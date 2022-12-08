 北京殡仪馆压力山大 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.12.2022

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北京殡仪馆压力山大

中国政府12月初突然放松防疫管控后，许多大城市的疫情正在爆炸式增长。在2200万常住人口的北京，殡仪馆压力陡增。

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