中国经济遭重创 在华德企商业信心探底

中国新冠疫情动态清零防控策略不久前刚刚松动，但是其对经济造成的破坏是长远的。据德国商会12月15日发布的最新调研报告，在华德企的商业信心以及中国市场的吸引力在2022年达到历史新低，越来越多德企正在推动产业链多样化。