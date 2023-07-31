 北京特大暴雨已致2死　数万人被转移 | 科技环境 | DW | 31.07.2023

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科技环境

北京特大暴雨已致2死　数万人被转移

因台风“杜苏芮”带来创纪录的降雨量，北京和毗邻的河北省有数万人被迫紧急疏散。气象部门发布了十多年来的首次红色暴雨预警，当局提醒北京市民尽量不要外出。

北京关闭了市内旅游景点

北京关闭了市内旅游景点

（德国之声中文网）周末以来，暴雨席卷中国北部的京津冀地区，北京部分山区爆发山洪，造成人员伤亡和财产损失。据中国央视新闻报道，本周一（7月31日）北京各机场的数百次航班停飞。

杜苏芮是多年来袭击中国的最强风暴之一，周末在福建省南部造成大面积洪灾，导致数十万人被迫离开家园。

中国气象部门的发布称，暴雨随后北上，席卷北京、河北、天津、山西、河南、山东，其中河北和北京部分地区将遇特大暴雨，降雨将持续到8月1日早晨。

北京的胡同区暴雨期间是当局关注的重点

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中国中央气象台31日清晨继续发布最高级别的暴雨红色预警，提示公众减少外出。有媒体报道，这是2011年以来气象部门首次发布这一级别的暴雨警报。北京水文站也升级了洪水预警，预报将有更多降雨和河流洪水。

据人民日报客户端当地时间周一下午报道，北京门头沟区的暴雨已造成2人死亡，其尸体在河道中被发现。另据央视新闻报道，门头沟区山区紧急转移群众5000人左右。

此外，永定河水位暴涨，淹没了部分道路，一些房屋和车辆被冲走。丰台区境内一座桥梁被冲毁。

永定河洪水泛滥

永定河洪水泛滥

据路透社引述央视新闻报道，在北京的高风险地区，有超过3万人被组织转移撤离。此外有4000多个建筑工地停工，另有近20,000栋建筑物接受了受损检查，北京市区的风景名胜也被关闭。

据经济日报报道，与北京毗邻的河北省会石家庄市也将受威胁的1027个山洪灾害村的2万多名居民提前转移。

北京市的气象观测记录显示，仅周日夜间，北京的平均降雨量已达到140毫米，房山区和门头沟区测得的最大降雨量均超过500毫米。与此相对，今年6月和7月两个月，北京全市累计降水量为306.8 毫米。

据航班监测应用Flight Master的记录，至周一早，北京两个国际机场已取消了180个航班，数百架次航班被延迟起降。北京的铁路客运也受到影响，不少旅客滞留在火车站。

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（综合报道）

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