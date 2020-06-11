北京:欧盟对中方的指责是假信息

(德国之声中文网) 中国外交部周四 (6月11日)针对欧盟指控中俄散布疫情假信息作出回应。

中国外交部发言人华春莹语带讽刺地说:「事实上，谁是围绕这次新冠肺炎疫情的虚假信息的最大制造者和散播者，任何不带偏见的人都特别清楚，国际上对此有很多报道和评论。」

她也批评欧盟内部有人散布虚假信息，表示欧盟报告「对显而易见的事实避而不谈，却在一处提到了中国」。她说:「这种对中方的不实指责本身就是虚假信息。」

欧盟直指中俄散播假信息

欧盟周三(6月10日)公布一份新的战略文件中，指责北京和莫斯科散播有关新冠肺炎的不实信息。

欧盟委员会在这份声明中说：「外国参与者和某些第三国，特别是俄罗斯和中国，锁定欧盟、其周边地区甚至全球进行影响力行动和假讯息宣传活动。」文件批评道:「这种由第三国策划的行动，揭露其利用虚假或诱导性信息造成伤害的意图。」

在文件中，欧盟专家表示，他们已经记录下这个大规模假信息浪潮，包括在社交媒体平台上流传的医疗保健骗局、虚假索赔、在线诈骗、仇恨言论和新冠病毒阴谋论 ，以及外国帐号使用者试图介入欧盟国内问题等等。

「社交媒体公司应提高透明度」

欧盟委员会呼吁脸书、推特、YouTube和谷歌等社交媒体巨头采取更多措施，打击平台上的假信息，并删除误导性和危险的内容。

委员会还呼吁这些公司提高透明度，编制月度报告，详细说明为限制新冠病毒假信息所采取的措施。

欧盟委员会副主席乔洛娃(Vera Jourova)说:「这场病毒大流行表明，假信息不仅为我们的民主健全带来损害，也损害了我们公民的健康。」

虽然声明对北京进行了罕见、直截了当的指责，但欧盟首席外交官试图软化政策文件的打击。博雷利 (Josep Borrell)周三表示，他向中国外长保证，欧盟「不会与中国展开任何形式的冷战」。

邹宗翰/杨威廉/张慈 (德新社、法新社)