北京施压香港外国记协 事件持续发酵

(德国之声中文网) 中国外交部驻港特派员公署周五(8月3日)发表声明强调， "香港是中国人民共和国不可分离的部分，'港独'势力公然宣扬和从事分裂国家的活动，触碰了'一国两制'的底线，严重违反中华人民共和国宪法、香港基本法和香港特区有关法律，损害国家的主权安全和领土完整。"公署还称，"坚决反对任何外部势力为'港独'分子散布谬论提供讲台"。

公署并没有直接回应是否曾派代表前往香港外国记协要求取消邀请。法新社则从知情人士处获悉，外交部驻港公署确曾派人前去施压。

这也是1997年以来，中国外交部方面首次对香港外国记者会提出类似要求。

香港外国记者会方面则表示，定于8月14日的演讲是该组织传统的"午餐会"的一部分，这一活动经常会邀请不同政治立场的人士发表演讲，其中也包括中国官方人士。该会副主席马利特(Victor Mallet)表示，香港外国记者会没有取消陈浩天演讲的计划，"我们坚持新闻自由和信息自由。我们非常愿意倾听来自政治各界的所有人的声音。我们当然也经常邀请中国官员等人士来发表演讲，但也包括他们的反对者。对于所有国家而言，这都一样，不仅仅是对中国。"该组织在另一份声明中还强调，在香港这样一个自由社会中，即便一个人的某个观点不为其他人所同意，但是他依然应该被允许自由表达和辩论，这非常重要。

陈浩天本人则表示，公署的这一施压说明当局公然压制言论自由，“他们像对待中国一样对待香港，以为新闻也可以被封锁。”

彭定康也曾在2016年11月前往香港外国记者会出席午餐会演讲

1997年主权移交前的香港末任总督彭定康(Chris Patten)周一也就此事表态，认为北京当局向香港外国记者会施压的做法“相当错误”。他在回复法新社的邮件中指出：“不能因为别人说的话不招你喜欢就去审查别人的言论，没有理由这样做。”彭定康强调，言论自由是法治、开放社会的标志，而且关于主权移交的《中英联合声明》也明确保护香港的言论自由。“我一直反对香港独立之主张，但是我会继续支持香港的自由和自治。北京的外交部介入一桩本应该由香港自己处理的事情，这种做法就是错误的。”

（香港外国记者会将在8月14日提供网络直播）

梁振英将"港独"比作恐怖分子

就在7月17日，香港当局致信香港民族党召集人陈浩天，指警方助理社团事务主任建议引用《社团条例》禁止民族党运作，理由是当局合理地相信有"维护国家安全或公共安全、公共秩序或保护他人的权利和自由"的需要。按照相关法规，陈浩天可以在此后21天内(8月7日前)提出申述。如果民族党最终被禁止，就会成为"非法社团"，届时任何人营运甚至捐款都属于违法，最高刑罚入狱2年及罚款5万港元。

香港民族党在2016年3月成立，自称是"香港首个主张香港独立的政党"，其宗旨包括废除香港《基本法》、"建立自由而独立的香港共和国"。召集人陈浩天曾经报名参选立法会但被港府禁止。

香港特区行政长官林郑月娥8月5日在接受媒体采访时，对香港外国记者协会邀请陈浩天进行午餐会演讲一事表示“感到遗憾并认为不恰当”。她认为，港府不能容忍任何鼓吹港独的言行，这与言论自由没有关系。林郑月娥强调，新闻自由受到《基本法》保障，要依法才可享有自由。

香港前特首梁振英周六则通过脸书账号谴责香港外国记者会，认为其邀请陈浩天演讲"如同邀请黑社会头目或恐怖分子"。他认为，言论自由并非绝对，而"港独"就是"绝对和清晰的红线"。

周二，梁振英还在脸书上公开质疑外国记者会与香港特区政府之间的建筑物租约，认为双方就该公共建筑存在着“特别协议”。他还针对外国记者会“经常邀请中国官员等人士来发表演讲，但也包括他们的反对者”之说法进行抨击称，“他们不排除邀请来自台湾、西藏和新疆的分离主义者作为演讲嘉宾，我不确定香港有多少私人房东愿意欢迎这样一位承办此类演讲的租客。”他认为，香港政府不应容忍对演讲者持这种开放态度的租户。

文山/李鱼/(法新社、纽约时报等)