上海，整栋住宅楼的居民都会被送往集中隔离设施，以应对单一的新冠阳性病例。

据《中国青年报》报道，5月20日，北京新增58例新冠肺炎本土确诊病例、12例本土无症状感染者，治愈出院47例。北京市朝阳区南磨房乡南新园小区昨天新增1例感染者。北京市南磨房乡疫情防控指挥部发布通知称，为遏制疫情在该小区内扩散蔓延，最大限度地保护居民健康安全，经疾控专家研判，该小区居民将全部集中隔离观察，观察时间从5月21日零时起，为期7天。

“除了在上海的人，没有人会心疼北京南新园了”

微博上的配音导演谢添天发文称：“可能…除了在上海的人，没有人会心疼北京南新园了。但其实也并不知道这句话会不会有人看到。”虽然中国政府在此轮上海疫情爆发期间强势加大了对网络舆论的审查力度，但是这条微博推文截止发稿时仍然可见。由用户在评论区留言称：“身在北京，我只觉得心寒”。另一位用户则表示：“上海发生的时候，谁共情了我们？当时恨不得谁都来踩一脚，真的寒心”。同时有用户发出质疑：“还专门去搜了搜，挺无语的。没有组织好，还大规模去隔离，这中间要是有一个阳性。不就是大规模聚集了么？不知道怎么想的”。

微博署名为“付小贝呀”的用户于北京时间周六下午发布了一个视频，其中显示有大量携带行李的民众在街道旁边等候。视频的配文称：“南磨房社区领导真是人才，邻居服从安排上车走了，到了隔离点完全没人管。我们还是高风险呢，孕妇老人就在街边站着，警察打电话都找不到人。来敲门说今晚六点必须全走，断水断电”。同时也有像“啊我还是个孩子”这样的用户表示，在漫长等待后，终于等到了转运的车辆。

路透社和法新社报道称，有关北京南新园地区内居民被集体隔离的消息一度在微博上被屏蔽。但到发稿时，新浪微博用户能够以“南新园”为关键词进行搜索，并看到上述用户评论。#北京南新园集中隔离入户消杀#的话题也有超过32万的阅读次数。

(路透社、法新社、新浪微博)

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