北京欢迎布林肯访华：中美关系应重回轨道

（德国之声中文网）中国外交部发言人汪文斌周二（1月17日）在例行记者会上回答记者提问表示，中方欢迎布林肯国务卿访华，中美双方正就有关具体安排保持沟通。

此前，据美国媒体Politico引述华盛顿外交圈人士报道，美国国务卿布林肯将于2月5日至6日访问中国，与中国外交部部长秦刚举行会晤。

延申阅读：秦刚布林肯通话“道别” 王毅任中央外办主任提中美共赢

这将是4年多以来美国国务卿首次访华。2018年10月，时任特朗普政府国务卿的蓬佩奥曾访问中国，在北京同中国外长王毅会谈。当时在贸易战升级的情况下，两位外长针锋相对地交换了意见。

去年8月，时任美国国会众议院议长佩洛西访问台湾之后，北京中断了与华盛顿之间大部分高层沟通渠道，包括军方之间的对话。

障碍已扫清？

去年11月，美国总统拜登和中国领导人习近平在印尼巴厘岛出席G20峰会期间举行了会面。两位领导人承诺，在台湾、人权、俄罗斯入侵乌克兰和经济问题上双方分歧日益加深之际，将进行更频繁的沟通。

拜习同框! 两人见面说了什么

根据白宫发布的消息，两国领导人还商定，布林肯将访问中国以继续双方的讨论，尽管当时没有提到具体日期。上个月，一个由美国高级官员组成的代表团在河北廊坊市与中国外交部副部长谢锋举行了会谈。美国国务院称，会谈是为布林肯的访问做准备。

Politico分析指，这次访问是对拜习会是否为建设性的美中关系扫清了障碍的一次测试。美国前副助理国务卿、加州大学圣迭戈分校全球政策与策略学院21世纪中国中心主席谢淑丽（Susan Shirk）接受采访时说，布林肯的北京之行将体现刚扭转防疫措施的中国，是否愿意调整其他外交和国内政策，以降低这些政策给中国带来的成本。

报道称，布林肯也将可能推动解除双边高层联系的禁令。美国国务院发言人普莱斯上月曾说，俄乌战争将列入布林肯访华的会谈议题。

中国外交部发言人汪文斌周二就中美关系表示："希望美方树立正确的对华认知，坚持对话而非对抗，双赢而非零和，同中方相向而行，不折不扣落实两国元首达成的重要共识，推动中美关系重回健康稳定发展轨道。"

（路透社、Politico）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。