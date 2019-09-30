北京欢庆国诞 香港酝酿抗议

(德国之声中文网) 北京时间10月1日上午，庆祝中华人民共和国成立70周年大会在北京天安门广场举行。根据央视报导，阅兵式，受阅部队在长安街列阵，接受习近平的检阅。分列式依次按空中护旗梯队、徒步方队、装备方队、空中梯队的顺序通过天安门广场。这次阅兵编59个方（梯）队和联合军乐团，总规模约1.5万人，各型飞机160余架、装备580台（套），是近几次阅兵中规模最大的一次。

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同时，香港也将在金紫荆广场和湾仔展会举行国庆升旗仪式与国庆酒会。湾仔会展已经提前一天进行封路。香港民政事务局表示，基于公共交通安排与市民安全的考虑，升旗典礼将不会设立公众观礼区。

然而，香港特首林郑月娥不会出席在香港举行的国庆活动，而是率团前往北京参加庆祝活动，并在当天傍晚经深圳回港。她离港期间，由政务司长张建宗署理行政长官职务。

在外交部例行记者会上，有记者询问外交部发言人耿爽这个安排的原因，耿爽先是反问道: 「我理解，你提出的不应该算是一个外交问题吧？」然后便开始称颂中华人民共和国70周年华诞的欢喜，而未正面回答问题。

香港多区抗议蓄势待发

尽管经历了周末与周一的大规模抓捕，香港抗议群众仍然在十一这天规划了抗议活动。

午后，香港多区预计都有抗议活动。十一国殇遊行将会从铜锣湾东角道集合，起步往中环。香港电台报导，民阵原打算以组织名义发起国庆日在维园集会，遭到警方反对，上诉亦被驳回。民阵副召集人陈皓桓等4人以个人名义承接游行路线。报导指，警方收到情报指国庆日这天的情况将会十分危险，网上有人呼吁杀警、假扮警员杀人、在公共场所放火、甚至有人招募有自杀倾向的人作死士。

此外，十一国殇六区集会将会在深水埗枫树街球场、湾仔修顿球场、荃湾沙嘴道球场、沙田车公庙、屯门政府合署、黄大仙的黄大仙广场登场。除了沙田的游行提早在11点半举行之外，其他都表定在下午一点开始。港铁也宣布。从上午11点开始，列车也将不停靠临近这些集会地点的港铁站。

港铁宣布，金钟、湾仔站、太子站全天停驶。港铁称，此乃因应有公众活动，与政府部门商讨后做下的决定。港铁称将安排免费接驳巴士来往海洋公园站及坚尼地城站。机场铁路从下午开始也将只往来香港站至机场站。港铁称基于安全考虑，其他车站或其部份出入口可能随时关闭。

此外，根据《香港01》，将近30个购物大型商场宣布在10月1日暂停营业，当中以新鸿基地产旗下商场以及港铁商场为主。令传闻SOGO铜锣湾店及尖沙咀店也会全日关闭。

罗法/夏立民 (综合报导)