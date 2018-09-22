 ″北京毫不掩饰地想挖走台湾最重要的盟友″ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.09.2018

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时政风云

"北京毫不掩饰地想挖走台湾最重要的盟友"

中梵关系近日取得重大突破。双方周六证实，达成历史性的临时协议，由此教廷承认了中方任命的7名主教。分析人士表示，这是北京的胜利，势必也将给梵蒂冈与台湾的关系带来影响。

Papst Franziskus I. (li) beim Gruppenbild mit chinesischen Gläubigen (picture-alliance/Pressefoto ULMER/A. Lingria)

梵蒂冈与中国达成关于主教任命的临时协议

（德国之声中文网）此前，这些由中国官方任命的主教一直被看作是"自选自圣"，如今，他们得到了教宗认可。虽然这份临时协议没有提及外交关系，但普遍认为，这将改善北京与教廷之间的关系--中梵自1951年开始断绝了外交关系。而对于近年来在国际舞台外交空间日益狭窄的台湾而言，显然也将带来影响。目前，梵蒂冈是台湾仅剩的17个邦交国之一，也是台湾在欧洲唯一的邦交国。

有网友在台湾自由时报的Facebook页面上评论道，梵蒂冈是在"与魔鬼做交易"。

一些信徒担心，新协议会导致台湾失去梵蒂冈这个最重要的外交盟友。不少专家也赞同这种看法。

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刚刚在梵蒂冈述职受到教宗晋见的台湾总教区主教洪山川告诉德新社，教宗不会放弃台湾。梵蒂冈教廷同北京的沟通旨在推动那里的宗教自由。 (21.05.2018)

方济各教宗上任以来，梵蒂冈与中国关系改善的消息屡屡传出。最近更有消息称，中梵将就主教任命达成协议。教宗则对媒体表示，反对协议的香港荣休主教陈日君看起来“有点害怕”。陈日君接受德国之声专访，对此做出回应。 (28.06.2018)

多次公开批评中梵协议的香港教区荣休枢机主教陈日君接受德国之声专访，批评教廷的做法是对中国可悲的投降，出卖了中国地下教会的教徒，逼他们走进鸟笼之中。陈日君又指教宗对中国并不熟悉，据他所知，这份“丑恶＂的协议不是来自教宗。 (01.03.2018)

法新社援引诺丁汉大学的中国问题专家苏利文（Jonathan Sullivan）说，"要把这看作是转换阵营的第一步并不难"。他说，"虽然还没成为白纸黑字，但是北京毫不掩饰要挖走台湾最重要盟友的渴望"。

香港中文大学神学教授邢福增表示，北京未来必然会利用一切手段来寻求罗马教廷的认可。他说，如果中国成功的话，对于台湾外交而言将是重大打击。

不过，另一些台湾信徒则表现得比较乐观。在淡水天主堂-法蒂玛圣母朝圣地，名为袁世民（音）的教友对法新社说，"我认为教宗签署协议时的考虑是促进宗教自由，而不是与中国建立外交关系，所以没有必要将他政治化"。

乐观的香港教友 忧心的荣休主教

法新社报道称，消息传出后，周日在香港参加弥撒的信徒表现比较乐观。一些香港的信徒对协议表示了谨慎欢迎。

一位信徒对法新社说，"更多联系是积极的"，表示不担心北京与梵蒂冈加强联系会造成对香港天主教会的干预。另一位叫Nikki的香港信徒说，只要是"平等的合作"，就是好事。

一向敢言的香港荣休主教陈日君则对协议的影响表示特别担忧，称"中梵协议是彻底投降"。他在其博客上写道，"用这公告，教廷想对（中国）国内的信徒传什么讯息？'信任我吧！（？）接受我的措施吧！（？）'中国政府用这公布也会对教友说：'服从我吧，教廷已同意我们的做法了！（？）'"他还质问教廷协议的不透明，称公告"什么都没说"。

China Peking Südkathedrale (picture-alliance/dpa/S. Scheuer)

中梵渐行渐近    

北京与梵蒂冈在1951年断绝了外交关系。据估计，目前中国13亿人口中约有1300万天主教徒，而中国官方统计仅有600万，这与中国天主教的一大特点有关：分为受政府承认的天主教爱国会，以及所谓的地下教会。

自教宗方济各2013年上任后，他被视为寻求改善与中国关系。法新社报道称，这次签署临时协议、承认北京任命的7名主教被看作是梵蒂冈面向中国让步，这让另一些人感到震惊，因为中国正在进行大规模的宗教镇压。

中国基督教徒和神职人员最近告诉法新社，"非法"教堂正遭突袭或被推土机铲平，或者被要求挂上五星红旗。宗教材料遭到没收，神职人员被施压，向当局泄露信徒的个人信息。

地下神职人员对法新社说，他们感到害怕，因为（目前具体内容尚未公布）这份中梵临时协议没有提及对他们以及信徒的保护措施。一名神父表示，信徒们对政府的"诚意有疑虑"。

一位与地下教会有密切联系的官方神父表示，虽然该协议解决了7名主教的问题，却没说明未来将如何任命主教。"这无法解决真正的问题和教会的状况。"

不过，中国人民大学的意大利汉学家、研究员郗士（Francesco Sisci）表示，和解为梵蒂冈在中国提供了罕见的杠杆。他对法新社说，"这不是足球比赛，不是零和游戏。双方都可能从中获利"。他还表示，"几十家教堂被拆是事实--至少部分被拆。但是还有几千个教堂矗立在那里或者正在被建起来"。

郗士还表示，这一切都不容易，但是"如果梵蒂冈现在不试图伸出援手，应该等到什么时候呢？"

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专访台湾主教洪山川

王凡/达扬（法新社等）

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