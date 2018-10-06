北京是东方俾斯麦？中美关系仿若德英一战前

中美贸易战愈演愈烈。有经济学者认为，历史总是惊人的相似，19世纪时俾斯麦就曾主张保护主义和经济计划。这两个大国现在与一战前的德英关系有着不少共同之处，历史仿佛一面镜子，人们应该看看过去，思考未来。
（德国之声中文网）大国竞争并不是什么新鲜事。事实上，中美之间的竞争与19世纪德意志帝国与英国之间的竞争有着不少相似之处。德国经济学者马库斯·布伦纳梅尔（Markus Brunnermeier）与另外两名学者持有这样的观点。他们在联合发表的一篇文章指出："两场竞争都发生在经济全球化进程并且技术发生突破性创新的时期。都是一个以政府为主导的的经济挑战一个民主国家的自由经济、并且都是两个联系紧密的国家，也都采取关税威胁、制定标准、技术盗窃、财政权力和投资基础设施等手段。"
这篇题为"北京的俾斯麦之魂：大国如何进行经济竞争"（Beijing's Bismarckian Ghosts: How Great Powers Compete Economically）文章发表在美国《华盛顿季刊》（The Washington Quarterly），布伦纳梅尔和另外两名专家都什（Rush Doshi ）以及詹姆斯（Harold James）写道， 这不仅是两个国家之间、也是两种体制之间的较量："两种经济体制的不同，在两个巨大经济体渐行渐近之时，会让掌权者觉得受到了欺骗，并且感到不满和受到威胁。……公平竞争并非是主要的，国家实力才是俾斯麦和邓小平的目标，这会给两国与英国和美国的关系受到影响。"
德意志帝国和中国对英美自由市场的怀疑是造成经济关系紧张的根本原因。19世纪七八十年代，俾斯麦引用经济学家弗里德里希·李斯特的重商主义来批判英国的自由放任制度，并主张保护主义、经济计划和卡特尔--即垄断利益集团。
专家们也发现，中国和当年的德国一样，在经济和技术上迅速地赶上了他们的竞争对手英国和美国。柏林和北京都有时会跳过某些技术来缩小与竞争对手的差距，而他们的竞争对手英国和美国则会被过时的技术所阻碍，有时是基于利益集团的干预。比如，发展中的德国投资最先进的工业技术，当年的英国却继续依赖老旧的只有小型隧道的铁路系统，重工业使用的锅炉也落后过时。现今，中国广泛使用智能手机支付，这与美国人大多习惯用信用卡支付形成鲜明对比。另外，与中国相比，美国也没有大力修建高铁。柏林的速度让当时的英国精英们感到震惊，同样，美国也对北京的进度感到吃惊。
关税如玩火
文章还认为，两个大国之间在经济上的你争我斗都具有长期性，双方大多拥有耐心，不会感情用事。为什么会用关税的手段呢？比起技术领先、制定标准、投资基础设施等措施，这是一种直观、简单粗暴的方法，容易激发对方的情绪，愤怒的公众会担心经济主导地位和安全。但它也有着弊端，关税是一种易于使用的工具，但在经济和政治领域造成的长期影响很难预测，甚至更难控制。最终，关税手段削弱了英国自己的战略地位。
《纽约时报》本周指出，因为中国几乎已经没有美国进口商品可以征税，中国正在寻找报复的方法，最初，特朗普对大约500亿美元的中国商品征收关税，中国提出了金额相当的报复措施，上个月这位美国总统又对2000亿美元的中国商品征收关税，但中国从美国进口的商品不足以进行对等报复。因此，中国只能通过多途径来制造痛苦。这些措施可能包括对在华开展业务的美国企业进行更严格的监管审查。
那么美国目前应该如何走出下一步呢？这三名学者认为，华盛顿不应该盲目对抗，也不应该轻易走向合作，应该提升自身的竞争能力。 正确的方法不是用关税，而是加强与盟国的关系、制定标准、针对中国的保护政策和技术盗窃宣布惩罚措施、投资研究项目，招募优秀人才。他们最后用了一种生动的比喻："中国很会打牌，然而美国和盟友手里的牌更好，不过有个前提--他们得通力合作。"
文木/任琛（《华盛顿季刊》等）