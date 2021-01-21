北京用制裁试水温? 共和党呼吁拜登强硬回击

(德国之声中文网) 在拜登周三 (1月20日)宣誓就任美国总统之际，中国宣布对即将离任的国务卿蓬佩奥和其他27名特朗普政府官员实施制裁，

对此，新政府回应，中国在拜登就职典礼日宣布这个消息，似乎是想要造成美国两党的分歧。但目前拜登政府正在寻求共和党人士支持其相关政策以「超越」中国，指回应中国此煽动之举徒劳无益，并敦促两党共同谴责此举。

美国国家安全委员会发言人霍恩(Emily Horne) 告诉法新社记者：「中国在就职日实施这些制裁，似乎是想玩弄党派分歧，但这不会奏效，两党的美国人都反对这种毫无成效、耍花招的举动。」

参议院外交关系委员会的资深共和党人士里什 (Jim Risch)则在推特上说，北京「已经在测试拜登政府继续对中国采取更强硬、更有竞争力的做法的决心」。

他说：「共和党与民主党人必须一起向北京表明，我们不会因为捍卫美国的利益而退缩。」

众议院外交委员会的共和党领导人麦考尔（Michael McCaul）说，制裁是「无耻的、毫无根据的企图，目的是要压制和恐吓」那些揭露侵权行为的官员。

他强调：「拜登政府和任何重视民主原则的国家都必须立即作出有力的回应，以表明胁迫不会被容忍。」

共和党众议院外交委员会的一名工作人员表示，美国的应对措施可能包括反制裁或收紧现有措施，并补充说中国举动已让紧张关系升级。

对于拜登政府的回应，中国外交部22日的例行记者会上则强调，「希望美国新一届政府客观理性看待中国和中美关系......秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的精神，聚焦合作，管控分歧，推动中美关系重回健康稳定发展的轨道。 」

北京打的算盘

蓬佩奥在上任的最后几周发动了一系列针对中国的措施，他在19日宣布中国对维吾尔族穆斯林犯下了「种族灭绝罪和反人类罪」，之后北京宣布了制裁。

北京的制裁措施禁止这28名官员和直系亲属进入中国，他们以及与他们有关的任何公司或组织都不得在中国进行交易。

美国商界一些人认为，中国此举是一箭双雕，不仅锁定了拜登，还是针对与美国前官员有往来的公司、银行、咨询公司、智库和大学。

路透社报导，一位私营部门的中国政策分析师对拜登政府说，「团队没有6个月的时间来研究这个问题」，而是需要超越暗示的短期实际回应。由于担心中国的反弹，这位消息人士是在匿名的情况下这么说的。

现在外界关注的，除了拜登政府如何回应，也好奇北京面对美国新政府的策略为何？在蓬佩奥对中国采取最后的强压措施之际，北京不断释出要与美国新政府合作的信号，就连美国新任国务卿布林肯同意蓬佩奥的做法，北京依然表示会与拜登团队合作。

不过事实上，布林肯早在参议院的职务确认听证会上说，在所有国家中，中国对美国构成了最重大的挑战，他相信有一个非常强大的基础来建立一个两党政策来对抗北京。目前的关键还是在拜登本人，一些共和党人和其他人担心拜登可能会软化特朗普的强硬态度，以确保在其他目标上能和北京合作，包括应对气候变化和朝鲜。

邹宗翰/杨威廉 (路透社、法新社)

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