 北京民营医院起火 29人死亡 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.04.2023

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北京民营医院起火 29人死亡

中国有关部门周三表示，就北京一家医院大火事故逮捕12人。这场大火造成至少29人死亡。

China I Nach Brand im Changfeng Krankenhaus in Peking

法新社记者19日在长峰医院现场拍到的照片

（德国之声中文网）这场大火于周二（4月18日）下午发生在北京民营长峰医院。死者中大多为病人。另有数十人受伤。在社交媒体上发布的视频显示，有人抓着看似床单连成的布条跳窗逃生，有人坐在外挂空调机上躲避浓烟。

丰台区区长对大火中丧生的16名女性、13名男性表示沉痛哀悼，并表示道歉。

包括长峰医院院长在内的12人已被逮捕。12人中也包括负责装修该医院发生火灾病房的公司代表。

北京消防方面称，初步调查显示，大火是由医院住院部内部装修建设施工产生火花、进而引燃可燃涂料造成的。

中国国家电视台报道称，死者中26人为医院病人，2人为医院工作人员，1人为病人家属。官方人民日报称，截至周三早晨，39人因受伤接受治疗。另有3人出院。

据报道，共有142人被疏散。

China I Nach Brand im Changfeng Krankenhaus in Peking

法新社记者在长峰医院现场看到对火灾的调查正在进行中

这场大火周二发生于中午约1点钟，半小时后明火扑灭。北京市官员在大火发生后不久前往医院现场，并承诺尽快查清事故原因，将责任人绳之于法。

许多病人是行动不便的老人

法新社记者周三在长峰医院门外看到数十人，同时有大量警察驻守。医院一些窗户被熏黑，至少一扇窗户被毁。医院一栋楼房的正面完全被熏黑。

法新社记者看到有人在被熏黑的楼房里拍照，有可能是调查人员。该楼房内部明显受到火势破坏。

中国青年报周三报道称，大火发生后，许多家属与病人失联，并称许多病人是行动不便的老人。

医院现场一名警察周三向法新社表示，北京市“很可能会妥善安置”受害者家属。

长峰医院位于北京西郊，距离天安门广场约25分钟车程。

China I Nach Brand im Changfeng Krankenhaus in Peking

路透社记者19日在长峰医院现场拍到的照片

周二发生的悲剧是北京20年来最严重的火灾事故。2002年，北京一家网络咖啡屋起火，导致25名学生死亡。

去年11月，新疆一栋住宅楼起火导致10人死亡，人们指责新冠封锁政策致使救援受阻，并由此爆发抗议

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去年11月，河南一家厂房起火，造成38人死亡，起火原因被认为是违规电焊操作。

（法新社）

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