北京有望脱离全球空气最差城市“黑名单”

（德国之声中文网）多年来，北京的恶劣空气质量一直饱受诟病。不过近年来情况已经有所改观，根据周四发布的一项监测数据，这座中国的首都今年有望脱离全世界空气污染最严重的200座城市"黑名单"。

瑞士空气净化技术企业IQAir旗下的研究机构AirVisual表示，北京空气的PM2.5有害微粒含量"有望"比2018年减少近20%。

根据该机构的监测数据，今年前8个月里，北京每立方米空气中PM2.5含量的每小时读取数据平均值已经降低到42.6微克，与2018年同期水平52.8微克相比已经有了明显改观。

"与十年前相比，变化则更加明显"，该报道还指出，"2019年前8个月的PM2.5浓度平均值仅为2009年相同时段水平的不到一半。"

2010年，北京空气PM2.5浓度曾经一度高达104.0微克/立方米。从2013年起，PM2.5微粒含量开始持续减少。

在北京能看到蓝天的日子增加了

尽管如此，北京目前的空气微粒浓度水平仍然高出世界卫生组织所建议的安全标准四倍。 空气中的细小微粒能够直接经过呼吸进入肺部，存在引发呼吸道疾病、肺癌和心血管疾病的风险。

根据环保组织绿色和平（Greenpeace）和AirVisual今年3月份发布的报告，2018年，在全世界空气污染最严重的城市排名中，北京的污染程度位列第122。

北京市政府今年2月表示，北京空气质量的改善，归功于政府严格限制煤炭消费以及将重污染工厂关闭或迁走的措施。

穹顶之下全球抗霾 中国北京 北京，其PM2.5近年来经常突破500ppm，远远超出世卫组织推荐的准则值(20)，也超出中国自己的法定上限(75)。2015年12月8日北京市首次发布最高级别即红色雾霾警报，为期3天。穹顶之下，雾霾之中，天安门都快消失了。

穹顶之下全球抗霾 上海也严重雾霾了！ 中国雾霾在扩散，在向南挺进。超级大都市上海也难于幸免。这是上海2015年12月的一天。外滩成了雾里看花的地方。不过上海毕竟处在入海口处，海风一来，云消雾散，雾霾也坚持不了几天。

穹顶之下全球抗霾 伊朗首都德黑兰 拥有1400万人口的德黑兰是全球空气污染最严重的城市之一。今年12月19日该市出现重度雾霾，当局要求关闭学校和幼儿园，并降低车辆出行的密度。一些工厂也被勒令停工。世卫出具的洁净空气指数为0至50，而德黑兰则达162，是最高级别的污染度。这里空气污染的元凶是机动车辆，除500万辆轿车外，每天上路的还有同样数量的摩托车。

穹顶之下全球抗霾 伊朗阿瓦士 阿瓦士遥居榜首，堪称世界最肮脏城市。罪魁祸首是城市周围的重工业区，包括石油、金属和天然气工业。

穹顶之下全球抗霾 法国巴黎也雾霾 2014年3月，法国首都巴黎也遭到了严重雾霾的困扰。该市的PM10浓度一度达到了180ppm，突破了WHO的指导值(50)、欧盟的法定上限(100)。即便与中国目前的标准(150)相比，也是偏高的。

穹顶之下全球抗霾 绿色出行 公交免费 雾霾期间，巴黎全市的公交地铁系统宣布免费，以鼓励市民使用公交出行。值得一提的是，汽车限行措施并不涉及电动或混合动力汽车。此外，如果一辆轿车中乘坐了至少3人，也不受限行规定的影响。

穹顶之下全球抗霾 蒙古国首都乌兰巴托 蒙古国首都不但是气温最低，也是世界污染第二严重的城市。在寒冷的冬天，燃煤和燃烧木柴导致这座城市60-70%的雾霾。

穹顶之下全球抗霾 印度首都新德里 在30年内，拥有990万人口的这一大都市的汽车数量从18万增加至近350万辆。尽管如此，空气污染的元凶仍是煤电厂，排放近八成空气污染物。

穹顶之下全球抗霾 巴基斯坦拉合尔 空气污染是巴基斯坦最严重的环境问题之一。特别是该国第二大城市拉合尔。雾霾的主要原因是交通拥堵和垃圾焚烧，以及周围荒漠地区的尘土。

穹顶之下全球抗霾 沙特阿拉伯利雅得 沙尘暴会使雾霾加剧，因为空气中的颗粒物浓度会进一步升高。

穹顶之下全球抗霾 埃及开罗 开罗糟糕的空气质量导致长期呼吸道疾病、肺癌等疾病，每年约1万-2.5万人死于相关疾病。污染主要源于交通拥堵和工业的迅速发展。

穹顶之下全球抗霾 孟加拉国达卡 根据德国美因茨市马普研究所（Max-Planck-Gesellschaft）的分析，纽约和东京每年约500人因空气污染死亡，而在700万人口的达卡，这一数字达到近1.5万人。研究者测量发现，那里的SO2浓度为全球最高。

穹顶之下全球抗霾 俄罗斯莫斯科 莫斯科也会陷入雾霾之中，但它的空气污染成分不同。莫斯科主要是碳氢化合物。全年的西风至少给城市西部带来略干净些的空气。这是2014年的一张图片。

穹顶之下全球抗霾 墨西哥首都墨西哥城 墨西哥城的地理位置是雾霾进一步加剧。这座城市处于盆地中，外围是5000米高的火山。由于空气中大量SO2和碳氢化物，墨西哥城曾长期是世界空气污染最严重的城市。

穹顶之下全球抗霾 美国纽约 纽约的细小颗粒物浓度为每立方米21微克，是美国空气最干净的大城市。纽约着重对汽车排气系统的更新，使用生物柴油，扩大公共交通体系，来减少废气污染。 作者: Julia Vergin / 文山/李鱼



雨涵/乐然（法新社）