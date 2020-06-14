北京新疫情逾百例确诊 世卫: 传染源仍需调查

(德国之声中文网) 北京最新一波新冠疫情从6月初至今已经累计超过100个确诊病例。在此之前，当地连续56天没有新增本地确诊病例。世卫秘书长谭德塞警告，即便是已经展现出有能力压制疫情扩散的国家，都需要保持警觉，提防疫情再度爆发。

世卫表示，虽然目前为止还没有出现死亡病例，但是考虑到北京的城市规模与接触密度，这次疫情仍然令人担忧。

至于新发地市场所流传的病毒究竟来自何方，世界卫生组织认为还有待更进一步的调查。

世卫突发卫生事件执行主任莱恩（Mike Ryan）说: 「我想你能够从中国政府的反应中得知事件被关注的程度，我们也在密切追踪当中。」他说: 「像这样的群聚感染令人担忧，需要进一步调查与管控，而这也是中国当局现在正在做的。」

此前，北京市疾控中心新冠肺炎疫情防控专家组成员杨鹏公开表示，在新发地市场流传的新冠病毒「是从欧洲方向来的，初步判定与输入性有关」。但上海华山医院感染科主任张文宏对《财新》表示疫情源头还需要更多的数据，需要详尽的现场流行病学材料和基因测序的全序列的数据，「现在判断为时过早。」

病毒源头来自何方?

6月15日晚上，中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友接受央视采访时表示，这次疫情的第一例是在6月6日发病，6月13日报告的一例病例是在6月5日发病。此外还有些未发现的病例可能会把疫情爆发的时间点再往前推。

对于这一波疫情的来源为何，吴尊友提出两种可能: 一种是批发市场被新冠病毒的海产品或是肉类，另一种是出入新发地批发市场的人携带病毒成为传染源。他自己比较倾向相信第一种可能。

对于官方在三文鱼的案板上验出新冠病毒，吴尊友表示，目前研究显示新冠病毒只感染哺乳动物，从科学角度看，鱼类很难感染新冠病毒，不能因案板验出病毒就断定三文鱼是传染源。

全球每日新增近十万例

直至截稿为止，根据约翰霍普金斯大学的统计，全世界的新冠累计确诊总共8,005,294例，美国累计2,111,622例，巴西累计888,271例，俄罗斯累计536,484例。

谭德塞表示，过去全世界的确诊病例花了两个月时间才累积到第一个十万，但是在过去两周之间，世界卫生组织几乎每天都记录到超过十万个确诊病例。他说，将近75%的新增确诊病例都集中在疫情最严重的十个国家，分布在美洲和南亚。谭德塞也提到在非洲、东欧、中亚和中东的疫情也尚未结束。

张慈/邹宗翰 (法新社、路透社)