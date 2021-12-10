北京：民主是美国的“大规模杀伤性武器”

（德国之声中文网）"民主峰会"周五结束后，中国外交部发言人周六（12月11日）发表谈话表示，美国举办"领导人民主峰会"，是"以意识形态划线，把民主工具化、武器化，假民主之名行反民主之实，煽动分裂对抗，转移国内矛盾"。

中国政府认为，"长期以来，美国将自己的政治制度和价值理念强加于人，推行'民主改造'，滥施单边制裁，策动'颜色革命'，造成灾难性后果。'民主'早已成为美国干涉别国的'大规模杀伤性武器'。"

此次峰会是拜登兑现其竞选承诺的行动。为期两天的会议以视频方式进行，全球111个国家领导人应邀与会，其中包括台湾领导人，但中国和俄罗斯没有受到邀请。

峰会前夕，中国和俄罗斯就以美国自身民主出现问题抨击美国，称美国没有资格主持召开这样的峰会。而国际上和美国国内也有质疑声音，例如批评受邀与会的包括一些有威权专制倾向的领导人，比如菲律宾、波兰和巴西等国的领导人，有人怀疑拜登政府的真正意图并非为了民主而是为了地缘政治目的组织了这次峰会。

刚上任的德国总理肖尔茨也参加了视频民主峰会

中国外交部周六的声明称，"今天的美式民主病态尽显，金钱政治、身份政治、政党对立、政治极化、社会撕裂、种族矛盾、贫富分化等问题愈演愈烈"，美国的民主是建立在资本基础上的"富人游戏"。

美国总统拜登在发言中表示，"作为政府的领导人，我们有责任倾听我们的公民，加固民主的护栏，推动改革，实现透明的问责治理，更能抵御专制的缓冲和冲击的力量，以及那些想在公共利益之前赤裸裸地追求权力的人。"

他强调，民主并不是想当然的，"我们必须在每一代人当中不断更新它，在我看来，这是我们这个时代的决定性挑战。"拜登还说，全球民主及人权"面对持续且令人忧心的挑战之际，民主需要斗士来捍卫"。

美国方面承诺，在本次民主峰会后，将展开为期一年的行动，包含一项金额4.244亿美元的倡议，以加强世界各地的民主，并对独立新闻媒体提供支持。美国希望各国在计划于2022年底举行的实体民主峰会前，作出具体的公开承诺，以改善其民主制度。拜登说，"让我们所有国家都落实我们的承诺并在明年报告我们所取得的进展"。

（综合报道）

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