北京施压史瓦帝尼与台断交 专家：短期难得逞

(德国之声中文网) 南非媒体本月初报导，中国驻南非大使馆上个月底发布声明，意图向台湾在非洲的最后一个邦交国史瓦帝尼王国施压，要求该国与台湾断交，改与中国建交。

针对中国对史瓦帝尼发出的猛烈攻势，美国西肯塔基大学政治系的副教授芮宗泰 (Timothy Rich)接受德国之声访问表示，中国似乎认为可以说服其他非洲国家向史瓦帝尼施压，迫使史瓦帝尼与台湾断交，转向与中国建交。另一方面，由于美国对史瓦帝尼的影响力有限，中国认定，美国很难说服史瓦帝尼保持与台湾的邦交关系。

芮宗泰说：「中国也可能选择对史瓦帝尼企业进行制裁，但我认为中国会优先选择让其他非洲国家向史瓦帝尼施压。 由于中国在联合国的影响力对史瓦帝尼并无直接影响，所以我认为史瓦帝尼在中国持续施压的情况下，能坚持一阵子。 」

芮宗泰告诉德国之声，中国过去十年加大了对非洲的援助与投资，对某些非洲国家来说，中国的援助提供了建造基础建设的机会。同时，中国不断透过区域性组织将对非洲的援助与投资串连起来，并透过这样的链接向史瓦帝尼施压，要求史瓦帝尼承认一中原则，或是面临被踢出区域性组织的命运。

芮宗泰认为，即便最终史瓦帝尼决定与中国建交，台湾仍应该持续在非洲建立非官方的各式关系，虽然这个策略的实际成果，也会取决于有多少非洲国家愿意在不激怒中国的前提下，与台湾建立这样的关系。

芮宗泰告诉德国之声：「台湾一直都能模糊官方关系与非官方关系的界线，而长期来说，这对台湾是有益的。 但是，台湾也不该期待与其断交的国家会回过头来，与其重新建交。 」

一则声明引燃外交战火

中国驻南非大使馆1月31日发布一份名为「无邦交关系， 便无商业利益」的声明，强调自从今年1月10日以来，中国限制史瓦帝尼国民只能到中国驻南非首都比勒陀利亚的使馆申请签证，为史国人民前往中国的过程增加不少麻烦。

中国使馆在声明中表示，中国的作法将对史瓦帝尼的经济与商业发展造成重大打击，中国使馆也直言，这个结果是因为史瓦帝尼违反一中原则，持续与台湾维持邦交关系。声明写道：「中国在毫无选择的情况下，只好限制史瓦帝尼人民与官员只能向中国驻南非大使馆申请赴中签证，但中国不该替这个结果负责。 」

中国使馆强调，中国驻南非使馆的大门仍向史瓦帝尼政府与人民敞开，但双方必须替现在这个尴尬的情况找到一个解决方法。 但中国也重申，如果双方不建立邦交关系，史瓦帝尼便无法享受中国所提供的商业利益。 声明写道：「中国是史瓦帝尼的第二大贸易伙伴。虽然两国没有邦交关系，但史瓦帝尼持续在拒绝承认一中原则的前提下，享受与中国的经贸关系所带来的利益。这种不道德也不正常的情况对中国政府与人民来说都不公平，所以我们不能让这样的情形持续发生。」

中国使馆甚至指出，除了史瓦帝尼外，非洲其他国家与中国都是盟友，也承认一中原则，所以史瓦帝尼坚持与台湾维持邦交关系的举动，会将其他非洲国家与其人民处于一个尴尬的位置。使馆写道：「对于与中国关系友好的非洲国家来说，参与一个在拒绝承认一中原则的国家举办的非洲联盟峰会是件非常困难的事。 」

消息传出后，台湾外交部2月2日针对此事，强烈谴责中国的「霸凌行为」。根据台湾风传媒报导，台湾外交部发言人欧江安表示，「中国政权丑陋本质和卑劣的打压手段令人不齿」，并同时对史瓦帝尼坚定维持与台湾邦谊表达感谢。 她说：「我国驻史瓦帝尼大使馆充分掌握情资，与史瓦帝尼总理和外长等高层保持密切联系。 史瓦帝尼政府重申，尽管面临中国压力，仍坚定支持深化台史邦谊。 」

欧江安也表示，台湾外交部对于中国以政治手段粗暴干预他国经济活动，予以谴责与唾弃。她说：「中国长期以商逼政，此次变本加厉，歧视性限缩史瓦帝尼人民申请中国签证，从中作梗史瓦帝尼进出口贸易，影响史瓦帝尼民生需求。 」