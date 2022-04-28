北京疫情升溫多學校關閉 上海推常態化篩檢

（德國之聲中文網）為防止疫情蔓延，北京政府進一步加強限制措施，週四（4月28日）緊急宣布全市中小學、幼兒園、中等職業學校提前放假進入「五一」假期。此前，北京朝陽區、通州區、海淀區等已緊急通知暫停學生到校上課，啟動網課教學。

北京市委教育工作委員會副書記、北京市教育委員會新聞發言人李奕週四稱，北京疫情「形勢嚴峻複雜」，防疫處於「關鍵時期」，「涉疫學校是當前疫情處置的重要點位，教育系統疫情防控工作面臨多重風險挑戰。」

根據美聯社報導，北京本波疫情以來學生佔總病例30％以上，疫情重災的朝陽區至少6所學校、2所幼兒園涉疫。目前尚不清楚假期過後北京會否順利復課，亦不清楚學校是否允許面臨重要考試的考生返校上課。

人民網報導，李奕指出假期結束後，會再根據疫情確定返校時間，屆時所有師生員工需持48小時內核酸陰性証明返校。

北京疫情爆發後，各界關注是否會像上海一樣大規模封控。為了避免類似情況發生，儘管相較於其他國家城市，北京確診數偏低、規模尚稱可控，當局仍選擇採取「以快制快」的限制措施。

根據北京市衛健委通報，北京28日新增50例本土病例，包含2名無症狀感染者，本波疫情累計150例本土病例。為阻疫情擴大，北京本週稍早已下令多區展開三輪的大規模檢測。

上海「常態化核酸篩檢」暫時免費

為了實現「社會面清零」，上海近日推動「常態化核酸檢測」，日前公布首批534個常態化核酸採樣點。許多中國民眾疑問常態化核酸是否收費，根據中國官媒央視報導，上海在週五（29日）的疫情防控新聞發布會上稱，為方便市民核酸檢測、減輕市民和企業負擔，從5月1日到6月30日，上海市常態化核酸檢測點「實行免費核酸檢測。」

此前，上海市委書記李強週三（27日）指出，要堅決貫徹中國領導人習近平及副總理孫春蘭的要求，堅持「動態清零」總方針不動搖，「把常態化核酸採樣點作為疫情防控平戰結合的重要基礎設施」。

他稱，上海正以「固定採樣點+便民採樣點+流動採樣點」相結合的方式，加快布局建設常態化核酸採樣點，以爭取盡早恢復正常生產生活秩序。

上海是全世界最繁忙港口之一，也是中國的經濟與金融重鎮。美聯社報導，荷蘭國際集團（ING）本月初一項分析指出，上海封城一個月將使中國的年度經濟增長減少2%。此外，封控上海可能影響春季播種，進而推動食品價格上漲。

根據上海市衛健委通報，上海28日新增15032例本土病例，其中約六成是無症狀感染者，同時新增本土死亡52例。官方通報稱，死者平均年齡84.02歲，最小58歲，最大99歲，全部患者「伴有多臟器嚴重的基礎疾病」，「原發疾病加重，經搶救無效死亡。死亡的直接原因均為基礎疾病。」

上海本輪疫情已一連12天出現死亡病例，累計337例死亡病例。

別無選擇的動態清零？

中國仍在為「動態清零」付出巨大的社會與經濟成本。美聯社報導，若按經濟產出計算，中國百大城市中除13個城市外，其他城市全部都受到程度不一的防疫限制。

儘管週六迎來「五一」小長假，但受疫情影響，預計人口流動將會下降，旅遊人數減少。北京市衛健委呼籲，「五一」假期將至，「非必要不出京，倡導就地過節」。

根據中國官媒《人民日報》，中國國家衛生健康委副主任李斌稱，「全國疫情呈波動下降趨勢」，吉林等地疫情得到有效控制，上海清零攻堅戰初見成效。但他同時也表示「動態清零不是絕對的零感染」，面對奧密克戎變異株等挑戰，「我們還沒有能力保證不出現一例本土病例」。

與此同時，中國國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年在週五（29日）上午的疫情發布會再指，中國應堅持動態清零。

《人民日報》報導，有記者提問，有觀點認為，奧密克戎傳播迅速，但輕症和無症狀比例比較高，認為中國防疫政策「也可以選擇躺平」，梁萬年如何看待這種觀點？他回答稱，「中國的防控理念一直是堅持人民至上、生命至上」，並認為主動免疫比被動免疫更好，目前中國已接種33億多劑新冠疫苗，90%人口已完成接種，但「要再加一把力，特別是提高老年人、兒童等這些脆弱人群的疫苗接種率」，才能實現可控的主動免疫屏障。

中國總體疫苗接種率雖然達到約90%，但在中國最富有城市之一的上海，60歲以上老人中只有62%接種了新冠疫苗。

梁萬年還稱，中國是人口大國，地區發展不平衡，醫療資源總體不足，資源配置也不平衡。「如果『躺平』，醫療衛生資源將會面臨嚴重擠兌風險，同時，對經濟社會發展也會產生嚴重沖擊」，反而應該利用「動態清零」留出的時間窗口，做好相關的準備。

根據中國官方週五通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告週四（28日）共新增15588宗新冠本土病例。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 不准出入 上海的大部分區域都已經被封控了一月有餘，居民小區的門口往往由防疫志願人員持續把守。只有在特定情況下，比如運送食品等基本物資、居民需要出門接受核酸檢測、有人突發急症時，沉重的鐵門才會開啓。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 居家禁足 根據當前的規定，只有在整棟居民樓數十戶乃至上百戶連續14天未出現陽性病例的情況下，居民才被允許下樓在小區内自由活動。只有在整個街道片區連續14天未出現感染病例的情況下，民衆才被允許在劃定為“防範區”的街區内活動。但是這樣的片區目前並不占多數。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 筋疲力竭 衛生部門的職員、各級醫院的醫護、防疫部門的專家、居民小區的志願者都在綿延數周的“全域靜態管理”中疲憊不堪，許多人爲了免去穿脫防護服的麻煩，甚至連續六七個小時不上厠所。圖爲黃浦區的一組衛生部門職員準備噴灑消毒劑。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 擁擠不堪 上海每天都新增上萬乃至超過兩萬起病例，當局修建“方艙醫院”臨時隔離點的速度明顯跟不上疫情發展勢頭，不斷有親歷者抱怨倉促趕工的方艙醫院居住條件惡劣的消息。隔離點醫護人員緊缺也是一大難題，甚至曾傳出“活蹦亂跳的無症狀感染者現場搶救筋疲力竭暈倒的護士”的影片。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 牽連全球 上海疫情的影響力遠遠超出了這座城市本身。由於物流受阻，上海港的貨物轉運出現了嚴重積壓，周轉速度明顯降低。卡車司機難以往返内陸和上海之間，積壓的貨物更是導致了大量國際貨輪無法靠港，只能在東海上徘徊。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 北京搶購 上海“全域靜態管理”后，最為民衆所詬病的一點就是食品等基本民生物資供應緊張。許多人指責政府前期決策不透明，在封城前一天還在承諾“上海不會封城”。在這一背景下，北京剛剛出現幾十人規模的小型奧密克戎疫情，就引發了民衆的搶購囤貨潮。

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 首都封城? 由於北京的疫情“已經隱匿傳播了一個星期”，防疫當局已經封控了朝陽等城區，以便對民衆進行核酸篩查。官方喉舌《環球時報》前主編胡錫進評論稱，北京絕不能走到“全域靜態管理”那一步。不過，官員們並沒有承諾首都絕不封城。



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