北京是东方俾斯麦？中美关系仿若德英一战前

（德国之声中文网）大国竞争并不是什么新鲜事。事实上，中美之间的竞争与19世纪德意志帝国与英国之间的竞争有着不少相似之处。德国经济学者马库斯·布伦纳梅尔（Markus Brunnermeier）与另外两名学者持有这样的观点。他们在联合发表的一篇文章指出："两场竞争都发生在经济全球化进程并且技术发生突破性创新的时期。都是一个以政府为主导的的经济挑战一个民主国家的自由经济、并且都是两个联系紧密的国家，也都采取关税威胁、制定标准、技术盗窃、财政权力和投资基础设施等手段。"

这篇题为"北京的俾斯麦之魂：大国如何进行经济竞争"（Beijing's Bismarckian Ghosts: How Great Powers Compete Economically）文章发表在美国《华盛顿季刊》（The Washington Quarterly），布伦纳梅尔和另外两名专家都什（Rush Doshi ）以及詹姆斯（Harold James）写道， 这不仅是两个国家之间、也是两种体制之间的较量："两种经济体制的不同，在两个巨大经济体渐行渐近之时，会让掌权者觉得受到了欺骗，并且感到不满和受到威胁。……公平竞争并非是主要的，国家实力才是俾斯麦和邓小平的目标，这会给两国与英国和美国的关系受到影响。"

德意志帝国和中国对英美自由市场的怀疑是造成经济关系紧张的根本原因。19世纪七八十年代，俾斯麦引用经济学家弗里德里希·李斯特的重商主义来批判英国的自由放任制度，并主张保护主义、经济计划和卡特尔--即垄断利益集团。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 301调查 此轮中美“贸易战”早在去年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法案》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 为摩擦降温 两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，与美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 钢铝关税 3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，不过，未能再次延长。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 500亿清单 3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 美国大豆 作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 博鳌论坛 4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 中兴，中兴 4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 刘鹤再度赴美 5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 暂停互相加征关税 谈判后，5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。

打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环 500亿+投资限制 5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。 作者: 苗子



专家们也发现，中国和当年的德国一样，在经济和技术上迅速地赶上了他们的竞争对手英国和美国。柏林和北京都有时会跳过某些技术来缩小与竞争对手的差距，而他们的竞争对手英国和美国则会被过时的技术所阻碍，有时是基于利益集团的干预。比如，发展中的德国投资最先进的工业技术，当年的英国却继续依赖老旧的只有小型隧道的铁路系统，重工业使用的锅炉也落后过时。现今，中国广泛使用智能手机支付，这与美国人大多习惯用信用卡支付形成鲜明对比。另外，与中国相比，美国也没有大力修建高铁。柏林的速度让当时的英国精英们感到震惊，同样，美国也对北京的进度感到吃惊。

关税如玩火

文章还认为，两个大国之间在经济上的你争我斗都具有长期性，双方大多拥有耐心，不会感情用事。为什么会用关税的手段呢？比起技术领先、制定标准、投资基础设施等措施，这是一种直观、简单粗暴的方法，容易激发对方的情绪，愤怒的公众会担心经济主导地位和安全。但它也有着弊端，关税是一种易于使用的工具，但在经济和政治领域造成的长期影响很难预测，甚至更难控制。最终，关税手段削弱了英国自己的战略地位。

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《纽约时报》本周指出，因为中国几乎已经没有美国进口商品可以征税，中国正在寻找报复的方法，最初，特朗普对大约500亿美元的中国商品征收关税，中国提出了金额相当的报复措施，上个月这位美国总统又对2000亿美元的中国商品征收关税，但中国从美国进口的商品不足以进行对等报复。因此，中国只能通过多途径来制造痛苦。这些措施可能包括对在华开展业务的美国企业进行更严格的监管审查。

那么美国目前应该如何走出下一步呢？这三名学者认为，华盛顿不应该盲目对抗，也不应该轻易走向合作，应该提升自身的竞争能力。 正确的方法不是用关税，而是加强与盟国的关系、制定标准、针对中国的保护政策和技术盗窃宣布惩罚措施、投资研究项目，招募优秀人才。他们最后用了一种生动的比喻："中国很会打牌，然而美国和盟友手里的牌更好，不过有个前提--他们得通力合作。"

文木/任琛（《华盛顿季刊》等）