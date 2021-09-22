北京是否会出手救恒大？

（德国之声中文网）债务缠身的中国房地产巨头恒大集团深陷困境，引发了业界对危机可能蔓延的忧虑，担心这可能重创中国这个全球第二大经济体的经济增长，并影响国际供应链，从而严重搅扰全球经济。

人们普遍认为，尽管恒大负债 3000 亿美元，但中国政府仍会以某种方式施救。 恒大与 2008 年全球金融危机中的美国雷曼兄弟不同，恒大"大到不能倒下"（too big to fail）。

执政的中共势将拉恒大一把的主要原因是确保其掌权所需的稳定性。若真有什么是大到不能倒下，那便是中共自己。

恒大的成功基于中国的发展模式

以营销额计算，恒大是中国第二大房地产开发商。其早期的成功基于中国过去 20 年惊人的城市化项目--全球最大的城市化项目。

住房需求的激增意味着背靠地方政府的房地产公司可高效赚钱。将土地出租给房地产开发商为其主要赚钱途径。

中央政府大力鼓励这种大规模扩张，原因之一是中国经济增长的很大部分基于房地产--其在GDP中的占比达 29%。

不过，一旦哪个行业过热，中共便会出手干预，以求稳定。新近，在继续强调以经济发展作为兴国中心的努力中，中共出台了更多强化经济控制的措施。

作为一个建立在快速扩张和大量借贷基础上的房地产帝国，恒大运用的是在许多人的眼中类似于庞氏骗局的一种现金流模型，其基础是用出售尚未建造的公寓所得资金建造已售建筑。目前，恒大已经命悬一线。

"中国经济将受重创"

约翰斯·霍普金斯大学政治经济学教授孔诰烽（Ho-fung Hung）称，北京如此收紧对中国经济的控制是"朝鲜化"做法，后果难料。

在接受德国之声采访时，他表示，若中共不施救，恒大便会崩盘，可能导致经济大乱和社会动荡；若以某种方式施救，则还有许多处境同样糟糕甚至更糟的其他大开发商，而政府显然无力施救所有人。"因此，无论怎样发展，都不免重创经济，严重依赖债务融资固定资产投资的中国旧增长模式难以为继。"

孔诰烽认为，鉴于中共经济向高科技、私人消费驱动增长的转型还远未完成，他预期，中国经济增长将继续放缓，且幅度更深广、时间更久。

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