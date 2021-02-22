北京无视外国批评 美批逃避责任

(德国之声中文网) 在中国外交部长王毅22日於演说中呼吁中美关系要「拨乱反正丶重回正轨」，并希望美国尽快调整对中国的政策後，美国国务院发言人普莱斯22日在例行记者会上做出回应，称王毅的谈话显示北京一贯逃避责任的作法。

普莱斯说：「王毅的言论显示了北京一直以来逃避各界对他们的批评，包含他们称满掠夺性的经济作法丶缺乏透明度丶不履行其签署的国际协议与迫害人权的行为。」

同一天，白宫新闻秘书莎琪则重申美国将其与中国的关系视为「强烈竞争」。美国众议院议长佩洛西 (Nancy Pelosi) 22日也针对上周9名香港民主派人士出庭受审一事发布声明，称该审判是「对法治的侮辱」，而该审判也显示中国政府不惜一切代价也要打压香港人的权利与自由。

佩洛西在声明中说，美国国会长期以团结一致的立场要求中国政府对其迫害人权与虐待的行为负责，而受到中国迫害的包含维吾尔人丶西藏人丶人权运动者丶弱势群体以及现在的香港人。她重申，美国必须确保这些人知道「他们没有被遗忘」。

佩洛西说：「中国政府必须知道，全世界都在关注他们扼杀人权的行为，而美国必须把所有的选项都放在台面上，要求中国承担责任。如果我们因商业利益而不会中国人权发声，当我们在世界任何地方为人权发声时，我们会失去道德权威。」

王毅：美国应尽快调整对中政策

中国外长王毅22日在演说中，呼吁中美关系要「拨乱反正丶重回正轨」，并强调美国应打破各种对中国的错误认知。他说，希望美方尽快调整对中国的政策，包括「放弃对中国产品加征不合理关税，放弃对中国企业和科研教育机构实施各种单边制裁，放弃对中国科技进步进行无理打压。」

王毅在演说中批评美国前总统特朗普因自身需要，让过去几年中美关系脱离正常轨道，美国对中国的走向和政策作出了严重误判和歪曲解释，使两国关系陷入「建交以来最为困难的局面」。他说，让中美关系重回正轨的首要作法是「不干涉彼此内政」。

王毅希望美国尊重中国丶不去诋毁中国共产党与中国的政治制度，美国应停止纵容或支持「台独」势力，也应停止在香港丶新疆丶西藏等中国的内部事务上损害中国主权和安全。他说西方国家在民主这个问题上对中国有严重误解，他认为实践民主没有固定模式，中国是一个始终坚持民主丶保护人权发展的国家。王毅将新疆丶西藏等少数民族地区视为中国人权进步的典范。

过去几年，华盛顿和北京在贸易丶新疆再教育营及南中国海领土争议等议题上产生严重歧见。拜登政府已表示，美国将持续对中国施压，拜登也对中国「胁迫和不公平」的贸易行为表示担忧。此外，他也认同特朗普政府认定中国在新疆实施种族灭绝的作法。

翻译: 杨威廉

责编: 邹宗翰

来源: 路透社、法新社

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