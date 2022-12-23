北京松绑澳煤 多家中国国企获批恢复进口

（德国之声中文网）路透社从两名知情人士处获悉，中国国家发改委1月3日与中国大唐集团、华能集团、中国能源投资公司、宝武钢铁集团进行了商谈，讨论恢复进口澳洲煤炭问题。据悉，这四家国企将被允许购买澳大利亚煤炭，但仅限自己使用。
其中一名知情人士还补充说，一些中国外贸商在这次会议后开始询问2月份澳洲煤炭价格，并指出澳洲煤炭的价格对当前中国买家依然具有吸引力。
1月3日，热值为5500千卡的澳洲动力煤离岸价为每吨135美元，到达中国时的交易价格则为1150元人民币（约合167.18美元）。据中国外贸商的说法，这比中国国内1200元左右的煤炭价格依然略微便宜。
知情人士对路透社表示，澳洲煤炭价格对中国买家依具吸引力。 图为2010年中国日照卸下澳煤的资料图片
由于预期澳洲煤炭供应增加，中国最为活跃的交谈期货交割价格1月4日收盘时下挫2.32%。宝武集团下属的宝钢12月曾在上海证券交易所的投资者平台上表示，进口澳洲煤炭将对公司的煤炭采购和结构调整产生积极影响，也将降低宝钢湛江基地的物流成本。
中国国家发改委尚未回复路透社的置评请求，上述四家公司也同样没有立即回应。
中澳经济高度互补
2020年，因提出新冠溯源问题、排除华为设备以及其他一些政治摩擦，澳大利亚与中国的双边关系急转直下，北京对包括煤炭、葡萄酒在内的多种澳大利亚商品实施了限制。澳大利亚则就此向世贸组织提起申诉。
而在2022年夏天澳大利亚新一届政府上台后，两国关系出现了一系列解冻的信号。当时就有消息称，出于对俄罗斯煤炭制裁的担忧，以及2021年夏季中国多个地方出现供电瓶颈，北京正在考虑解除对澳大利亚煤炭的禁运。
12月21日，澳大利亚外长黄英贤与时任中国外长王毅举行了会晤，讨论了一系列议题。图为黄英贤和王毅2022年7月在G20上会晤
就在12月21日，澳大利亚外长黄英贤与时任中国外长王毅举行了会晤，讨论了贸易封锁、人权以及巩固安全和繁荣的全球规范和准则等议题。中国国家主席习近平也在11月G20峰会上与澳大利亚总理阿尔巴尼斯(Anthony Albanese)会晤，并且都提到两国经济具有“高度互补性”。
中国仍然是澳大利亚最大的贸易伙伴。中国官方数据显示，2021年双边贸易额高达2312亿美元，同比增长35.1%，中国从澳进口同比更是上升了40.6%，达到1648亿美元。
(路透社等)
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从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？
紧密的贸易伙伴
2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。
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工党议员被指“通华”
2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。
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带头禁用华为
2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。
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新冠疫情源头调查
尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。
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“反华急先锋”?
在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。
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澳驻华记者出于安全考虑紧急离境
2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。
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“战狼”：赵立坚推文惹风波
中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。
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北京下关税“狠手” 澳告到WTO
就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲大麦和牛肉等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府已经表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。
作者: 雨涵 （综合报道）