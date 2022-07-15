北京有望鬆綁煤炭禁令？ 澳財長表示歡迎

（德國之聲中文網）儘管中國官方尚未拍板定案，但有關北京可能取消澳洲煤炭出口禁令的消息，已在澳大利亞引發高度關注。對此，澳洲官方表示，希望中國能夠進一步取消對澳洲商品的所有貿易禁令。

根據澳大利亞新聞網報導，澳大利亞呼籲中國結束關鍵的煤炭出口禁令，這將是修復國際關係的一大步。

澳大利亞財政部長查默斯（Jim Chalmers）週日（7月17日）在印尼峇里島參加本屆二十國集團（G20）財長和央行行長會議期間對媒體表示，中國取消對澳大利亞商品的貿易禁令將是一個「非常受歡迎的發展」，他也呼籲中國應終止目前針對其他澳大利亞商品的限制措施。

澳大利亞第九新聞頻道報導，查默斯說：「它應該擴大到對我們其他一些出口產品的限制，以及為了我們澳大利亞雇主和出口商的利益」。

彭博社上週五（7月15日）曾報導，中國正在考慮結束對澳大利亞煤炭的非官方禁令，因為中國試圖避免再次發生去年突然停電的電力短缺、以及衍生的工廠倒閉問題。

這項正在考慮結束禁令的消息令投資者興奮不已，甚至在傳言出來後，煤炭開採公司的股價出現了大漲。

中澳關係近年陷入低谷後，中國對澳大利亞出口的煤炭等多項產品施加限制措施。根據澳大利亞智庫洛伊研究所去年的一份報告，澳大利亞對中國的煤炭出口下降了60 億美元，與此同時澳大利亞對世界其他地區的煤炭出口則成長了95億美元。

德勤經濟研究機構（Deloitte Access Economics）今年一份報告則指出，俄羅斯在烏克蘭的戰爭增加了澳大利亞的金庫，為澳大利亞礦業公司帶來了「意外收穫」。

德勤指出，受到俄烏戰爭影響，焦煤的價格在2022年初飆升至創紀錄的高位，其中俄羅斯是主要生產國，通常供應歐洲、日本和韓國約三分之一的需求。

專家：別誤讀了北京的企圖

報導稱，有澳洲專家認為，如果煤炭禁令被推翻，那將是幫助治癒中國經濟，而不是著重改善與澳大利亞的關係。

德勤經濟研究機構合夥人理查森（Chris Richardson）說：「我認為，如果我們誤讀了它，並將其視為對堪培拉伸出的橄欖枝，那麼我們就犯了一個根本性錯誤。」

洛伊研究所首席經濟學家拉賈（Roland Rajah）指出，北京的這項禁令實際上傷害了中國自己，使得中國得尋求從印尼和俄羅斯採購煤炭。

「中國對澳大利亞煤炭的禁令一直以來不僅給澳大利亞、且給中國本身帶來成本。」拉賈說：「現在，隨著煤炭價格高漲，全球能源市場受到嚴重干擾，它們自身的經濟也陷入低迷，它們顯然正在重新考慮維持禁令的效用。」

拉賈表示，政策翻轉對澳大利亞也有好處，因為煤炭出口商可能會獲得更高的價格。拉賈補充說，澳大利亞政府的變化可能影響了北京的決定，但這不是讓中國改變主意的主要原因。

「我懷疑這主要與中國自身經濟利益的變化有關。但無論如何，中國對澳大利亞煤炭和其他出口產品的制裁，並沒有取得任何對他們特別有用的東西」，拉賈解讀並指出，從這方面來說「解除禁令是有道理的。」

中澳關係真的改善了嗎？

在澳洲前總理總理莫里森（Scott Morrison）推動對新冠病毒的起源進行調查後，中國於2019年對澳大利亞煤炭等資源徵收了多項關稅和非官方禁令。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 紧密的贸易伙伴 2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 工党议员被指“通华” 2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 带头禁用华为 2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 新冠疫情源头调查 尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “反华急先锋”? 在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 澳驻华记者出于安全考虑紧急离境 2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “战狼”：赵立坚推文惹风波 中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 北京下关税“狠手” 澳告到WTO 就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲大麦和牛肉等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府已经表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。 作者: 雨涵 （综合报道）



此外，中國對澳大利亞出口到中國的大麥、葡萄酒和龍蝦等一系列產品，也施加限制措施。

在澳大利亞新的工黨政府當選後，中國重新開啟與澳大利亞官員的外交渠道之際，中國進行了最新的審議。上週，澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）表示，雖然他的政府希望與中國合作，但它也會維護自己的利益。

儘管如此，澳洲關係仍有持續改善的趨勢。在查默斯受訪前，澳中外長上週在二十國集團（G20）印尼外長峰會期間舉行了正式的雙邊會晤，這是兩國關係破裂3年來，中澳外長的首次會面。

當時澳大利亞外長黃英賢說，她在會見了中國外交部長王毅時提出了貿易爭端的問題。她說：「（澳洲政府）立場仍然是應該取消這些貿易封鎖」。

黃英賢認為，澳大利亞和中國在經濟和人文交流中獲益良多，並稱「我們確實存在分歧」，但「穩定關係符合兩國的利益。」

中國外交部長王毅後來向黃英賢提出了修復兩國關係的四點要求，具體要求澳大利亞須將中國視為夥伴而非對手、兩國要求同存異、澳大利亞必須拒絕第三方操縱（這顯然是指美國）、兩國要建立積極務實的民意支持。不過對此，阿爾巴尼斯僅做出了冷淡的回應。

與此同時，反對黨領袖達頓（Peter Dutton）則質疑阿爾巴尼斯試圖修復與中國關係的做法，並稱澳大利亞應該讓北京對其侵犯人權及軍事擴張負責。

「澳大利亞政府需要認真進行討論，我們需要要求中國解釋侵犯人權的行為，並解釋與他們的軍事集結，前幾週對P-8偵察機的攻擊，對我們在該爭議地區內的一艘船隻的監視等方面所發生的事情」，他說。

（澳大利亞新聞網、澳大利亞第九新聞頻道）

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