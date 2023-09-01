 北京為何力求減少兒少滑手機時間？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.09.2023

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时政风云

北京為何力求減少兒少滑手機時間？

中國8月發布一項限制未成年人手機使用時間、避免沉迷的指南，獲得許多家長、網友的廣泛支持，但也有專家表示，這是可能是中國政府加強對網絡空間控制的策略。

中國8月發布一項限制未成年人手機使用時間、避免沉迷的指南，專家表示，這是可能是中國政府加強對網絡空間控制的策略（示意圖）。

中國8月發布一項限制未成年人手機使用時間、避免沉迷的指南，專家表示，這是可能是中國政府加強對網絡空間控制的策略（示意圖）。

（德國之聲中文網）中國國家互聯網信息辦公室8月發布了《移動互聯網未成年人模式建設指南（徵求意見稿）》，並表示該規章是為了規範未成年人的手機使用時間、避免沉迷，然而專家表示，這份指南意在加強當局對年輕一代可獲取信息的控制。

這份指南要求移動設備、應用程序和應用程序商店，需設置內建的「未成年人模式」，將用戶每日的屏幕時間限制在最多2小時內。

時間限制會隨用戶的年齡而收緊，8歲以下的用戶每天限使用40分鐘；在此模式下，18 歲以下的用戶，將不得在晚上10點至早上6點間使用移動設備。

這份指南還要求網路上的資訊須弘揚「社會主義核心價值」、幫助未成年人培養「良好品德」。

這份指南在公開徵求公眾意見後，將於9月2日進入立法程序。

中國家長樂見規定

中國網信辦稱，這些新的規範旨在保護未成年人免受非法、對其身心健康有害的資訊侵害。

由於這份規定允許家長能夠決定是否採用限制措施、要不要延長使用時限，因此多數家長都讚賞政府這項打擊兒童和青少年網絡成癮的政策。

「我認為這個提議是很好的，一定程度上可以減少兒童沉迷網絡，」在上海工作的審計師孔令曼（Kong Lingman）有一個還在學步的孩子，她告訴DW：「孩子過多使用手機會侵占親子時間。」

微博上，各種有關草案公告的貼文下方，也普遍是「支持」和「太好了」等積極的留言。

然而也有批評者認為，這些限制過於嚴格且不必要。一則在中國官方媒體《人民日報》的微博貼文下方留言表示：「什麼都想管的結果就是什麼都管不好」，獲得了數百個點讚。

對於中國政府計畫實施「未成年人模式」限制，有人樂見這項政策協助打擊兒童和青少年網絡成癮問題，有人則認為沒有必要限制（示意圖）。

對於中國政府計畫實施「未成年人模式」限制，有人樂見這項政策協助打擊兒童和青少年網絡成癮問題，有人則認為沒有必要限制（示意圖）。

習近平瞄準互聯網、娛樂、青年

「未成年人模式」的限制，出現在北京實施一系列加強網絡空間治理的措施之際。

這一切都始於2019年禁止18歲以下青少年玩電子遊戲的「青少年模式」禁令。最初，這項禁令允許青少年用戶，在每個平日玩90分鐘的線上遊戲；到了2021年，禁令進一步收緊，限制青少年只能在週五、週末和公眾假日玩1小時的電子遊戲

影片和直播應用程式還被要求遵循「青少年防沉迷系統」，要求所有用戶實名註冊。

台灣國立陽明交通大學傳播與科技學系副教授戴瑜慧告訴DW：「這一系列政策其實是有所依循的。」她說，中國的首要目標是藉由重點關注互聯網、娛樂和青年3個領域，來「維護國家總體安全觀」。

澳洲新南威爾士大學信息系統與科技資深講師林芷光（Eric Lim）也向《紐約時報》表示，未成年人模式可能會強化當局的控制，因為關鍵問題是：「誰最終決定哪些是好的、或是哪些是適合某個年齡段的內容？」

中國互聯網絡信息中心8月29日發布的報告顯示，截至2023年6月，中國互聯網普及率已超過76%。隨著互聯網用戶群的不斷擴大，專家表示，中國國家主席習近平可能將社交媒體影片和手機遊戲視為「資本主義形式的娛樂活動」，從而分散了吸收政府宣傳的注意力。

戴瑜慧告訴DW，自習近平10年前上台以來，「出現所謂意識形態娛樂化的趨勢，亦即在民眾觀的綜藝節目等等中，融入意識形態。」

今年3月，中國國務院新聞辦公室發布的1份白皮書承諾，在習近平思想的指導下，確保新時代「互聯網在法律允許的範圍內發展」。

此前，中國的影片和直播應用程式已遵循「青少年防沉迷系統」，要求所有用戶實名註冊（示意圖）。

此前，中國的影片和直播應用程式已遵循「青少年防沉迷系統」，要求所有用戶實名註冊（示意圖）。

科技公司再受打擊

由於家長握有是否採用「未成年人模式」限制的最終決定權，專家表示，目前尚不清楚這一限制，可能對中國未成年人產生什麼實際影響。

然而，中國科技公司已經感受到了直接而明確的影響。

這份指南發布當天，微博、嗶哩嗶哩、快手及騰訊等互聯網巨頭公司的股價，在香港午盤中大幅下跌。

兩年前，中國政府祭出「青少年模式」的規則時，部分應用程序已經配合規則，採取了相關措施。以抖音為例，該影音平台屆時已推出所謂的青少年系統，限制14歲以下的孩童每日僅能使用抖音40分鐘。

如今限制進一步升級，極可能迫使這些科技公司必須再次更新用戶設置，以免違反官方指南。

上海申倫律師事務所律師夏海龍告訴路透社，這些規定會讓中國網路公司感到頭痛，因為「要正確執行這些新的監管要求，需要付出大量的努力和額外的成本」，且「違規的風險也會很高」。

他認為，許多互聯網公司可能會考慮直接禁止未成年人使用其服務。

戴瑜慧則表示，這是在中國長期打壓科技企業的趨勢暫告一段落之後，對該產業的又一次打擊。加上該草案針對違法及危害青少年身心的內容，並未加以清楚定義，容易導致科技公司「自我審查」，因為「害怕踩到紅線」。

中国电游：审查与新冠下的新时代

 

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