北京欢庆建国70周年 香港示威遍地開花

(德国之声中文网) 北京时间10月1日上午十点，庆祝中华人民共和国成立70周年大会在北京天安门广场揭幕。中国国家主席习近平在阅兵式上说，要坚持「和平统一、一国两制」方针，保持港澳长期繁荣稳定，推动海峡两岸关系和平发展，「继续为实现祖国完全统一而奋斗」。

中国国家主席习近平在阅兵典礼上发表讲话

根据央视报导，阅兵式，受阅部队在长安街列阵，接受习近平的检阅。分列式依次按空中护旗梯队、徒步方队、装备方队、空中梯队的顺序通过天安门广场。这次阅兵编59个方（梯）队和联合军乐团，总规模约1.5万人，各型飞机160余架、装备580台（套），是近几次阅兵中规模最大的一次。

路透社报导，因应国庆举行，北京警备森严。警察告诉当地居民，若是有住家窗户是面向行军路线，不要往外看。

除了阅兵以外，中国政府也安排了群众遊行。根据央视报导，群众游行以时间为轴线分为“建国创业”、“改革开放”、“伟大复兴”三个部分，由约10万名群众、70组彩车组成的36个方阵和3个情境式行进。参加游行的群众涵盖了各族各界、各行各业，其中包括快递小哥、广场舞大妈等群体代表。直播画面中，上万群众衣着整齐划一，挥舞着彩球，簇拥者巨型的习近平画像缓缓前进。

值得注意的是，普通的中国民众并不被允许参与国庆阅兵。只有经过挑选的人可以参与。

仪式结束后，中国政府会释放七万只鸽子升空，作为和平的象征。晚上则会施放国庆烟火。

以往，在北京举行重大仪式或活动时，北京的雾霾问题会瞬时得到解决，呈现出蓝天。然而这天，尽管当局致力于事先解决空污问题，国庆阅兵却依然在灰濛濛的天空下举行。路透社报导，工业废气与交通工具的空气污染因为遇到低压、高湿度难以消散。

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林郑远赴北京参与国庆

同时，香港也在金紫荆广场和湾仔展会举行国庆升旗仪式与国庆酒会。湾仔会展已经提前一天进行封路。香港民政事务局表示，基于公共交通安排与市民安全的考虑，升旗典礼将不会设立公众观礼区。

然而，香港特首林郑月娥不会出席在香港举行的国庆活动，而是率团前往北京参加庆祝活动，并在当天傍晚经深圳回港。她离港期间，由政务司长张建宗署理行政长官职务。

绿色军装的是陆军

在外交部例行记者会上，有记者询问外交部发言人耿爽这个安排的原因，耿爽先是反问道: 「我理解，你提出的不应该算是一个外交问题吧？」然后便开始称颂中华人民共和国70周年华诞的欢喜，而未正面回答问题。

30日，美国总统特朗普引用中国问题专家与作家沃德(Johnathan Ward)的话: 「美国在多年后终于领悟到中国想要在21世纪超越美国成为经济与军事大国的决心，而美国终于采取行动(感谢特朗普)。」特朗普说: 「我们正在获胜，我们将会获胜。他们不应该打破跟我们定下的承诺。祝中国生日快乐!」

香港多区抗议

尽管经历了周末与周一的大规模抓捕，香港抗议群众仍然在十一这天规划了抗议活动。因应情势，香港各处传出防暴警察巡逻与截查车辆、盘查市民的消息。警察踪迹遍布港铁站、巴士、百货、天桥等。

至少七个外国特使向路透社表示，中国暗中将驻港部队的部署翻倍。他们十分肯定的说，之前见到驻港部队车辆在街上并非如官方所说的是例行轮调，而是增强部署，从原本的5000名增加到一万甚至一万两千名。

Now 新闻台报导，早上七点多，香港网民发起在尖沙咀星光大道放黑气球，多名警员在尖东一带巡逻与截查车辆，一台白色货车遭到截查，现场有数个黑色气球飘出。报导说，消息指有十多人被带走。

另一方面网民发起因应国庆赛马要塞爆马场的行动，有人欲带「如何定义中国人」标语，以及大型中国旗入场，但都遭拒。

午后，香港多区预计都有抗议活动。十一国殇遊行将会从铜锣湾东角道集合，起步往中环。香港电台报导，民阵原打算以组织名义发起国庆日在维园集会，遭到警方反对，上诉亦被驳回。民阵副召集人陈皓桓等4人以个人名义承接游行路线。报导指，警方收到情报指国庆日这天的情况将会十分危险，网上有人呼吁杀警、假扮警员杀人、在公共场所放火、甚至有人招募有自杀倾向的人作死士。

在香港一栋大厦的祝贺看板

此外，十一国殇六区集会将会在深水埗枫树街球场、湾仔修顿球场、荃湾沙嘴道球场、沙田车公庙、屯门政府合署、黄大仙的黄大仙广场登场。除了沙田的游行提早在11点半举行之外，其他都表定在下午一点开始。港铁也宣布。从上午11点开始，列车也将不停靠临近这些集会地点的港铁站。

港铁宣布，金钟、湾仔站、太子站全天停驶。港铁称，此乃因应有公众活动，与政府部门商讨后做下的决定。港铁称将安排免费接驳巴士来往海洋公园站及坚尼地城站。机场铁路从下午开始也将只往来香港站至机场站。港铁称基于安全考虑，其他车站或其部份出入口可能随时关闭。

此外，根据《香港01》，将近30个购物大型商场宣布在10月1日暂停营业，当中以新鸿基地产旗下商场以及港铁商场为主。

罗法/夏立民 (综合报导)