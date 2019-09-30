北京欢庆国诞 香港酝酿抗议

(德国之声中文网) 北京时间10月1日上午，庆祝中华人民共和国成立70周年大会在北京天安门广场举行。根据央视报导，阅兵式，受阅部队在长安街列阵，接受习近平的检阅。分列式依次按空中护旗梯队、徒步方队、装备方队、空中梯队的顺序通过天安门广场。这次阅兵编59个方（梯）队和联合军乐团，总规模约1.5万人，各型飞机160余架、装备580台（套），是近几次阅兵中规模最大的一次。
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同时，香港也将在金紫荆广场和湾仔展会举行国庆升旗仪式与国庆酒会。湾仔会展已经提前一天进行封路。香港民政事务局表示，基于公共交通安排与市民安全的考虑，升旗典礼将不会设立公众观礼区。
然而，香港特首林郑月娥不会出席在香港举行的国庆活动，而是率团前往北京参加庆祝活动，并在当天傍晚经深圳回港。她离港期间，由政务司长张建宗署理行政长官职务。
在外交部例行记者会上，有记者询问外交部发言人耿爽这个安排的原因，耿爽先是反问道: 「我理解，你提出的不应该算是一个外交问题吧？」然后便开始称颂中华人民共和国70周年华诞的欢喜，而未正面回答问题。
香港多区抗议蓄势待发
尽管经历了周末与周一的大规模抓捕，香港抗议群众仍然在十一这天规划了抗议活动。
午后，香港多区预计都有抗议活动。十一国殇遊行将会从铜锣湾东角道集合，起步往中环。香港电台报导，民阵原打算以组织名义发起国庆日在维园集会，遭到警方反对，上诉亦被驳回。民阵副召集人陈皓桓等4人以个人名义承接游行路线。报导指，警方收到情报指国庆日这天的情况将会十分危险，网上有人呼吁杀警、假扮警员杀人、在公共场所放火、甚至有人招募有自杀倾向的人作死士。
此外，十一国殇六区集会将会在深水埗枫树街球场、湾仔修顿球场、荃湾沙嘴道球场、沙田车公庙、屯门政府合署、黄大仙的黄大仙广场登场。除了沙田的游行提早在11点半举行之外，其他都表定在下午一点开始。港铁也宣布。从上午11点开始，列车也将不停靠临近这些集会地点的港铁站。
港铁宣布，金钟、湾仔站、太子站全天停驶。港铁称，此乃因应有公众活动，与政府部门商讨后做下的决定。港铁称将安排免费接驳巴士来往海洋公园站及坚尼地城站。机场铁路从下午开始也将只往来香港站至机场站。港铁称基于安全考虑，其他车站或其部份出入口可能随时关闭。
此外，根据《香港01》，将近30个购物大型商场宣布在10月1日暂停营业，当中以新鸿基地产旗下商场以及港铁商场为主。令传闻SOGO铜锣湾店及尖沙咀店也会全日关闭。
罗法/夏立民 (综合报导)
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天安门广场上的阅兵式
1901年的天安门
作为明清皇城的正门，北京的天安门一直是皇帝颁布重要诏令的场所。此外，皇帝大婚、军队祭旗等重要仪式也在此举行。不过，现代意义上的阅兵，则要等到帝制被推翻之后。1913、1914年，时任中华明国大总统在天安门广场上举行了两次“双十阅兵”。但是之后的几十年，天安门广场上都不曾举行阅兵仪式。
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天安门广场上的阅兵式
1949年开国大典
1949年10月1日，毛泽东在天安门城楼上宣布中华人民共和国成立，随后举行了盛大的阅兵仪式。这也是三十多年来，天安门广场上的首次大型阅兵活动。此后，中华人民共和国的国庆阅兵一直在这里举行。中国军队的阅兵式，之后也一直以开国大典阅兵式为蓝本，程序和内容至今没有发生大的改变。
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天安门广场上的阅兵式
装备混乱 制服不统一
开国大典时，中国内战还没有结束，解放军还处于作战状态。而且，由于当时军备落后，中共军队同时使用日制、美制、英制、苏制等各种规格的武器，甚至连军服也不统一。空中梯队因飞机数量不足，不少飞行员不得不飞行两圈。甚至还有几架飞机同时担负北京上空的警戒任务，携弹参加阅兵。
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天安门广场上的阅兵式
1950年 人数最多
40万人参加的首次国庆阅兵，至今保持着中国阅兵典礼的最大规模。图为作为阅兵先导方队的解放军空军学校以及海军学校的学员通过观礼台。
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天安门广场上的阅兵式
1951年 新兵种 新装备亮相
这一年的国庆阅兵，首次出现了伞兵部队(上图)、火箭炮部队、防空兵部队等。刚刚装备部队不久的喷气式飞机也出现在天安门广场上空。民兵方队也首次加入了阅兵队伍。值得一提的是，中国军队此时正在朝鲜半岛战场上与美军为首的联合国军激战正酣。
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天安门广场上的阅兵式
1952年 公安部队亮相
武警部队的前身，公安部队在这一年的国庆阅兵中首次亮相。同样首次登场的，还有来自少数民族的民兵部队。图为参加阅兵的骑兵方队。骑兵受阅一直持续到1954年。
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天安门广场上的阅兵式
1953年 朝鲜战争结束
这一年国庆前的两个月，朝鲜停战协议签订。因此，阅兵式上，归国的志愿军受到了高度关注。而在装备方面，从苏联引进的“喀秋莎”火箭炮首次参加了阅兵。图为伞兵方队。
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天安门广场上的阅兵式
1957年 阅兵人数减少
50年代，中国一直维持着每年举行阅兵的习惯。解放军的装备水平逐渐提高，参加阅兵式的部队的机械化程度也不断上升。1957年的阅兵式，国产喷气式飞机等新型装备首次亮相，而阅兵部队总人数则显著减少，反映出了中国军队减量提质的努力。
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天安门广场上的阅兵式
1959十周年国庆
这一年的阅兵式，基本实现了受阅装备的国产化。同时，1959年对于北京政权而言，也是不平静的一年：西藏发生了起义，以十四世达赖喇嘛为首的一些西藏上层人士被迫逃亡印度。庐山会议之后，原国防部长彭德怀元帅受到了政治上的打压，只能在电视机前收看林彪检阅原本由他编排的受阅部队。
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天安门广场上的阅兵式
中苏关系破裂前夕
时任苏联领导人赫鲁晓夫也参加了中国十周年国庆的阅兵式，与毛泽东并排站在天安门城楼上。但是在之后不久，中苏关系就全面破裂。此后的几十年，双方一度剑拔弩张。1959年之后，中国政府出于经济、政治因素，不再每年举行国庆阅兵，只保留了天安门广场上的国庆群众游行活动。
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天安门广场上的阅兵式
1984年 改革开放之后的首次阅兵
实施改革开放政策、经济逐步复苏五年之后，以邓小平为核心的北京当局决定恢复“五年一小庆、十年一大庆”的传统。这一年的国庆阅兵，也是二十多年来的首次。阅兵式上，出现了包括战略导弹在内的大量中国自主研发的新型军事装备，引发了国内外的高度关注。
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天安门广场上的阅兵式
1989年 坦克提前上街
按照“十年一大庆”的说法，1989年本应该举行40周年国庆阅兵式。但是，由于当年发生了“六四”事件，计划中的阅兵仪式遭到取消，只是在人民大会堂举行“首都各界庆祝中华人民共和国成立40周年大会”。
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天安门广场上的阅兵式
1999年 江泽民检阅部队
因此，下一次的国庆阅兵一直等到了1999年。50周年国庆阅兵式，与35周年时相似，重点展示中国军力增强的成果，包括空中加油机、洲际导弹等新型装备首次亮相。
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天安门广场上的阅兵式
2009年 六十大庆
这一年的阅兵式，由时任中共总书记、中国国家主席胡锦涛检阅。中国军队再次集中展现十年内所取得的军事改革成就，新型战略导弹、预警机等装备首次在阅兵式上为公众所知。
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天安门广场上的阅兵式
2015年 阅兵不一定要等国庆
2015年9月3日，中国以纪念抗日战争胜利70周年的名义，举行了史上首次不在国庆日举行的天安门广场阅兵，新一代中共领导核心习近平首次以首长身份检阅军队。这次阅兵规模虽然不大，但是却展示了大量新型装备。同时，俄罗斯、蒙古、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦也派兵参加了此次阅兵。