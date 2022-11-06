北京明言反对核武器、核威胁 中国的立场是否发生变化？

（德国之声中文网）在11月4日德国总理肖尔茨访华、与习近平会面时，这位中国党和国家领导人这样表示：“中方支持德方、欧方为劝和促谈发挥重要作用，推动构建均衡、有效、可持续的欧洲安全框架。当前形势下，国际社会应该共同支持一切致力于和平解决乌克兰危机的努力，呼吁有关各方保持理性和克制，尽快开展直接接触，为重启谈判创造条件；共同反对使用或威胁使用核武器，倡导核武器用不得、核战争打不得，防止亚欧大陆出现核危机。”中国官媒新华社报道称，在两国领导人就乌克兰危机交换意见时，习近平做了上述表态。

虽然中方在上述表态中并未提及“俄罗斯”、“普京”，但在西方，这被大量媒体解读为北京向莫斯科发出批评和警告。

例如，英国《卫报》在11月4日当天报道称，“中德共同谴责俄罗斯威胁在乌克兰使用核武器”。《华尔街日报》也表示，这是“中国首次警告俄罗斯不要在乌克兰威胁使用核武器”。慕尼黑《信使报》（Merkur）说，在肖尔茨访华时“中国确实在告诫普京”。德国《日报》报道称，“这对于普京而言是坏消息，因为他的核讹诈战术正在失去可信度”，北京发出反对核武器和核威胁的警告，“意味着习近平首次与俄罗斯及其侵略战争保持距离”。

“此行值得”

肖尔茨在返回德国后表示，德中一致反对战争中使用核武器的表态是他访华最大的收获，“单凭这一点，这趟旅行就是值得的”。一些德国的外交政策专家也认同这个说法。

德意志广播11月4日的一篇署名评论说，肖尔茨此次访华“恰逢其时”。评论称，目前中国的对俄关系“在大国的共同愿景与普京入侵乌克兰之后的谨慎表达不满之间波动”。如果肖尔茨这次与北京直接会谈让人们对中国在俄罗斯问题上的态度有了更好的评估，那么此行就是值得的。不过，作者Stephan Detjen也提到，“中国是否准备利用其影响力来说服普京结束其战争，目前还不清楚”。



在周一（11月7日）与美国总统拜登通电话时，肖尔茨也提到了其中国之行。据法新社报道，拜登和肖尔茨“赞赏中国国家主席习近平的明确声明，公开反对使用核武器、反对威胁使用核武器”。

话是说给肖尔茨听的？

不过，也有一些观察人士指出，关于“习近平警告普京不要使用核武器”的报道是一种“误导”，习近平并没有点名普京或者俄罗斯。位于比利时的俄欧亚关系研究中心（CREAS）的负责人Theresa Fallon在推特上说：“习近平拒绝背叛俄罗斯，而为肖尔茨选择了一份提及欧亚的外交声明。”

前驻华外交官、波兰国际事务研究所(PISM)的中国分析师Marcin Przychodniak也发推特称：“中国确实不想让俄罗斯走向核战。但这更多是对肖尔茨的一种姿态，而非针对俄罗斯。”



《华盛顿邮报》驻布鲁塞尔分社社长、前驻华记者Emily Rauhala也发推特表示：“我对于一些报道中的说法感到困惑，称肖尔茨赢了因为习近平谴责了核战争。中国在这方面的立场并没有发生改变，说‘核战争不好’并不是一种让步、一种发给俄罗斯的信息。”

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院助理教授何子恩在接受《联合早报》访问时称，“习近平对乌克兰局势的表态显示中国正力图安抚欧盟对中俄关系的不安情绪，由此缓解中欧的紧张关系”，但他认为，“中国对乌克兰的表态仍较为含糊，中国在乌克兰问题上并未出现明确的战略转变”。

并非中方首次反对“煽动核战威胁”

在访华之行中，肖尔茨也对中国国务院总理李克强表示，希望中国运用其对俄罗斯的影响力，为尽快结束乌克兰战争做出努力。不过，中国官方的报道并没有提及肖尔茨的呼吁。而只是报道李克强呼吁乌克兰冲突不能再进一步升级。

中国舆论也没有给予“北京反对使用核武、发出核威胁”这个话题很多关注。截止发稿，《环球时报》、《中国日报》等官媒都未就此发表社论，而是将肖尔茨中国行的报道重点聚焦在商贸、加强互信、反对脱勾等话题上。在微博等社媒上，针对北京反对使用核武、核威胁的讨论也寥寥。

以往，中国也有不少呼吁各方保持理性克制、进行和谈的表态。甚至北京也曾有过反对“煽动核战威胁”的表态，不过不是来自习近平。据俄罗斯卫星通讯社10月3日报道，中国外交部新闻司对该社称，“煽动核战争威胁无助于缓和乌克兰局势，只会火上浇油。北京呼吁各方保持克制，支持以外交努力解决问题”。在中方发出该表态前，普京和梅德韦杰夫刚刚表示，为了保卫俄罗斯领土“将会使用一切手段”。

迄今为止，中方从未明确批评过俄罗斯。迄今的所有表态，都没有点名“俄罗斯”、“普京”。这实际上留了一些供外界解读的空间。 毕竟，普京在过去一段时间也曾表示“不会使用核武器”，称这样做没有意义。普京也否认自己所说的话是“核威胁”。莫斯科方面指责西方政府在炒作核威胁。

在不久前的10月底，中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上还“高度赞扬了”普京针对中国的积极表态”，称“在当前国际形势下，中俄关系始终保持蓬勃发展势头”。

（综合报道）

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