北京楼市现生机 但房地产恐难摆脱困境

（德国之声中文网）北京新房销售在上周出现大幅增长，有些售楼处甚至延长开放以满足客户需求，这表明政府为提振房地产行业所做的努力在北京取得了一些成果。北京自9月1日起实施“认房不认贷”新政。几乎在同一时期，上海，广州等中国一线城市都宣布执行“认房不认贷”。根据新的规定，居民家庭(包括借款人、配偶及未成年子女)申请贷款购买商品住房时，家庭成员在本市名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。这就意味着，名下无房人群的购房门槛比之前降低了，不少购房人将由二套房资格变为首套房资格，首付比例大幅下调。

中国指数研究院发布的一项调查显示，9月4日至10日一周的时间，北京新房交易规模较上一个星期增长了16.9%，尽管全国范围内的平均交易额下降幅度达到了20%。另一份由海通证券发布的报告显示，中国四大城市的房产成交率今年9月第一周仍然比去年同期下降了45%。路透社认为，这些数据凸显中国为提振陷入危机的房地产业所采取的最新措施，可能会某些地区发挥效用，但或难以阻止广泛的房地产市场的下行走势。

通过收税调节房价 中国楼市何去何从?

高盛分析师在一份报告中表示：“这些措施可能会在房地产交易中产生短期反弹，但不足以稳定房地产市场。”

证券日报指出，"认房不认贷"执行后，在北京，部分定向人群可能之前被认定为二套房，首付比例需要60%-80%，变成首套首付只需要35%-40%，房贷利率或从5.25%降至4.75%。这促使许多人打算出手买房，75岁的张国强（音）就是其中之一，他在参观华润置地的一个项目时说：“我怕如果不尽快买房，就找不到好的了。" 他还补充说，一回家“就尽快出售我的小小的旧公寓。”

房产中介也在加班加点的工作，这个项目总共1000套公寓，还有约10%的空房没有成交，售楼处在周末开到晚上10:30，延长了三个小时。 房产中介赵先生表示：“自新政策出台以来，客流量明显大幅增加。" 他还表示：“在政策发布后的第一天，我一直工作到凌晨2点，那天一晚上就卖出了10套房。”

在北京一个私人开发商龙湖集团开的楼盘，有销售表示，潜在买家的参观量在过去一周内翻了一番多，这些人大多是想要出售在北京或其他城市的旧房，再买新房。不过链家地产的房地产销售于飞（音）表示，他注意到，人们的购房热情从几天前的激增慢慢减退。于飞说：“许多购房者仍然采取观望的态度，有些人希望出台更多政策来刺激房地产市场。”

高盛分析师表示，如果房地产持续下滑，政府可通过降低银行首付、降低利率、进一步放宽购房等举措刺激市场。在中海地产的一处售楼处，客户万先生表示自己犹豫不决，他一方面想等等看会不会有更便宜的房子。与此同时他也担心，如果政府进一步放宽措施，房价可能会上涨，超出了他的承受范围。

（路透社等）

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