北京特大暴雨已致2死　数万人被转移

（德国之声中文网）周末以来，暴雨席卷中国北部的京津冀地区，北京部分山区爆发山洪，造成人员伤亡和财产损失。据中国央视新闻报道，本周一（7月31日）北京各机场的数百次航班停飞。

杜苏芮是多年来袭击中国的最强风暴之一，周末在福建省南部造成大面积洪灾，导致数十万人被迫离开家园。

中国气象部门的发布称，暴雨随后北上，席卷北京、河北、天津、山西、河南、山东，其中河北和北京部分地区将遇特大暴雨，降雨将持续到8月1日早晨。

北京的胡同区暴雨期间是当局关注的重点

中国中央气象台31日清晨继续发布最高级别的暴雨红色预警，提示公众减少外出。有媒体报道，这是2011年以来气象部门首次发布这一级别的暴雨警报。北京水文站也升级了洪水预警，预报将有更多降雨和河流洪水。

据人民日报客户端当地时间周一下午报道，北京门头沟区的暴雨已造成2人死亡，其尸体在河道中被发现。另据央视新闻报道，门头沟区山区紧急转移群众5000人左右。

此外，永定河水位暴涨，淹没了部分道路，一些房屋和车辆被冲走。丰台区境内一座桥梁被冲毁。

永定河洪水泛滥

据路透社引述央视新闻报道，在北京的高风险地区，有超过3万人被组织转移撤离。此外有4000多个建筑工地停工，另有近20,000栋建筑物接受了受损检查，北京市区的风景名胜也被关闭。

据经济日报报道，与北京毗邻的河北省会石家庄市也将受威胁的1027个山洪灾害村的2万多名居民提前转移。

北京市的气象观测记录显示，仅周日夜间，北京的平均降雨量已达到140毫米，房山区和门头沟区测得的最大降雨量均超过500毫米。与此相对，今年6月和7月两个月，北京全市累计降水量为306.8 毫米。

据航班监测应用Flight Master的记录，至周一早，北京两个国际机场已取消了180个航班，数百架次航班被延迟起降。北京的铁路客运也受到影响，不少旅客滞留在火车站。

极端天气频发 中国做好应对准备了吗？ 酷热难当 中国北方今年遭遇酷热。6月，北京超过35摄氏度的天气达到13.2天，这是从1961年有记录以来最多的一次。其中几天温度超过40度。山东甚至出现43度的高温。

极端天气频发 中国做好应对准备了吗？ 干旱影响农作物 人们担忧再次出现去年的干旱，那是六十年来最严重的一次，609万公顷农作物受影响，经济损失达到数十亿元。而今年1-5月，云南省降雨量减少55%，官方媒体6月表示，已有300万公顷农田受到干旱影响。（图为6月底黄河山西永济段空中俯瞰，也是受到干旱的影响）

极端天气频发 中国做好应对准备了吗？ 水力发电受挑战 酷热也意味着居民、商场、办公楼用电量激增。由于干旱导致水力发电量减少，云南今年2月下令降低铝产出量的14%。去年8月，依靠水利发电的四川省限制工业用电长达11天。（图为去年8月重庆嘉陵江干枯的河床）

极端天气频发 中国做好应对准备了吗？ 煤矿、火电站来补足 为缓解对水力发电的依靠所带来的供电不足，中国加快审批新煤矿和火电站。去年，中国批准了2.6亿吨新的煤炭开采量。今年第一季度，地方政府批准了至少20.45兆瓦新的火电站发电产能，这比2021年全年还高。

极端天气频发 中国做好应对准备了吗？ 洪水也导致稻米减产 今年早些时候，中国中部省份发生十年来最严重降雨，正值收获季节前的这场雨导致15%的小麦不再适合人类食用。洪水也威胁着稻米生长。湖南大米产量占全国的13%。自6月底依赖的持续降雨可能对稻米产量带来巨大影响。

极端天气频发 中国做好应对准备了吗？ 重庆、四川强降雨、泥石流导致人员死亡 中国官方媒体周三宣布，重庆自周一以来的新一轮大降雨导致15人丧生，4人失踪。四川有关部门称7月以来，强降雨已经导致该省46万人受灾，约8.5万人被疏散，而本周预计还可能爆发山洪和泥石流。四川上周泥石流已经导致多人死亡。

极端天气频发 中国做好应对准备了吗？ 11省发出强降雨警报 上周，湖南万余人因洪水被转移，超过2000处住宅受损。贵州也因洪灾及泥石流将人口和牲畜转移至安全地带。云南上周末部分地区强降雨，导致道路如同河流，有汽车被冲走。（图为贵州遵义大降雨后赤水河水位上涨）

极端天气频发 中国做好应对准备了吗？ 气候变暖引发极端天气加剧 有科学家认为，气候变化使得极端天气加剧。近来数周，亚洲许多国家出现严重高温，导致人员死亡。中国是世界上最大的温室气体排放国。所设定的目标是2030年达到碳排放峰值，2060年实现碳中和。

极端天气频发 中国做好应对准备了吗？ 应对不力致严重人员伤亡 2021年，河南暴雨导致超过300人死亡。而中国近期最严重的洪灾是在1998年，当时造成4150人丧生，多数是在长江沿岸。



（综合报道）

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