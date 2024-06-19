北京：欧盟向中国车企索取信息远超反补贴调查所需

中国商务部发言人周四在例行记者会上指责欧盟在针对中国电动车反补贴调查的过程中，搜集信息的种类、范围、数量前所未有，远超反补贴调查所需。此前已有媒体报道称，中国车企呼吁政府采取反制措施，考虑对大排量汽车进口提高关税。

（德国之声中文网）在6月20日中国商务部举行的例行记者会上，发言人何亚东在回答媒体提问时表示，据企业反映，欧委会在对中国电动汽车反补贴调查中，索取中国电动汽车及电池企业生产经营、发展规划、技术工艺、产品配方等方面的大量信息，“欧方搜集信息的种类、范围、数量前所未有，远超反补贴调查所需”。

何亚东还指责欧委会“在调查过程中多次称不合作就将面临不利裁决结果，强制要求企业提供上述信息”。他表示，在中国企业尽最大可能配合调查、提供信息后，欧委会仍无端指责中国企业未充分合作，对企业裁决惩罚性高额税率。中国企业对此非常震惊和失望。

这位商务部发言人强调，欧方有关作法“缺乏事实和法律基础，罔顾世贸组织规则，破坏公平竞争”，他还表示中方“将采取一切必要措施，坚定捍卫中国企业的合法权益”。

此前中国媒体报道，6月18日，中欧主要车企举行了闭门会议。与会的中方车企和行业协会均表达了对欧盟针对中国电动汽车反补贴调查初裁的强烈不满，呼吁政府采取坚决反制措施，建议积极考虑对大排量汽油车进口提高暂定关税。报道称，与会的欧洲车企均反对欧盟对中国电动汽车征收临时反补贴税，希望中欧双方尽快开启谈判，避免中欧贸易摩擦升级。

《环球时报》英文版5月21日曾发表对中国汽车技术研究中心首席专家刘斌的专访。刘斌表示，根据世界贸易组织规则，中国对进口汽车的临时关税税率最高可调高至25%。他因此建议中国政府调整进口汽油轿车和发动机排量大于2.5升的运动型多用途车的关税税率。

中国目前对从欧洲进口的乘用车征收15%的关税 图像来源: Martin Schutt/dpa/picture alliance

中国目前对从欧洲进口的乘用车征收15%的关税。据路透社报道，2023年，中国进口了25万辆发动机排量大于2.5升的汽车，约占所有进口汽车的32%。根据中国乘用车协会的数据，2023年欧洲向中国出口了19.6万辆发动机排量大于2.5 升的乘用车，同比增长 11%。2024 年前四个月，欧洲向中国出口了4.4万辆发动机排量大于2.5 升的乘用车，同比下降 12%。

欧美对中国汽车加征关税

由于担心中国以生产为中心、债务驱动的发展模式可能会导致包括电动汽车在内的廉价商品充斥欧盟 27 个成员国，欧盟的贸易政策正变得越来越具有保护性。欧委会6月12日宣布，将从7月起对进口的中国电动汽车征收最高达38.1%的反补贴税，此前，美国5月宣布，针对中国电动汽车的关税税率将从25%提升至100%。

比亚迪的欧洲攻势 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

中国电动汽车受到欧盟和美国的关注，一方面是因为中国控制着大部分电池供应链，生产的电动汽车比世界上任何其他地方都多。另一方面，随着国内经济放缓，中国汽车制造商正向海外扩张，令欧美担心中国将输出过剩产能。中国海关数据显示，去年中国出口了155万辆电动汽车，其中约63.8万辆出口到欧洲，5.22万辆出口到北美地区。

（路透社等）

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