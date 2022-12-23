北京松绑澳煤 多家中国国企获批恢复进口

（德国之声中文网）路透社从两名知情人士处获悉，中国国家发改委1月3日与中国大唐集团、华能集团、中国能源投资公司、宝武钢铁集团进行了商谈，讨论恢复进口澳洲煤炭问题。据悉，这四家国企将被允许购买澳大利亚煤炭，但仅限自己使用。

其中一名知情人士还补充说，一些中国外贸商在这次会议后开始询问2月份澳洲煤炭价格，并指出澳洲煤炭的价格对当前中国买家依然具有吸引力。

1月3日，热值为5500千卡的澳洲动力煤离岸价为每吨135美元，到达中国时的交易价格则为1150元人民币（约合167.18美元）。据中国外贸商的说法，这比中国国内1200元左右的煤炭价格依然略微便宜。

知情人士对路透社表示，澳洲煤炭价格对中国买家依具吸引力。 图为2010年中国日照卸下澳煤的资料图片

由于预期澳洲煤炭供应增加，中国最为活跃的交谈期货交割价格1月4日收盘时下挫2.32%。宝武集团下属的宝钢12月曾在上海证券交易所的投资者平台上表示，进口澳洲煤炭将对公司的煤炭采购和结构调整产生积极影响，也将降低宝钢湛江基地的物流成本。

中国国家发改委尚未回复路透社的置评请求，上述四家公司也同样没有立即回应。

中澳经济高度互补

2020年，因提出新冠溯源问题、排除华为设备以及其他一些政治摩擦，澳大利亚与中国的双边关系急转直下，北京对包括煤炭、葡萄酒在内的多种澳大利亚商品实施了限制。澳大利亚则就此向世贸组织提起申诉。

而在2022年夏天澳大利亚新一届政府上台后，两国关系出现了一系列解冻的信号。当时就有消息称，出于对俄罗斯煤炭制裁的担忧，以及2021年夏季中国多个地方出现供电瓶颈，北京正在考虑解除对澳大利亚煤炭的禁运。

就在12月21日，澳大利亚外长黄英贤与时任中国外长王毅举行了会晤，讨论了贸易封锁、人权以及巩固安全和繁荣的全球规范和准则等议题。中国国家主席习近平也在11月G20峰会上与澳大利亚总理阿尔巴尼斯(Anthony Albanese)会晤，并且都提到两国经济具有“高度互补性”。

中国仍然是澳大利亚最大的贸易伙伴。中国官方数据显示，2021年双边贸易额高达2312亿美元，同比增长35.1%，中国从澳进口同比更是上升了40.6%，达到1648亿美元。

(路透社等)

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