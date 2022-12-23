 北京松绑澳煤 多家中国国企获批恢复进口 | 经济纵横 | DW | 04.01.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

北京松绑澳煤 多家中国国企获批恢复进口

据消息人士透露，中国国家发改委1月3日与四家国资企业进行了商谈，允许后者恢复从澳大利亚进口煤炭。这是2020年北京对澳洲煤炭实施非正式禁运以来的首个松动迹象。就在12月，两国外长再次举行了会晤，寻求解冻已经冰封近三年的双边关系。

Australien Kohlemine im Hunter Valley

图为澳大利亚新南威尔士的煤矿

（德国之声中文网）路透社从两名知情人士处获悉，中国国家发改委1月3日与中国大唐集团、华能集团、中国能源投资公司、宝武钢铁集团进行了商谈，讨论恢复进口澳洲煤炭问题。据悉，这四家国企将被允许购买澳大利亚煤炭，但仅限自己使用。 

其中一名知情人士还补充说，一些中国外贸商在这次会议后开始询问2月份澳洲煤炭价格，并指出澳洲煤炭的价格对当前中国买家依然具有吸引力。 

1月3日，热值为5500千卡的澳洲动力煤离岸价为每吨135美元，到达中国时的交易价格则为1150元人民币（约合167.18美元）。据中国外贸商的说法，这比中国国内1200元左右的煤炭价格依然略微便宜。 

知情人士对路透社表示，澳洲煤炭价格对中国买家依具吸引力。 图为2010年中国日照卸下澳煤的资料图片

知情人士对路透社表示，澳洲煤炭价格对中国买家依具吸引力。 图为2010年中国日照卸下澳煤的资料图片

由于预期澳洲煤炭供应增加，中国最为活跃的交谈期货交割价格1月4日收盘时下挫2.32%。宝武集团下属的宝钢12月曾在上海证券交易所的投资者平台上表示，进口澳洲煤炭将对公司的煤炭采购和结构调整产生积极影响，也将降低宝钢湛江基地的物流成本。 

中国国家发改委尚未回复路透社的置评请求，上述四家公司也同样没有立即回应。 

中澳经济高度互补 

2020年，因提出新冠溯源问题、排除华为设备以及其他一些政治摩擦，澳大利亚与中国的双边关系急转直下，北京对包括煤炭、葡萄酒在内的多种澳大利亚商品实施了限制。澳大利亚则就此向世贸组织提起申诉。 

而在2022年夏天澳大利亚新一届政府上台后，两国关系出现了一系列解冻的信号。当时就有消息称，出于对俄罗斯煤炭制裁的担忧，以及2021年夏季中国多个地方出现供电瓶颈，北京正在考虑解除对澳大利亚煤炭的禁运。 

12月21日，澳大利亚外长黄英贤与时任中国外长王毅举行了会晤，讨论了一系列议题。图为黄英贤和王毅2022年7月在G20上会晤

12月21日，澳大利亚外长黄英贤与时任中国外长王毅举行了会晤，讨论了一系列议题。图为黄英贤和王毅2022年7月在G20上会晤

就在12月21日，澳大利亚外长黄英贤与时任中国外长王毅举行了会晤，讨论了贸易封锁、人权以及巩固安全和繁荣的全球规范和准则等议题。中国国家主席习近平也在11月G20峰会上与澳大利亚总理阿尔巴尼斯(Anthony Albanese)会晤，并且都提到两国经济具有“高度互补性”。 

中国仍然是澳大利亚最大的贸易伙伴。中国官方数据显示，2021年双边贸易额高达2312亿美元，同比增长35.1%，中国从澳进口同比更是上升了40.6%，达到1648亿美元。 

(路透社等) 

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

  • Xi Jinping Malcolm Turnbull

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

    紧密的贸易伙伴

    2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。

  • Australien Politiker Sam Dastyari in Canberra

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

    工党议员被指“通华”

    2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。

  • Deutschland Mobilfunkausbau l Huawei 5G

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

    带头禁用华为

    2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。

  • China Coronavirus Klinik in Wuhan

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

    新冠疫情源头调查

    尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。

  • DW Investigativ Projekt: Uiguren Umerziehungslager in China ACHTUNG SPERRFRIST 17.02.2020/17.00 Uhr MEZ

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

    “反华急先锋”?

    在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。

  • Australien Journalist Mike Smith aus China Shanghai ausgewiesen

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

    澳驻华记者出于安全考虑紧急离境

    2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。

  • Screenshot Twitter - Lijian Zhao

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

    “战狼”：赵立坚推文惹风波

    中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。

  • Australien Canberra Weinlese

    从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？

    北京下关税“狠手” 澳告到WTO

    就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲大麦和牛肉等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府已经表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。

    作者: 雨涵 （综合报道）


DW.COM

澳中關係回溫 貿易制裁何解？

在澳大利亞工黨新政府於今年5月上台後，中國與澳大利亞僵持的外交關係迅速改善。不少澳洲專家和媒體都認為，中方已經一改戰狼外交作派，放低姿態，官媒也刊出習近平家族訪澳歷史。這是否代表雙方會愈走愈近？

澳中两国关系回暖 但未走入“新时代”

时隔6年澳中领导人首次重新举行正式会晤。本周二，澳大利亚总理阿尔巴尼斯在巴厘岛举行的G20峰会期间与中国国家主席习近平进行会晤。双方谈话时间为32分钟。

相关内容

Bildnummer: 54158039 Datum: 21.06.2010 Copyright: imago/Xinhua CANBERRA, June 21, 2010 (Xinhua) -- Visiting Chinese Vice President Xi Jinping (L) and Australian Prime Minister Kevin Rudd talks while attending a signing ceremony of several cooperation agreements and business contracts in Canberra, capital of Australia, June 21, 2010. (Xinhua/Liu Weibing) (zhs) (4)AUSTRALIA-CANBERRA-XI JINPING-KEVIN RUDD PUBLICATIONxNOTxINxCHN People Politik kbdig xdp 2010 quadrat premiumd xint Bildnummer 54158039 Date 21 06 2010 Copyright Imago XINHUA Canberra June 21 2010 XINHUA Visiting Chinese Vice President Xi Jinping l and Australian Prime Ministers Kevin Rudd Talks while attending a Signing Ceremony of several Cooperation Agreements and Business Contracts in Canberra Capital of Australia June 21 2010 XINHUA Liu Weibing 4 Australia Canberra Xi Jinping Kevin Rudd PUBLICATIONxNOTxINxCHN Celebrities politics Kbdig XDP 2010 Square premiumd

陸克文將出任澳駐美大使 專家：有助避免中美衝突 23.12.2022

會說流利中文的前澳大利亞總理陸克文，將於明年出任澳大利亞駐美國大使，引發國際高度關注，究竟這個任命案會提升外交關係，還是會製造更多問題，專家都在看。

Australian Prime Minister Anthony Albanese, left, meets Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the G-20 summit in Nusa Dua, Bali, Indonesia, Tuesday, Nov. 15, 2022. Albanese met with Chinese President Xi Jinping for the first face-to-face talk between the nations' leaders in five years. (Mick Tsikas/AAP Image via AP)

澳外長訪華尋求中澳破冰 北京表示歡迎 20.12.2022

澳大利亞外長黃英賢（Penny Wong）12月20日訪問北京，這是三年來首次有澳大利亞部長級官員訪華，顯示中澳關係即將走出冰點。在黃英賢出發前，中澳雙方都謹慎地對待，並期待達成外交突破。

October 10, 2022, Taipei, Taipei, Taiwan: Taiwan President Tsai Ing-wen delivers a speech during the National Day Celebrations. Self-governing Taiwan has been facing military pressure from Mainland China, as Beijing refuses to rule out the use of force to unify the Asian island of semiconductors, where its ties with European nations including France and Germany, as well as democracies such as the US, Japan, Canada and UK have been increased, following growing concerns over a possible war in the Taiwan Strait. (Credit Image: Â© Daniel Ceng Shou-Yi/ZUMA Press Wire

澳大利亚议员组团访台 澳总理称不会参与 03.12.2022

六名澳大利亚议员将于周日抵台进行访问，预计与台湾总统蔡英文见面。不过，澳大利亚总理阿尔巴尼斯表示不会参与此次访问，也不清楚此行的目的是什么。阿尔巴尼斯最近正试图修补与中国的关系。

广告
2021年底纽约时代广场的新冠病毒检测处：奥密克容正大行其道

新毒株XBB.1.5.传播虽快，但不可怕

在美国已成为新冠病毒优势毒株的XBB.1.5.还会带来新一波感染潮。但医学界普遍认为，它并没有恶化新冠疫情的重症率和致死率。中疾控称XBB系列变种在中国引发大规模流行的可能性极低。
02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。