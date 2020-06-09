北京疫情复发:菜市场关闭 三文鱼"喊冤"

(德国之声中文网) 目前，北京市一共有11处居民小区因这三名新增确诊患者而实行封闭管理或者出入测温登记措施，九所学校、幼儿园被关闭。市政当局还宣布暂停举办各类体育赛事活动，并且对本市居民前往其他省份的旅行进行限制。原定6月15日复课的1~3年级小学生，也被要求继续居家。

根据官方疫情通报，2名确诊患者为中国肉类食品综合研究中心员工，曾经到分布全市的6大农副产品批发市场执行食品抽检任务。另1名确诊患者则曾在几天前到其中一座市场----北京市新发地农产品批发市场采购海鲜和肉，疾控部门更是从这座市场切割三文鱼的案板中检测到了新冠病毒。目前，该市场涉及三文鱼的9名相关人员已经被隔离，其初步新冠病毒检测结果呈阴性。

中共北京市委机关报《北京日报》报道称，在确认三文鱼案板中发现新冠病毒后，全市的多家大型连锁超市都暂时将三文鱼下架。

三文鱼没有肺

但据中国媒体腾讯的事实核查平台“较真”报道，三文鱼感染新冠病毒并传播给人的可能性几乎为零。该平台援引一位署名“VC”的病原生物学博士提出查证要点称：切割进口三文鱼的案板中检测到新冠病毒，不能说明三文鱼会传播新冠病毒。根据现有研究，作为新型冠状病毒受体的ACE2蛋白，不同种属ACE2也能介导病毒进入细胞而进行复制扩增。但研究涉及的是哺乳动物，哺乳动物与鱼类的整个构造差异“太大太大”，遗传进化距离太远，两者的ACE2氨基酸序列差异也较大。这位科普作者指出，鱼没有肺，用鳃呼吸，鱼的体温也不恒定。

文章指出，如今北京市在案板上检测出新冠病毒，有两种可能性。一种是三文鱼表面附着新冠病毒，污染了案板。另一种是三文鱼表面没有附着新冠病毒，但案板通过其它渠道被污染了。 作者认为：无论是哪种可能性，当务之急是确定传染源，而这一切都有赖于大规模的流行病学调查。同时进行现有阳性病例的密切接触者追踪。

同时，一张来源不明的卡通动画版三文鱼拿着一把刀子“喊冤”的图片大范围传遍中国社交媒体。图片配文是“三文鱼 三脸懵逼！！！我是谁？我在哪？我怎么了？我带肺炎了？我特么肺在哪？！”多个北京市民告诉德国之声，对最新三文鱼带病毒的消息有一定程度的担忧，估计北京近期会再次调高公共卫生事件的应急响应级别。但他们的担忧程度目前有限，会在接下来的几天内自觉留在家中，观察疫情发展。

北京当局出动了武警部队执行封锁菜市场任务

北京市疾控中心6月13日召开新闻发布会指出，根据流行病学调查，近期的7名新增确诊病例都有北京市新发地农产品批发市场接触史；疾控中心副主任庞星火说，鉴于该市场的环境样本中有40件出现了阳性，初步判断"这些病例可能接触了市场中污染的环境、或接触到了被感染的人员而传染发病，后续不排除出现续发病例的可能"。

值得注意的是，中国通报的疫情数字中，"确诊患者"并不包括无症状感染者。根据北京市疾控中心的通报，目前已经对1940名市场从业人员进行核酸检测，在新发地农产品批发市场发现了45名无症状感染者、在海淀区某农贸市场发现一名无症状感染者。

另据路透社报道，疾控部门正计划对与六座农贸菜市场相关的1万余人进行病毒检测。根据北京市政府官员6月13日的最新表态，北京目前已经进入“三级响应、二级管控”的状态。

此前，北京市已经超过50天没有出现本地传播病例，仅有零散的境外输入病例。根据中国国家卫健委的数据，截至6月12日24时，中国大陆地区累计确诊病例83075人(不包括无症状感染者)；现存确诊患者74人、无症状感染者98人，另有3197名密切接触者尚在接受医学观察。

文山/任琛/(路透社、德新社等)