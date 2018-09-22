"北京毫不掩饰地想挖走台湾最重要的盟友"

（德国之声中文网）此前，这些由中国官方任命的主教一直被看作是"自选自圣"，如今，他们得到了教宗认可。虽然这份临时协议没有提及外交关系，但普遍认为，这将改善北京与教廷之间的关系--中梵自1951年开始断绝了外交关系。而对于近年来在国际舞台外交空间日益狭窄的台湾而言，显然也将带来影响。目前，梵蒂冈是台湾仅剩的17个邦交国之一，也是台湾在欧洲唯一的邦交国。

有网友在台湾自由时报的Facebook页面上评论道，梵蒂冈是在"与魔鬼做交易"。

一些信徒担心，新协议会导致台湾失去梵蒂冈这个最重要的外交盟友。不少专家也赞同这种看法。

法新社援引诺丁汉大学的中国问题专家苏利文（Jonathan Sullivan）说，"要把这看作是转换阵营的第一步并不难"。他说，"虽然还没成为白纸黑字，但是北京毫不掩饰要挖走台湾最重要盟友的渴望"。

香港中文大学神学教授邢福增表示，北京未来必然会利用一切手段来寻求罗马教廷的认可。他说，如果中国成功的话，对于台湾外交而言将是重大打击。

不过，另一些台湾信徒则表现得比较乐观。在淡水天主堂-法蒂玛圣母朝圣地，名为袁世民（音）的教友对法新社说，"我认为教宗签署协议时的考虑是促进宗教自由，而不是与中国建立外交关系，所以没有必要将他政治化"。

乐观的香港教友 忧心的荣休主教

法新社报道称，消息传出后，周日在香港参加弥撒的信徒表现比较乐观。一些香港的信徒对协议表示了谨慎欢迎。

一位信徒对法新社说，"更多联系是积极的"，表示不担心北京与梵蒂冈加强联系会造成对香港天主教会的干预。另一位叫Nikki的香港信徒说，只要是"平等的合作"，就是好事。

一向敢言的香港荣休主教陈日君则对协议的影响表示特别担忧，称"中梵协议是彻底投降"。他在其博客上写道，"用这公告，教廷想对（中国）国内的信徒传什么讯息？'信任我吧！（？）接受我的措施吧！（？）'中国政府用这公布也会对教友说：'服从我吧，教廷已同意我们的做法了！（？）'"他还质问教廷协议的不透明，称公告"什么都没说"。

中梵渐行渐近

北京与梵蒂冈在1951年断绝了外交关系。据估计，目前中国13亿人口中约有1300万天主教徒，而中国官方统计仅有600万，这与中国天主教的一大特点有关：分为受政府承认的天主教爱国会，以及所谓的地下教会。

自教宗方济各2013年上任后，他被视为寻求改善与中国关系。法新社报道称，这次签署临时协议、承认北京任命的7名主教被看作是梵蒂冈面向中国让步，这让另一些人感到震惊，因为中国正在进行大规模的宗教镇压。

中国基督教徒和神职人员最近告诉法新社，"非法"教堂正遭突袭或被推土机铲平，或者被要求挂上五星红旗。宗教材料遭到没收，神职人员被施压，向当局泄露信徒的个人信息。

地下神职人员对法新社说，他们感到害怕，因为（目前具体内容尚未公布）这份中梵临时协议没有提及对他们以及信徒的保护措施。一名神父表示，信徒们对政府的"诚意有疑虑"。

一位与地下教会有密切联系的官方神父表示，虽然该协议解决了7名主教的问题，却没说明未来将如何任命主教。"这无法解决真正的问题和教会的状况。"

不过，中国人民大学的意大利汉学家、研究员郗士（Francesco Sisci）表示，和解为梵蒂冈在中国提供了罕见的杠杆。他对法新社说，"这不是足球比赛，不是零和游戏。双方都可能从中获利"。他还表示，"几十家教堂被拆是事实--至少部分被拆。但是还有几千个教堂矗立在那里或者正在被建起来"。

郗士还表示，这一切都不容易，但是"如果梵蒂冈现在不试图伸出援手，应该等到什么时候呢？"

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王凡/达扬（法新社等）