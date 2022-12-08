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中国政府12月初突然放松防疫管控后，许多大城市的疫情正在爆炸式增长。在2200万常住人口的北京，殡仪馆压力陡增。
中国政府12月初突然放松防疫管控后，许多大城市的疫情正在爆炸式增长。在2200万常住人口的北京，殡仪馆压力山大，许多已经被感染的员工也不得不带病上班。
世卫组织总干事谭德赛12月14日在日内瓦表示，他希望在2023年的某个时候能够宣布CoViD-19不再构成全球公共卫生紧急事件。同时，他也再次呼吁中国方面公开数据，以便更好地进行病毒溯源研究。此外，中国的新冠死亡人数存在着很大的不确定性。
中国新冠疫情动态清零防控策略不久前刚刚松动，但是其对经济造成的破坏是长远的。据德国商会12月15日发布的最新调研报告，在华德企的商业信心以及中国市场的吸引力在2022年达到历史新低，越来越多德企正在推动产业链多样化。
近日中国各地新冠感染数量激增，中疾控专家吴尊友预判今年冬天的中国疫情将会是“一波三峰”。对于中国众多老人院而言，这是一场艰难的战斗。
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