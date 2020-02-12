北京曾威胁捷克：政要访台 企业”买单“

（德国之声中文网）中国大使馆1月10日发给捷克总统府的这封信表示，捷克议会参院主席库贝拉（Jaroslav Kubera）若访问台湾，在华捷克企业将为此付出代价。这些企业中就有大众公司旗下的斯柯达汽车制造公司（Skoda Auto ）和消费金融企业--捷信集团（Home Credit Group）。

库贝克于1月20日突然去世，未能成行。不过，使用捷克语的这封信仍显示出，若此次访问兑现，北京会采取何种措施。信中说，"派出代表陪同库贝克主席访台的捷克企业将不受中国和中国人民的欢迎。……在中国有经济利益的捷克企业将为库贝克主席的访台之行付出代价。"该信还补充说，"中国是众多捷克企业的最大国外市场，其中就有斯柯达汽车、捷信集团、佩卓夫钢琴（Petrof Pianos）以及其它企业。"

捷克总统发言人证实收到此信，但未对其内容置评。

在被问及此信时，中国外交部称不知相关信息来自何方。该部一发言人在一份电传中表示："我想强调，中国坚决反对一个与中国有外交关系的国家与台湾当局有任何形式的官方往来。这一立场是一贯的和明确的。"

被北京视为分离省份的台湾外交部抨击北京对布拉格的这一警告。该部发言人瓯江安指出，"中国以经贸手段要挟，要求捷克政府勿与台湾交往，证明' 一带一路'为掠夺性政策工具，只会给全球经贸秩序带来反效果。"

"严重违背"

作为参院主席，库贝拉在捷克政坛位居第二，仅次于国家总统泽曼（Milos Zeman）。泽曼和政府总理巴比什（Andrej Babis）都曾表示过，担心库贝拉的访台计划可能导致中国对这个中欧国家的企业采取报复措施。

捷克参议院办公室透露，在一次捷克高阶外交官常规会议后，库贝拉主席收到了一份复印件，了解此信的内容。

中方在信中警告说，库贝拉的台湾之行会被视为对"一中"原则的"严重违背"。根据"一中"原则，北京称自己是中国的唯一代表。

在外交政策上有更多发言权的巴比什政府一再重申，奉行一中政策。

不过，捷中外交关系去年趋冷，原因是，布拉格市政府声援西藏、要求废除与北京所缔结的姐妹城市关系协议中有关"一个中国政策"与台湾是中国不可分割领土的天宽。

最终布拉格与北京之间的友好城市关系终止，布拉格并同台北签署友好协议，从而进一步激怒了北京。

2018年12月，捷克网络安全机构对使用中国电信装备商华为和中兴提供的网络技术发出警告，亦使两国双边关系受到影响。

捷信集团一发言人表示，对此信毫不知情；斯柯达方面则暂时无人置评。

本周三，捷克参议院将选举新主席。

凝炼/乐然（路透社）